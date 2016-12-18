Вниманию выходцам из Кукмора!

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17.01.2017 15:00 | новости Печать
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В Республике
СК РТ назвал четыре причины пожара на Казанском пороховом заводе
Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.
15:26 17.01.2017
Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.
15:26 17.01.2017
Фото: В Зеленодольском районе пожарные потушили снегом три домика на острове Аленка
Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.
14:47 17.01.2017
Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.
14:47 17.01.2017
В Москве появится Дом национальных литератур
Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.
14:45 17.01.2017
Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.
14:45 17.01.2017
Президент РТ принимает участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе
В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.
14:42 17.01.2017
В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.
14:42 17.01.2017
Хавьер Грасия: «Нам очень важно обойтись без травм»
Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.
14:09 17.01.2017
Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.
14:09 17.01.2017
За 299 долларов в Китае можно будет купить смартфон с молекулярным сканером
Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.
13:58 17.01.2017
Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.
13:58 17.01.2017
«Белый зал» открыли в музыкальном колледже Нижнекамска
Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.
13:37 17.01.2017
Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.
13:37 17.01.2017
В Казани из-за ОРВИ вводятся ограничительные мероприятия
Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.
13:36 17.01.2017
Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.
13:36 17.01.2017
Песков: «Русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства»
Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.
13:29 17.01.2017
Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.
13:29 17.01.2017
Татагропромбанк: «Оценка рейтингового агентства не соответствует реальному положению дел»
В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.
13:24 17.01.2017
В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.
13:24 17.01.2017
В Татарстане зарегистрировано 89 случаев гриппа
На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.
13:16 17.01.2017
На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.
13:16 17.01.2017
Иран и Татарстан намерены наладить обмен молодыми учеными
И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.
13:05 17.01.2017
И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.
13:05 17.01.2017
Победа «Ак Барса» над «Динамо» стала для Билялетдинова 600-й в отечественных чемпионатах
В Москве «барсы» переиграли «динамовцев» со счетом 2:1.
12:56 17.01.2017
В Москве «барсы» переиграли «динамовцев» со счетом 2:1.
12:56 17.01.2017
Музеи Татарстана отметят День музейного селфи
18 января во всем мире посетители музеев выкладывают в соцсети свои фото на фоне музейных экспонатов.
12:48 17.01.2017
18 января во всем мире посетители музеев выкладывают в соцсети свои фото на фоне музейных экспонатов.
12:48 17.01.2017
Паспорт России стал 40-м в мировом топе привлекательности
Граждане РФ могут посетить в безвизовом режиме только 103 государства мира.
12:32 17.01.2017
Граждане РФ могут посетить в безвизовом режиме только 103 государства мира.
12:32 17.01.2017
Камаловцы посетили в Москве Полпредство Татарстана
С гостями встретились полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и сотрудники представительства.
12:11 17.01.2017
С гостями встретились полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и сотрудники представительства.
12:11 17.01.2017
Хоккеист «Ак Барса» Глухов: «Жаль, что у Гарипова отняли "сухарь"»
Автор победной шайбы казанского клуба в матче против «Динамо» прокомментировал забитый гол и игру своей команды.
12:00 17.01.2017
Автор победной шайбы казанского клуба в матче против «Динамо» прокомментировал забитый гол и игру своей команды.
12:00 17.01.2017
Татарстан и Иран выразили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества
Интерес в двустороннем сотрудничестве двух республик подтвердили на встрече Премьер-министр РТ и и. о. руководителя Генконсульства Ирана в Казани.
11:52 17.01.2017
Интерес в двустороннем сотрудничестве двух республик подтвердили на встрече Премьер-министр РТ и и. о. руководителя Генконсульства Ирана в Казани.
11:52 17.01.2017
Иранские бизнесмены обсуждают со специалистами КАМАЗа вопросы качества товара
Генконсул Ирана в Татарстане прокомментировал перспективы поставок грузовиков и возобновление сборочного производства в Иране.
11:48 17.01.2017
Генконсул Ирана в Татарстане прокомментировал перспективы поставок грузовиков и возобновление сборочного производства в Иране.
11:48 17.01.2017
Главный тренер «Фридрихсхафена» пообещал игрокам по ящику пива за победу над казанским «Зенитом»
Матч группового этапа Лиги чемпионом между «Фридрихсхафеном» и «Зенитом» пройдет в Германии 18 января.
11:44 17.01.2017
Матч группового этапа Лиги чемпионом между «Фридрихсхафеном» и «Зенитом» пройдет в Германии 18 января.
11:44 17.01.2017
«Ансаты» в Иране могут быть использованы для полетов между экономическими зонами
Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.
11:18 17.01.2017
Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.
11:18 17.01.2017
В Казани грузовая «ГАЗель» врезалась в городской автобус
Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.
11:10 17.01.2017
Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.
11:10 17.01.2017
За минувшие сутки с улиц Казани вывезли почти 9 тонн снега
173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.
10:54 17.01.2017
173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.
10:54 17.01.2017
В 2016 году Татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет более 24 млрд рублей
По сравнению с 2015 годом сумма таможенных платежей увеличилась более чем на 2 млрд рублей.
10:42 17.01.2017
По сравнению с 2015 годом сумма таможенных платежей увеличилась более чем на 2 млрд рублей.
10:42 17.01.2017
В Казани задержан мужчина, который обокрал квартиру и угнал автомобиль
Злоумышленник проник в жилище, предварительно подобрав ключи от замка входной двери.
10:28 17.01.2017
Злоумышленник проник в жилище, предварительно подобрав ключи от замка входной двери.
10:28 17.01.2017
В Татарстане сотрудниками таможни в 2016 году возбуждено шесть уголовных дел
Должностными лицами Татарстанской таможни возбуждено 1346 административных делопроизводств.
10:27 17.01.2017
Должностными лицами Татарстанской таможни возбуждено 1346 административных делопроизводств.
10:27 17.01.2017
Внешнеторговый оборот Татарстана в 2016 году составил 3,5 млрд долларов
По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот республики уменьшился на 22 процента.
10:20 17.01.2017
По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот республики уменьшился на 22 процента.
10:20 17.01.2017
МИД РФ прокомментировал подборку CNN с высказываниями Трампа о России
В опубликованных записях будущий Президент США называл Москву большой проблемой для Вашингтона.
10:04 17.01.2017
В опубликованных записях будущий Президент США называл Москву большой проблемой для Вашингтона.
10:04 17.01.2017
Сотрудничество РТ и Ирана в нефтяной сфере может постепенно достичь макроэкономического уровня
Генконсул Ирана в Татарстане высоко оценил возможные перспективы «Татнефти» на иранском рынке.
09:51 17.01.2017
Генконсул Ирана в Татарстане высоко оценил возможные перспективы «Татнефти» на иранском рынке.
09:51 17.01.2017
Доставлявший груз на первую в мире плавучую АТЭС караван судов застрял на Чукотке
Два сухогруза и два ледокола остановили движение из-за сложной ледовой обстановки.
09:30 17.01.2017
Два сухогруза и два ледокола остановили движение из-за сложной ледовой обстановки.
09:30 17.01.2017