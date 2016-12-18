27 января в 13.00 в Центральной районной библиотеке состоится заседание творческого объединения «Салават купере». Добро пожаловать!
В Кукморе состоится заседание творческого объединения «Салават купере»
17.01.2017 11:00 | новости Печать
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В Республике
«Ансаты» в Иране могут быть использованы для полетов между экономическими зонами
Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.
11:18 17.01.2017
Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.
11:18 17.01.2017
В Казани грузовая «ГАЗель» врезалась в городской автобус
Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.
11:10 17.01.2017
Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.
11:10 17.01.2017
За минувшие сутки с улиц Казани вывезли почти 9 тонн снега
173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.
10:54 17.01.2017
173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.
10:54 17.01.2017
В 2016 году Татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет более 24 млрд рублей
По сравнению с 2015 годом сумма таможенных платежей увеличилась более чем на 2 млрд рублей.
10:42 17.01.2017
По сравнению с 2015 годом сумма таможенных платежей увеличилась более чем на 2 млрд рублей.
10:42 17.01.2017
В Казани задержан мужчина, который обокрал квартиру и угнал автомобиль
Злоумышленник проник в жилище, предварительно подобрав ключи от замка входной двери.
10:28 17.01.2017
Злоумышленник проник в жилище, предварительно подобрав ключи от замка входной двери.
10:28 17.01.2017
В Татарстане сотрудниками таможни в 2016 году возбуждено шесть уголовных дел
Должностными лицами Татарстанской таможни возбуждено 1346 административных делопроизводств.
10:27 17.01.2017
Должностными лицами Татарстанской таможни возбуждено 1346 административных делопроизводств.
10:27 17.01.2017
Внешнеторговый оборот Татарстана в 2016 году составил 3,5 млрд долларов
По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот республики уменьшился на 22 процента.
10:20 17.01.2017
По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот республики уменьшился на 22 процента.
10:20 17.01.2017
МИД РФ прокомментировал подборку CNN с высказываниями Трампа о России
В опубликованных записях будущий Президент США называл Москву большой проблемой для Вашингтона.
10:04 17.01.2017
В опубликованных записях будущий Президент США называл Москву большой проблемой для Вашингтона.
10:04 17.01.2017
Сотрудничество РТ и Ирана в нефтяной сфере может постепенно достичь макроэкономического уровня
Генконсул Ирана в Татарстане высоко оценил возможные перспективы «Татнефти» на иранском рынке.
09:51 17.01.2017
Генконсул Ирана в Татарстане высоко оценил возможные перспективы «Татнефти» на иранском рынке.
09:51 17.01.2017
Доставлявший груз на первую в мире плавучую АТЭС караван судов застрял на Чукотке
Два сухогруза и два ледокола остановили движение из-за сложной ледовой обстановки.
09:30 17.01.2017
Два сухогруза и два ледокола остановили движение из-за сложной ледовой обстановки.
09:30 17.01.2017
В «Бегишево» встретят победителей «Дакара» и «Африка Эко Рейс-2017» – команду «КАМАЗ-Мастер»
09:19 17.01.2017
09:19 17.01.2017
На 83-м году жизни умер последний побывавший на Луне астронавт
Юджин Сернан трижды участвовал в космических полетах: как второй пилот «Джемини-9А», пилот «Аполлона-10» и командир «Аполлона-17».
06:12 17.01.2017
Юджин Сернан трижды участвовал в космических полетах: как второй пилот «Джемини-9А», пилот «Аполлона-10» и командир «Аполлона-17».
06:12 17.01.2017
В Татарстане пройдет Единый день горячей линии Росреестра
Специалисты разъяснят татарстанцам новый закон о недвижимости.
05:20 17.01.2017
Специалисты разъяснят татарстанцам новый закон о недвижимости.
05:20 17.01.2017
Рустам Минниханов прибыл в Швейцарию для участия в Давосском форуме
В этом году форум пройдет с 17 по 20 января под лозунгом «Ответственное лидерство».
