В Кукморе состоятся матчи по хоккею

19 января состоится матч Первенства РТ по хоккею среди юношей 2006 года рождения между командами «Ягуар» (Кукмор) и «Волна» (Казань). Начало в 12.00.
21-22 января состоятся матчи зонального этапа Всероссийских соревнований юных хоккеистов клуба «Золотая шайба» имени Анатолия Тарасова среди команд 2002-2003 годов рождения. Участвуют команды: Кукмор, Богатые Сабы, Арск, Атня, Тюлячи, Балтаси. Начало в 10.00
22 января состоится матч Первенства РТ по хоккею среди юношей 2000 года рождения между командами «Орион» (Кукмор) и «Лачын» (Актаныш). Начало в 13.00.