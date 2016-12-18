В Березнякском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

16.01.2017 19:33 | новости Печать

В Березнякском сельском поселении состоялся сход граждан (фото)

(Кукмор, «Трудовая слава»).  В сельских поселениях района стартовали сходы граждан, посвященные итогам работы за прошлый год. Сегодня сход состоялся в Березнякском сельском поселении. В ходе встречи были заслушаны выступления главы поселения Рустама Шарипова, участкового инспектора Виталия Кусаева и других. Руководитель районного Исполнительного комитета Азат Гарифуллин ознакомил собравшихся с ходом реализации в районе государственных программ, экономическими показателями в промышленности и сельском хозяйстве, обозначил круг задач на будущее. В завершение встречи сельчане озвучили интересующие их вопросы.

Ризиля КУРБАНОВА, фото автора


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