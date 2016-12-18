В Кукморе состоится заседание творческого объединения «Салават купере»

В Республике

«Ансаты» в Иране могут быть использованы для полетов между экономическими зонами

Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.

11:18 17.01.2017 Иран и Татарстан развивают сотрудничество в сфере авиации.

В Казани грузовая «ГАЗель» врезалась в городской автобус

Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.

11:10 17.01.2017 Две пассажирки автобуса пострадали в результате аварии.

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли почти 9 тонн снега

173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.

10:54 17.01.2017 173 тонны противогололедных средств было использовано на дорогах города.

В 2016 году Татарстанская таможня перечислила в федеральный бюджет более 24 млрд рублей

По сравнению с 2015 годом сумма таможенных платежей увеличилась более чем на 2 млрд рублей.

10:42 17.01.2017 По сравнению с 2015 годом сумма таможенных платежей увеличилась более чем на 2 млрд рублей.

В Казани задержан мужчина, который обокрал квартиру и угнал автомобиль

Злоумышленник проник в жилище, предварительно подобрав ключи от замка входной двери.

10:28 17.01.2017 Злоумышленник проник в жилище, предварительно подобрав ключи от замка входной двери.

В Татарстане сотрудниками таможни в 2016 году возбуждено шесть уголовных дел

Должностными лицами Татарстанской таможни возбуждено 1346 административных делопроизводств.

10:27 17.01.2017 Должностными лицами Татарстанской таможни возбуждено 1346 административных делопроизводств.

Внешнеторговый оборот Татарстана в 2016 году составил 3,5 млрд долларов

По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот республики уменьшился на 22 процента.

10:20 17.01.2017 По сравнению с 2015 годом внешнеторговый оборот республики уменьшился на 22 процента.

МИД РФ прокомментировал подборку CNN с высказываниями Трампа о России

В опубликованных записях будущий Президент США называл Москву большой проблемой для Вашингтона.

10:04 17.01.2017 В опубликованных записях будущий Президент США называл Москву большой проблемой для Вашингтона.

Сотрудничество РТ и Ирана в нефтяной сфере может постепенно достичь макроэкономического уровня

Генконсул Ирана в Татарстане высоко оценил возможные перспективы «Татнефти» на иранском рынке.

09:51 17.01.2017 Генконсул Ирана в Татарстане высоко оценил возможные перспективы «Татнефти» на иранском рынке.

Доставлявший груз на первую в мире плавучую АТЭС караван судов застрял на Чукотке

Два сухогруза и два ледокола остановили движение из-за сложной ледовой обстановки.

09:30 17.01.2017 Два сухогруза и два ледокола остановили движение из-за сложной ледовой обстановки.

На 83-м году жизни умер последний побывавший на Луне астронавт

Юджин Сернан трижды участвовал в космических полетах: как второй пилот «Джемини-9А», пилот «Аполлона-10» и командир «Аполлона-17».

06:12 17.01.2017 Юджин Сернан трижды участвовал в космических полетах: как второй пилот «Джемини-9А», пилот «Аполлона-10» и командир «Аполлона-17».

В Татарстане пройдет Единый день горячей линии Росреестра

Специалисты разъяснят татарстанцам новый закон о недвижимости.

05:20 17.01.2017 Специалисты разъяснят татарстанцам новый закон о недвижимости.

Рустам Минниханов прибыл в Швейцарию для участия в Давосском форуме

В этом году форум пройдет с 17 по 20 января под лозунгом «Ответственное лидерство».

22:22 16.01.2017 В этом году форум пройдет с 17 по 20 января под лозунгом «Ответственное лидерство».

«Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо»

Хоккеисты казанского клуба прервали четырехматчевого серию поражений в последних матчах.

22:11 16.01.2017 Хоккеисты казанского клуба прервали четырехматчевого серию поражений в последних матчах.

Евгений Пашутин: «Игра на таком уровне – это вызов для УНИКСа»

Главный тренер УНИКСа после домашнего поражения от ЦСКА отметил характер своей команды.

21:55 16.01.2017 Главный тренер УНИКСа после домашнего поражения от ЦСКА отметил характер своей команды.

ЦСКА обыграл УНИКС в Казани

По ходу матча казанцы сокращали разрыв в счете с 17 очков до четырех.

20:40 16.01.2017 По ходу матча казанцы сокращали разрыв в счете с 17 очков до четырех.

В Качаловском театре пройдет творческий вечер Ильи Славутского

О настоящем и будущем театра, своих взглядах и идеях артист расскажет почитателям во время встречи на малой сцене.

19:42 16.01.2017 О настоящем и будущем театра, своих взглядах и идеях артист расскажет почитателям во время встречи на малой сцене.

Фото: Пожарные в Челнах предотвратили взрыв газа

Они вовремя вынесли из горящего помещения два газовых баллона.

19:24 16.01.2017 Они вовремя вынесли из горящего помещения два газовых баллона.

Врачи: Купание в иордани с головой может вызвать остановку сердца

Терапевт казанской больницы № 7 дал несколько рекомендаций о том, как правильно окунаться в купель на праздник Крещения Господня.

19:12 16.01.2017 Терапевт казанской больницы № 7 дал несколько рекомендаций о том, как правильно окунаться в купель на праздник Крещения Господня.

Трое полицейских погибли и трое ранены при взрыве в Турции

Взрыв произошел в университетском городке в провинции Диярбакыр на востоке страны.

18:35 16.01.2017 Взрыв произошел в университетском городке в провинции Диярбакыр на востоке страны.

Фарид Мухаметшин предложил сделать Съезд народов Татарстана регулярным

Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.

18:20 16.01.2017 Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.

Законопроект о детях войны Госдума планирует рассмотреть 20 января

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.

18:00 16.01.2017 Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.

В Казани пьяного водителя, назвавшего сотрудникам ГИБДД чужие данные, лишили прав спустя почти год

Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.

17:50 16.01.2017 Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.

Полицейские нашли украденный из квартиры в Казани пистолет

Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.

17:30 16.01.2017 Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.

Гонщик «КАМАЗ-Мастера» Николаев: «Я никогда не пробовал допинг»

Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.

17:18 16.01.2017 Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.

Команда Наталии Фишман обсудит с жителями «Танкодрома» благоустройство сквера у «Комсомольца»

В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.

17:00 16.01.2017 В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.

Ольга Павлова: «Недопустимо, чтобы законодательные инициативы регионов отклонялись»

По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.

16:48 16.01.2017 По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.

В Казани состоится прощание с Леной Шакирзяновой

Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.

16:40 16.01.2017 Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.