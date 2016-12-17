В Ныртинском сельском Доме культуры прошел отборочный этап игр КВН (фото)

16.01.2017 17:00 | новости Печать

В Ныртинском сельском Доме культуры прошел отборочный этап игр КВН (фото)

В Ныртинском сельском Доме культуры прошел отборочный этап игр КВН, в котором приняли участие творческие коллективы Нижнерусского, Ныртинского, Ятмас-Дусаевского, Большекукморского, Сардекбашского сельских домов культуры и Уркушского сельского клуба, пишет «Наш Кукмор». Команды представили лучшие юмористические номера. В программе мероприятия были представлены: визитная карточка, конкурс капитанов, домашнее задание и многое другое. По итогам игр в финал вышли команды Большекукморского и Ятмас-Дусаевского сельских домов культуры.


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