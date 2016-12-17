В Ныртинском сельском Доме культуры прошел отборочный этап игр КВН (фото)

В Республике

В Казани состоится прощание с Леной Шакирзяновой

Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.

16:40 16.01.2017 Прощание пройдет в Союзе писателей РТ.

За неделю в Татарстане 25 тысяч человек заболели ОРВИ

В республике началась эпидемия острых респираторных вирусных инфекций.

16:22 16.01.2017 В республике началась эпидемия острых респираторных вирусных инфекций.

Госдума прекращает совмещенное рассмотрение законопроектов

Все три чтения будут проводиться отдельно.

16:00 16.01.2017 Все три чтения будут проводиться отдельно.

Театр Тинчурина продает билеты студентам за полцены

Акция приурочена ко Дню студента и продлится до 25 января.

15:42 16.01.2017 Акция приурочена ко Дню студента и продлится до 25 января.

Рустам Минниханов возглавил медиарейтинг губернаторов ПФО по итогам 2016 года

В медиарейтинге глав регионов России, представленном «Медиалогией», Президент Татарстана – на четвертой позиции.

15:32 16.01.2017 В медиарейтинге глав регионов России, представленном «Медиалогией», Президент Татарстана – на четвертой позиции.

Синоптики Татарстана предупреждают о внезапном похолодании

Ночью и утром при прояснениях и на востоке республики ожидается до 28 градусов мороза.

15:30 16.01.2017 Ночью и утром при прояснениях и на востоке республики ожидается до 28 градусов мороза.

В Доме Аксенова отметят день рождения Высоцкого

Песни барда исполнит казанский режиссер, актер и исполнитель Владимир Нежданов.

15:25 16.01.2017 Песни барда исполнит казанский режиссер, актер и исполнитель Владимир Нежданов.

С начала года заключение договоров ОСАГО в электронном виде в РТ выросло в три раза

УФАС РТ заподозрило сговор нескольких страховых компаний в уклонении от заключения договоров ОСАГО в электронном виде.

15:10 16.01.2017 УФАС РТ заподозрило сговор нескольких страховых компаний в уклонении от заключения договоров ОСАГО в электронном виде.

Ольга Павлова: Справочник профессий – актуальный документ при подготовке к Worldskills-2019

Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда профессиях и о требованиях к специальному образованию.

15:00 16.01.2017 Справочник содержит информацию о востребованных на рынке труда профессиях и о требованиях к специальному образованию.

Расширен перечень налоговых льгот по НДФЛ для самозанятых

От налогообложения на два года освобождены три категории самозанятых граждан.

14:36 16.01.2017 От налогообложения на два года освобождены три категории самозанятых граждан.

В Татарстане объявили Год Галимджана Баруди

ДУМ РТ решило посвятить 2017 год великому татарскому богослову.

14:34 16.01.2017 ДУМ РТ решило посвятить 2017 год великому татарскому богослову.

Раиль Садриев выступит с моноспектаклем в Казани

Поэтический спектакль состоится в апреле на сцене Татгосфилармонии.

14:25 16.01.2017 Поэтический спектакль состоится в апреле на сцене Татгосфилармонии.

СМИ: Госдуму покинет Артур Чилингаров

Полярный исследователь якобы решил уйти из ГД по личным обстоятельствам.

14:20 16.01.2017 Полярный исследователь якобы решил уйти из ГД по личным обстоятельствам.

В Бугульме прокуратура потребовала коммунальщиков очистить крыши от снега

Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

14:15 16.01.2017 Виновные должностные лица будут привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тинчуринцы отмечают день рождения режиссера Резеды Гариповой

Ученица Рашида Загидуллина является автором 8 спектаклей текущего репертуара театра.

14:14 16.01.2017 Ученица Рашида Загидуллина является автором 8 спектаклей текущего репертуара театра.

В Татарстане на крещение будут работать 140 купелей

По данным ГУ МЧС по РТ, к купелям придут около 60 тыс. верующих татарстанцев.

13:50 16.01.2017 По данным ГУ МЧС по РТ, к купелям придут около 60 тыс. верующих татарстанцев.

Ким Кардашьян ограбили пенсионеры

Адвокат предводителя нападавших Жан-Ив Льенар назвал ограбление «чистой любительщиной».

13:38 16.01.2017 Адвокат предводителя нападавших Жан-Ив Льенар назвал ограбление «чистой любительщиной».

ФИФА рассмотрит дело Азмуна 19 января

Вопрос о разногласиях между «Рубином» и «Ростовом» по трансферу Азмуна рассмотрит Палата по разрешению споров.

13:05 16.01.2017 Вопрос о разногласиях между «Рубином» и «Ростовом» по трансферу Азмуна рассмотрит Палата по разрешению споров.

В Казани открылся слет сборной Татарстана по Worldskills

Работа по корректировке психологического настроя и поднятию общего уровня владения английским ждут участников смены в ближайшие два дня.

12:43 16.01.2017 Работа по корректировке психологического настроя и поднятию общего уровня владения английским ждут участников смены в ближайшие два дня.

Видео: Казань готовится к Крещению Господню

Толщина льда достаточна для безопасной работы купелей.

12:15 16.01.2017 Толщина льда достаточна для безопасной работы купелей.

В Казани простились с погибшей при крушении Ту-154 артисткой Ралиной Гильмановой

Девушка находилась на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию.

12:04 16.01.2017 Девушка находилась на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию.

Подписано соглашение между Кабмином РТ и Правительством китайской провинции Хунан

Со стороны Татарстана подпись под документом поставил Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.

11:40 16.01.2017 Со стороны Татарстана подпись под документом поставил Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.

Ученые NASA опубликовали фото инопланетных воинов на Марсе

В Сети появилось фото инопланетянина с оружием в руках.

10:54 16.01.2017 В Сети появилось фото инопланетянина с оружием в руках.

Артем Здунов: «Правительство РТ в переговорах с ЦБ настаивает на спасении Татфондбанка»

В случае принятия решения о санации банка, будет произведена процедура bail-in.

10:41 16.01.2017 В случае принятия решения о санации банка, будет произведена процедура bail-in.

«Ак Барс» вышел в плей-офф Кубка Гагарина

Команда с 94 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.

10:29 16.01.2017 Команда с 94 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.

Найдены тела провалившихся под лед детей на реке в Краснодарском крае

Дети пошли по льду, чтобы срезать путь домой.

10:18 16.01.2017 Дети пошли по льду, чтобы срезать путь домой.

В Казани в Крещение будет оборудовано пять купелей

По два места для купаний организуют в Приволжском и Кировском районах, еще одно – в Авиастроительном.

10:07 16.01.2017 По два места для купаний организуют в Приволжском и Кировском районах, еще одно – в Авиастроительном.

Евгений Богачев: «Будем молиться, чтобы была санация Татфондбанка»

Экс-председатель Нацбанка РТ, президент баскетбольного клуба «УНИКС» рассказал, как создавался и развивался переживающий сегодня кризис ТФБ.

09:27 16.01.2017 Экс-председатель Нацбанка РТ, президент баскетбольного клуба «УНИКС» рассказал, как создавался и развивался переживающий сегодня кризис ТФБ.

В Париже пройдет татарский Сабантуй

Проведение национального праздника станет частью соглашения о развитии туризма между столицами Франции и Татарстана.

08:54 16.01.2017 Проведение национального праздника станет частью соглашения о развитии туризма между столицами Франции и Татарстана.