(Кукмор, «Трудовая слава»). В Лельвижском и Селочуринском сельских поселениях с участием главы района Сергея Димитриева состоялись сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год. В ходе встречи были заслушаны выступления глав сельских поселений, директоров школ, участковых полиции, начальника районного отдела внутренних дел Рамиля Нургалиева, помощника прокурора Вильнура Каримова, руководителя хозяйства имени Вахитова Нафика Хусаинова. Глава района Сергей Димитриев ознакомил собравшихся с ходом реализации в районе государственных программ, деятельности в области спорта, образования, культуры, здравоохранения, обозначил круг задач на будущее.
В Лельвижском и Селочуринском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)
17.01.2017 09:00 | Тема дня Печать
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21:55 16.01.2017
ЦСКА обыграл УНИКС в Казани
По ходу матча казанцы сокращали разрыв в счете с 17 очков до четырех.
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В Качаловском театре пройдет творческий вечер Ильи Славутского
О настоящем и будущем театра, своих взглядах и идеях артист расскажет почитателям во время встречи на малой сцене.
19:42 16.01.2017
О настоящем и будущем театра, своих взглядах и идеях артист расскажет почитателям во время встречи на малой сцене.
19:42 16.01.2017
Фото: Пожарные в Челнах предотвратили взрыв газа
Они вовремя вынесли из горящего помещения два газовых баллона.
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Они вовремя вынесли из горящего помещения два газовых баллона.
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Врачи: Купание в иордани с головой может вызвать остановку сердца
Терапевт казанской больницы № 7 дал несколько рекомендаций о том, как правильно окунаться в купель на праздник Крещения Господня.
19:12 16.01.2017
Терапевт казанской больницы № 7 дал несколько рекомендаций о том, как правильно окунаться в купель на праздник Крещения Господня.
19:12 16.01.2017
Трое полицейских погибли и трое ранены при взрыве в Турции
Взрыв произошел в университетском городке в провинции Диярбакыр на востоке страны.
18:35 16.01.2017
Взрыв произошел в университетском городке в провинции Диярбакыр на востоке страны.
18:35 16.01.2017
Фарид Мухаметшин предложил сделать Съезд народов Татарстана регулярным
Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.
18:20 16.01.2017
Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.
18:20 16.01.2017
Законопроект о детях войны Госдума планирует рассмотреть 20 января
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.
18:00 16.01.2017
Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.
18:00 16.01.2017
В Казани пьяного водителя, назвавшего сотрудникам ГИБДД чужие данные, лишили прав спустя почти год
Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.
17:50 16.01.2017
Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.
17:50 16.01.2017
Полицейские нашли украденный из квартиры в Казани пистолет
Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.
17:30 16.01.2017
Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.
17:30 16.01.2017
Гонщик «КАМАЗ-Мастера» Николаев: «Я никогда не пробовал допинг»
Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.
17:18 16.01.2017
Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.
17:18 16.01.2017
Команда Наталии Фишман обсудит с жителями «Танкодрома» благоустройство сквера у «Комсомольца»
В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.
17:00 16.01.2017
В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.
17:00 16.01.2017
Ольга Павлова: «Недопустимо, чтобы законодательные инициативы регионов отклонялись»
По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.
16:48 16.01.2017
По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.
16:48 16.01.2017
В Казани состоится прощание с Леной Шакирзяновой
Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.
16:40 16.01.2017
Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.
16:40 16.01.2017
Все законопроекты в Госдуме пройдут общественные слушания
В слушаниях будут участвовать представители гражданского общества и эксперты.
16:29 16.01.2017
В слушаниях будут участвовать представители гражданского общества и эксперты.
16:29 16.01.2017
За неделю в Татарстане 25 тысяч человек заболели ОРВИ
В республике началась эпидемия острых респираторных вирусных инфекций.
16:22 16.01.2017
В республике началась эпидемия острых респираторных вирусных инфекций.
16:22 16.01.2017
Госдума прекращает совмещенное рассмотрение законопроектов
Все три чтения будут проводиться отдельно.
16:00 16.01.2017
Все три чтения будут проводиться отдельно.
16:00 16.01.2017
Театр Тинчурина продает билеты студентам за полцены
Акция приурочена ко Дню студента и продлится до 25 января.
15:42 16.01.2017
Акция приурочена ко Дню студента и продлится до 25 января.
15:42 16.01.2017
Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг губернаторов ПФО по итогам 2016 года
В медиарейтинге глав регионов России, представленном «Медиалогией», Президент Татарстана – на четвертой позиции.
15:32 16.01.2017
В медиарейтинге глав регионов России, представленном «Медиалогией», Президент Татарстана – на четвертой позиции.
15:32 16.01.2017
Синоптики Татарстана предупреждают о внезапном похолодании
Ночью и утром при прояснениях и на востоке республики ожидается до 28 градусов мороза.
15:30 16.01.2017
Ночью и утром при прояснениях и на востоке республики ожидается до 28 градусов мороза.
15:30 16.01.2017
В Доме Аксенова отметят день рождения Высоцкого
Песни барда исполнит казанский режиссер, актер и исполнитель Владимир Нежданов.
15:25 16.01.2017
Песни барда исполнит казанский режиссер, актер и исполнитель Владимир Нежданов.
15:25 16.01.2017
С начала года заключение договоров ОСАГО в электронном виде в РТ выросло в три раза
УФАС РТ заподозрило сговор нескольких страховых компаний в уклонении от заключения договоров ОСАГО в электронном виде.
15:10 16.01.2017
УФАС РТ заподозрило сговор нескольких страховых компаний в уклонении от заключения договоров ОСАГО в электронном виде.
15:10 16.01.2017
Ольга Павлова: Справочник профессий – актуальный документ при подготовке к Worldskills-2019
Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда профессиях и о требованиях к специальному образованию.
15:00 16.01.2017
Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда профессиях и о требованиях к специальному образованию.
15:00 16.01.2017
Расширен перечень налоговых льгот по НДФЛ для самозанятых
От налогообложения на два года освобождены три категории самозанятых граждан.
14:36 16.01.2017
От налогообложения на два года освобождены три категории самозанятых граждан.
14:36 16.01.2017
В Татарстане объявили Год Галимджана Баруди
ДУМ РТ решило посвятить 2017 год великому татарскому богослову.
14:34 16.01.2017
ДУМ РТ решило посвятить 2017 год великому татарскому богослову.
14:34 16.01.2017