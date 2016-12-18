В Лельвижском и Селочуринском сельских поселениях состоялись сходы граждан (фото)

В Республике

На 83-м году жизни умер последний побывавший на Луне астронавт

Юджин Сернан трижды участвовал в космических полетах: как второй пилот «Джемини-9А», пилот «Аполлона-10» и командир «Аполлона-17».

06:12 17.01.2017 Юджин Сернан трижды участвовал в космических полетах: как второй пилот «Джемини-9А», пилот «Аполлона-10» и командир «Аполлона-17».

В Татарстане пройдет Единый день горячей линии Росреестра

Специалисты разъяснят татарстанцам новый закон о недвижимости.

05:20 17.01.2017 Специалисты разъяснят татарстанцам новый закон о недвижимости.

Рустам Минниханов прибыл в Швейцарию для участия в Давосском форуме

В этом году форум пройдет с 17 по 20 января под лозунгом «Ответственное лидерство».

22:22 16.01.2017 В этом году форум пройдет с 17 по 20 января под лозунгом «Ответственное лидерство».

«Ак Барс» на выезде обыграл московское «Динамо»

Хоккеисты казанского клуба прервали четырехматчевого серию поражений в последних матчах.

22:11 16.01.2017 Хоккеисты казанского клуба прервали четырехматчевого серию поражений в последних матчах.

Евгений Пашутин: «Игра на таком уровне – это вызов для УНИКСа»

Главный тренер УНИКСа после домашнего поражения от ЦСКА отметил характер своей команды.

21:55 16.01.2017 Главный тренер УНИКСа после домашнего поражения от ЦСКА отметил характер своей команды.

ЦСКА обыграл УНИКС в Казани

По ходу матча казанцы сокращали разрыв в счете с 17 очков до четырех.

20:40 16.01.2017 По ходу матча казанцы сокращали разрыв в счете с 17 очков до четырех.

В Качаловском театре пройдет творческий вечер Ильи Славутского

О настоящем и будущем театра, своих взглядах и идеях артист расскажет почитателям во время встречи на малой сцене.

19:42 16.01.2017 О настоящем и будущем театра, своих взглядах и идеях артист расскажет почитателям во время встречи на малой сцене.

Фото: Пожарные в Челнах предотвратили взрыв газа

Они вовремя вынесли из горящего помещения два газовых баллона.

19:24 16.01.2017 Они вовремя вынесли из горящего помещения два газовых баллона.

Врачи: Купание в иордани с головой может вызвать остановку сердца

Терапевт казанской больницы № 7 дал несколько рекомендаций о том, как правильно окунаться в купель на праздник Крещения Господня.

19:12 16.01.2017 Терапевт казанской больницы № 7 дал несколько рекомендаций о том, как правильно окунаться в купель на праздник Крещения Господня.

Трое полицейских погибли и трое ранены при взрыве в Турции

Взрыв произошел в университетском городке в провинции Диярбакыр на востоке страны.

18:35 16.01.2017 Взрыв произошел в университетском городке в провинции Диярбакыр на востоке страны.

Фарид Мухаметшин предложил сделать Съезд народов Татарстана регулярным

Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.

18:20 16.01.2017 Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.

Законопроект о детях войны Госдума планирует рассмотреть 20 января

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.

18:00 16.01.2017 Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.

В Казани пьяного водителя, назвавшего сотрудникам ГИБДД чужие данные, лишили прав спустя почти год

Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.

17:50 16.01.2017 Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.

Полицейские нашли украденный из квартиры в Казани пистолет

Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.

17:30 16.01.2017 Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.

Гонщик «КАМАЗ-Мастера» Николаев: «Я никогда не пробовал допинг»

Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.

17:18 16.01.2017 Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.

Команда Наталии Фишман обсудит с жителями «Танкодрома» благоустройство сквера у «Комсомольца»

В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.

17:00 16.01.2017 В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.

Ольга Павлова: «Недопустимо, чтобы законодательные инициативы регионов отклонялись»

По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.

16:48 16.01.2017 По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.

В Казани состоится прощание с Леной Шакирзяновой

Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.

16:40 16.01.2017 Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.

Все законопроекты в Госдуме пройдут общественные слушания

В слушаниях будут участвовать представители гражданского общества и эксперты.

16:29 16.01.2017 В слушаниях будут участвовать представители гражданского общества и эксперты.

За неделю в Татарстане 25 тысяч человек заболели ОРВИ

В республике началась эпидемия острых респираторных вирусных инфекций.

16:22 16.01.2017 В республике началась эпидемия острых респираторных вирусных инфекций.

Госдума прекращает совмещенное рассмотрение законопроектов

Все три чтения будут проводиться отдельно.

16:00 16.01.2017 Все три чтения будут проводиться отдельно.

Театр Тинчурина продает билеты студентам за полцены

Акция приурочена ко Дню студента и продлится до 25 января.

15:42 16.01.2017 Акция приурочена ко Дню студента и продлится до 25 января.

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг губернаторов ПФО по итогам 2016 года

В медиарейтинге глав регионов России, представленном «Медиалогией», Президент Татарстана – на четвертой позиции.

15:32 16.01.2017 В медиарейтинге глав регионов России, представленном «Медиалогией», Президент Татарстана – на четвертой позиции.

Синоптики Татарстана предупреждают о внезапном похолодании

Ночью и утром при прояснениях и на востоке республики ожидается до 28 градусов мороза.

15:30 16.01.2017 Ночью и утром при прояснениях и на востоке республики ожидается до 28 градусов мороза.

В Доме Аксенова отметят день рождения Высоцкого

Песни барда исполнит казанский режиссер, актер и исполнитель Владимир Нежданов.

15:25 16.01.2017 Песни барда исполнит казанский режиссер, актер и исполнитель Владимир Нежданов.

С начала года заключение договоров ОСАГО в электронном виде в РТ выросло в три раза

УФАС РТ заподозрило сговор нескольких страховых компаний в уклонении от заключения договоров ОСАГО в электронном виде.

15:10 16.01.2017 УФАС РТ заподозрило сговор нескольких страховых компаний в уклонении от заключения договоров ОСАГО в электронном виде.

Ольга Павлова: Справочник профессий – актуальный документ при подготовке к Worldskills-2019

Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда профессиях и о требованиях к специальному образованию.

15:00 16.01.2017 Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда профессиях и о требованиях к специальному образованию.

Расширен перечень налоговых льгот по НДФЛ для самозанятых

От налогообложения на два года освобождены три категории самозанятых граждан.

14:36 16.01.2017 От налогообложения на два года освобождены три категории самозанятых граждан.