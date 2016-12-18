В Березнякском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

В Республике

Фарид Мухаметшин предложил сделать Съезд народов Татарстана регулярным

Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.

18:20 16.01.2017 Подготовку к проведению III Съезда народов РТ обсудили в Госсовете республики.

Законопроект о детях войны Госдума планирует рассмотреть 20 января

Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.

18:00 16.01.2017 Проект закона был внесен в нижнюю палату парламента депутатами Госсовета РТ.

В Казани пьяного водителя, назвавшего сотрудникам ГИБДД чужие данные, лишили прав спустя почти год

Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.

17:50 16.01.2017 Изначально водительских прав был лишен мужчина, который не имел никакого отношения к этому правонарушению.

Полицейские нашли украденный из квартиры в Казани пистолет

Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.

17:30 16.01.2017 Вместе с травматическим пистолетом из квартиры была украдена золотая цепочка с кулоном.

Гонщик «КАМАЗ-Мастера» Николаев: «Я никогда не пробовал допинг»

Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.

17:18 16.01.2017 Победитель ралли-рейда «Дакар» рассказал о ситуации с допингом в автоспорте.

Команда Наталии Фишман обсудит с жителями «Танкодрома» благоустройство сквера у «Комсомольца»

В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.

17:00 16.01.2017 В официальном обсуждении проекта сохранения и преображения зеленой зоны примут участие и представители администрации Советского района Казани.

Ольга Павлова: «Недопустимо, чтобы законодательные инициативы регионов отклонялись»

По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.

16:48 16.01.2017 По мнению депутата Госдумы, регионы должны контролировать реализацию федеральных законов на своих территориях.

В Казани состоится прощание с Леной Шакирзяновой

Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.

16:40 16.01.2017 Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.

Все законопроекты в Госдуме пройдут общественные слушания

В слушаниях будут участвовать представители гражданского общества и эксперты.

16:29 16.01.2017 В слушаниях будут участвовать представители гражданского общества и эксперты.

За неделю в Татарстане 25 тысяч человек заболели ОРВИ

В республике началась эпидемия острых респираторных вирусных инфекций.

16:22 16.01.2017 В республике началась эпидемия острых респираторных вирусных инфекций.

Госдума прекращает совмещенное рассмотрение законопроектов

Все три чтения будут проводиться отдельно.

16:00 16.01.2017 Все три чтения будут проводиться отдельно.

Театр Тинчурина продает билеты студентам за полцены

Акция приурочена ко Дню студента и продлится до 25 января.

15:42 16.01.2017 Акция приурочена ко Дню студента и продлится до 25 января.

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг губернаторов ПФО по итогам 2016 года

В медиарейтинге глав регионов России, представленном «Медиалогией», Президент Татарстана – на четвертой позиции.

15:32 16.01.2017 В медиарейтинге глав регионов России, представленном «Медиалогией», Президент Татарстана – на четвертой позиции.

Синоптики Татарстана предупреждают о внезапном похолодании

Ночью и утром при прояснениях и на востоке республики ожидается до 28 градусов мороза.

15:30 16.01.2017 Ночью и утром при прояснениях и на востоке республики ожидается до 28 градусов мороза.

В Доме Аксенова отметят день рождения Высоцкого

Песни барда исполнит казанский режиссер, актер и исполнитель Владимир Нежданов.

15:25 16.01.2017 Песни барда исполнит казанский режиссер, актер и исполнитель Владимир Нежданов.

С начала года заключение договоров ОСАГО в электронном виде в РТ выросло в три раза

УФАС РТ заподозрило сговор нескольких страховых компаний в уклонении от заключения договоров ОСАГО в электронном виде.

15:10 16.01.2017 УФАС РТ заподозрило сговор нескольких страховых компаний в уклонении от заключения договоров ОСАГО в электронном виде.

Ольга Павлова: Справочник профессий – актуальный документ при подготовке к Worldskills-2019

Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда профессиях и о требованиях к специальному образованию.

15:00 16.01.2017 Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда профессиях и о требованиях к специальному образованию.

Расширен перечень налоговых льгот по НДФЛ для самозанятых

От налогообложения на два года освобождены три категории самозанятых граждан.

14:36 16.01.2017 От налогообложения на два года освобождены три категории самозанятых граждан.

В Татарстане объявили Год Галимджана Баруди

ДУМ РТ решило посвятить 2017 год великому татарскому богослову.

14:34 16.01.2017 ДУМ РТ решило посвятить 2017 год великому татарскому богослову.

Раиль Садриев выступит с моноспектаклем в Казани

Поэтический спектакль состоится в апреле на сцене Татгосфилармонии.

14:25 16.01.2017 Поэтический спектакль состоится в апреле на сцене Татгосфилармонии.

СМИ: Госдуму покинет Артур Чилингаров

Полярный исследователь якобы решил уйти из ГД по личным обстоятельствам.

14:20 16.01.2017 Полярный исследователь якобы решил уйти из ГД по личным обстоятельствам.

В Бугульме прокуратура потребовала коммунальщиков очистить крыши от снега

Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

14:15 16.01.2017 Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тинчуринцы отмечают день рождения режиссера Резеды Гариповой

Ученица Рашида Загидуллина является автором 8 спектаклей текущего репертуара театра.

14:14 16.01.2017 Ученица Рашида Загидуллина является автором 8 спектаклей текущего репертуара театра.

В Татарстане на крещение будут работать 140 купелей

По данным ГУ МЧС по РТ, к купелям придут около 60 тыс. верующих татарстанцев.

13:50 16.01.2017 По данным ГУ МЧС по РТ, к купелям придут около 60 тыс. верующих татарстанцев.

Ким Кардашьян ограбили пенсионеры

Адвокат предводителя нападавших Жан-Ив Льенар назвал ограбление «чистой любительщиной».

13:38 16.01.2017 Адвокат предводителя нападавших Жан-Ив Льенар назвал ограбление «чистой любительщиной».

ФИФА рассмотрит дело Азмуна 19 января

Вопрос о разногласиях между «Рубином» и «Ростовом» по трансферу Азмуна рассмотрит Палата по разрешению споров.

13:05 16.01.2017 Вопрос о разногласиях между «Рубином» и «Ростовом» по трансферу Азмуна рассмотрит Палата по разрешению споров.

В Казани открылся слет сборной Татарстана по Worldskills

Работа по корректировке психологического настроя и поднятию общего уровня владения английским ждут участников смены в ближайшие два дня.

12:43 16.01.2017 Работа по корректировке психологического настроя и поднятию общего уровня владения английским ждут участников смены в ближайшие два дня.

Видео: Казань готовится к Крещению Господню

Толщина льда достаточна для безопасной работы купелей.

12:15 16.01.2017 Толщина льда достаточна для безопасной работы купелей.

В Казани простились с погибшей при крушении Ту-154 артисткой Ралиной Гильмановой

Девушка находилась на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию.

12:04 16.01.2017 Девушка находилась на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию.