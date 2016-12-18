Вниманию выходцам из Кукмора!

В Республике

СК РТ назвал четыре причины пожара на Казанском пороховом заводе

Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.

15:26 17.01.2017 Главная причина пожара, по мнению следователей, нарушение технологии производства.

Фото: В Зеленодольском районе пожарные потушили снегом три домика на острове Аленка

Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.

14:47 17.01.2017 Остров располагается на Волге в Зеленодольском районе Татарстана близ Займища.

В Москве появится Дом национальных литератур

Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.

14:45 17.01.2017 Президент РФ поручил федеральным и столичным властям создать дом на базе литинститута.

Президент РТ принимает участие в работе Всемирного экономического форума в Давосе

В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.

14:42 17.01.2017 В Швейцарии Президент Татарстана находится с рабочим визитом с 16 по 19 января.

Хавьер Грасия: «Нам очень важно обойтись без травм»

Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.

14:09 17.01.2017 Главный тренер «Рубина» рассказал о подготовке команды к возобновлению чемпионата России.

За 299 долларов в Китае можно будет купить смартфон с молекулярным сканером

Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.

13:58 17.01.2017 Без соприкосновения с предметом гаджет может рассказать о калорийности еды, составе жидкости или активных компонентах лекарств.

«Белый зал» открыли в музыкальном колледже Нижнекамска

Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.

13:37 17.01.2017 Капитальный ремонт здания одного из старейших образовательных учреждений республики обошелся в 10 миллионов рублей.

В Казани из-за ОРВИ вводятся ограничительные мероприятия

Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.

13:36 17.01.2017 Ограничиваются посещение пациентов родственниками в медорганизациях и проведение массовых мероприятий.

Песков: «Русские предпочитают не снег есть, а очень вкусные деликатесы отечественного производства»

Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.

13:29 17.01.2017 Советник по взаимодействию с бизнесом Дональда Трампа Энтони Скарамуччи сказал, что санкции против РФ бессмысленны из-за характера россиян.

Татагропромбанк: «Оценка рейтингового агентства не соответствует реальному положению дел»

В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.

13:24 17.01.2017 В кредитной организации не согласились с понижением рейтинга, о котором объявило RAEX накануне.

В Татарстане зарегистрировано 89 случаев гриппа

На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.

13:16 17.01.2017 На второй неделе 2017 года уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ превысил эпидемический порог на 62 процента.

Иран и Татарстан намерены наладить обмен молодыми учеными

И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.

13:05 17.01.2017 И. о. руководителя Генконсульства Исламской Республики Иран в Казани заявил о готовности принять группу молодых татарстанских ученых в вузах Ирана.

Победа «Ак Барса» над «Динамо» стала для Билялетдинова 600-й в отечественных чемпионатах

В Москве «барсы» переиграли «динамовцев» со счетом 2:1.

12:56 17.01.2017 В Москве «барсы» переиграли «динамовцев» со счетом 2:1.

Музеи Татарстана отметят День музейного селфи

18 января во всем мире посетители музеев выкладывают в соцсети свои фото на фоне музейных экспонатов.

12:48 17.01.2017 18 января во всем мире посетители музеев выкладывают в соцсети свои фото на фоне музейных экспонатов.

Паспорт России стал 40-м в мировом топе привлекательности

Граждане РФ могут посетить в безвизовом режиме только 103 государства мира.

12:32 17.01.2017 Граждане РФ могут посетить в безвизовом режиме только 103 государства мира.

Камаловцы посетили в Москве Полпредство Татарстана

С гостями встретились полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и сотрудники представительства.

12:11 17.01.2017 С гостями встретились полпред РТ в РФ Равиль Ахметшин и сотрудники представительства.

Хоккеист «Ак Барса» Глухов: «Жаль, что у Гарипова отняли "сухарь"»

Автор победной шайбы казанского клуба в матче против «Динамо» прокомментировал забитый гол и игру своей команды.

12:00 17.01.2017 Автор победной шайбы казанского клуба в матче против «Динамо» прокомментировал забитый гол и игру своей команды.

Татарстан и Иран выразили заинтересованность в развитии дальнейшего сотрудничества

Интерес в двустороннем сотрудничестве двух республик подтвердили на встрече Премьер-министр РТ и и. о. руководителя Генконсульства Ирана в Казани.

11:52 17.01.2017 Интерес в двустороннем сотрудничестве двух республик подтвердили на встрече Премьер-министр РТ и и. о. руководителя Генконсульства Ирана в Казани.

Иранские бизнесмены обсуждают со специалистами КАМАЗа вопросы качества товара

Генконсул Ирана в Татарстане прокомментировал перспективы поставок грузовиков и возобновление сборочного производства в Иране.

11:48 17.01.2017 Генконсул Ирана в Татарстане прокомментировал перспективы поставок грузовиков и возобновление сборочного производства в Иране.

Главный тренер «Фридрихсхафена» пообещал игрокам по ящику пива за победу над казанским «Зенитом»

Матч группового этапа Лиги чемпионом между «Фридрихсхафеном» и «Зенитом» пройдет в Германии 18 января.

11:44 17.01.2017 Матч группового этапа Лиги чемпионом между «Фридрихсхафеном» и «Зенитом» пройдет в Германии 18 января.

«Ансаты» в Иране могут быть использованы для полетов между экономическими зонами

Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.

11:18 17.01.2017 Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.

В Казани грузовая «ГАЗель» врезалась в городской автобус

Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.

11:10 17.01.2017 Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли почти 9 тонн снега

173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.

10:54 17.01.2017 173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.

В 2016 году Татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет более 24 млрд рублей

По сравнению с 2015 годом сумма таможенных платежей увеличилась более чем на 2 млрд рублей.

10:42 17.01.2017 По сравнению с 2015 годом сумма таможенных платежей увеличилась более чем на 2 млрд рублей.

В Казани задержан мужчина, который обокрал квартиру и угнал автомобиль

Злоумышленник проник в жилище, предварительно подобрав ключи от замка входной двери.

10:28 17.01.2017 Злоумышленник проник в жилище, предварительно подобрав ключи от замка входной двери.

В Татарстане сотрудниками таможни в 2016 году возбуждено шесть уголовных дел

Должностными лицами Татарстанской таможни возбуждено 1346 административных делопроизводств.

10:27 17.01.2017 Должностными лицами Татарстанской таможни возбуждено 1346 административных делопроизводств.

Внешнеторговый оборот Татарстана в 2016 году составил 3,5 млрд долларов

По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот республики уменьшился на 22 процента.

10:20 17.01.2017 По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот республики уменьшился на 22 процента.

МИД РФ прокомментировал подборку CNN с высказываниями Трампа о России

В опубликованных записях будущий Президент США называл Москву большой проблемой для Вашингтона.

10:04 17.01.2017 В опубликованных записях будущий Президент США называл Москву большой проблемой для Вашингтона.

Сотрудничество РТ и Ирана в нефтяной сфере может постепенно достичь макроэкономического уровня

Генконсул Ирана в Татарстане высоко оценил возможные перспективы «Татнефти» на иранском рынке.

09:51 17.01.2017 Генконсул Ирана в Татарстане высоко оценил возможные перспективы «Татнефти» на иранском рынке.