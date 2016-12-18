Каждый человек - жемчужина

17.01.2017 08:00 | Из ваших писем

(Кукмор, "Трудовая слава") Прошедшая в рамках декады инвалидов в реабилитационном центре «Милосердие» встреча была очень кстати и прошла в удивительно теплой и дружеской атмосфере.

Вспомним счастливые мгновения праздника. На фотостенде представлены фотографии счастливых девушек и юношей, освоивших различные профессии. О каждом из них есть небольшая информация. Кто-то стал певцом, музыкантом, продюсером, самодеятельным художником, дизайнером, спортсменом. Одним словом, каждый нашел свою дорогу в жизни. Здесь эти молодые люди в свое время проходили реабилитацию.

Ведущая Люция Хусаенова познакомила со всеми участниками и каждому предоставила слово. Нияз Каримуллин, Ольга Колесникова, Диана Чижова (Ваккасова), Гульнар Фатыхова, Лейсан Мингазова выразили слова благодарности работающим здесь воспитателям и медицинским сестрам. В спортивных успехах и достижениях Тимура Антипова, Руслана Степанова, Зульфии большой вклад тренера команды района «Аргамак» Дамира Галиахметова.

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