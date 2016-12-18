В Березнякском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

(Кукмор, «Трудовая слава»). В сельских поселениях района стартовали сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год. Сегодня сход состоялся в Березнякском сельском поселении. В ходе встречи были заслушаны выступления главы поселения Рустама Шарипова, участкового инспектора Виталия Кусаева и других. Руководитель районного Исполнительного комитета Азат Гарифуллин ознакомил собравшихся с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее. В завершение встречи сельчане озвучили интересующие их вопросы.
Ризиля КУРБАНОВА, фото автора