22:22 16.01.2017
В этом году форум пройдет с 17 по 20 января под лозунгом «Ответственное лидерство».
22:22 16.01.2017
«Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо»
Хоккеисты казанского клуба прервали четырехматчевого серию поражений в последних матчах.
22:11 16.01.2017
Хоккеисты казанского клуба прервали четырехматчевого серию поражений в последних матчах.
22:11 16.01.2017
Евгений Пашутин: «Игра на таком уровне – это вызов для УНИКСа»
Главный тренер УНИКСа после домашнего поражения от ЦСКА отметил характер своей команды.
21:55 16.01.2017
Главный тренер УНИКСа после домашнего поражения от ЦСКА отметил характер своей команды.
21:55 16.01.2017
ЦСКА обыграл УНИКС в Казани
По ходу матча казанцы сокращали разрыв в счете с 17 очков до четырех.
20:40 16.01.2017
По ходу матча казанцы сокращали разрыв в счете с 17 очков до четырех.
20:40 16.01.2017
В Качаловском театре пройдет творческий вечер Ильи Славутского
О настоящем и будущем театра, своих взглядах и идеях артист расскажет почитателям во время встречи на малой сцене.
19:42 16.01.2017
О настоящем и будущем театра, своих взглядах и идеях артист расскажет почитателям во время встречи на малой сцене.
19:42 16.01.2017
Фото: Пожарные в Челнах предотвратили взрыв газа
Они вовремя вынесли из горящего помещения два газовых баллона.
19:24 16.01.2017
Они вовремя вынесли из горящего помещения два газовых баллона.
19:24 16.01.2017
Врачи: Купание в иордани с головой может вызвать остановку сердца
Терапевт казанской больницы № 7 дал несколько рекомендаций о том, как правильно окунаться в купель на праздник Крещения Господня.
19:12 16.01.2017
Терапевт казанской больницы № 7 дал несколько рекомендаций о том, как правильно окунаться в купель на праздник Крещения Господня.
19:12 16.01.2017
Трое полицейских погибли и трое ранены при взрыве в Турции
Взрыв произошел в университетском городке в провинции Диярбакыр на востоке страны.
18:35 16.01.2017
Взрыв произошел в университетском городке в провинции Диярбакыр на востоке страны.
18:35 16.01.2017
Фарид Мухаметшин предложил сделать Съезд народов Татарстана регулярным
Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.
18:20 16.01.2017
Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.
18:20 16.01.2017
Законопроект о детях войны Госдума планирует рассмотреть 20 января
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.
18:00 16.01.2017
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.
18:00 16.01.2017
В Казани пьяного водителя, назвавшего сотрудникам ГИБДД чужие данные, лишили прав спустя почти год
Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.
17:50 16.01.2017
Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.
17:50 16.01.2017
Полицейские нашли украденный из квартиры в Казани пистолет
Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.
17:30 16.01.2017
Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.
17:30 16.01.2017
Гонщик «КАМАЗ-Мастера» Николаев: «Я никогда не пробовал допинг»
Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.
17:18 16.01.2017
Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.
17:18 16.01.2017
Команда Наталии Фишман обсудит с жителями «Танкодрома» благоустройство сквера у «Комсомольца»
В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.
17:00 16.01.2017
В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.
17:00 16.01.2017
Ольга Павлова: «Недопустимо, чтобы законодательные инициативы регионов отклонялись»
По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.
16:48 16.01.2017
По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.
16:48 16.01.2017
В Казани состоится прощание с Леной Шакирзяновой
Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.
16:40 16.01.2017
Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.
16:40 16.01.2017
Все законопроекты в Госдуме пройдут общественные слушания
В слушаниях будут участвовать представители гражданского общества и эксперты.
16:29 16.01.2017
В слушаниях будут участвовать представители гражданского общества и эксперты.
16:29 16.01.2017