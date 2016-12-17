В Ныртинском сельском Доме культуры прошел отборочный этап игр КВН (фото)

В Ныртинском сельском Доме культуры прошел отборочный этап игр КВН, в котором приняли участие творческие коллективы Нижнерусского, Ныртинского, Ятмас-Дусаевского, Большекукморского, Сардекбашского сельских домов культуры и Уркушского сельского клуба, пишет «Наш Кукмор». Команды представили лучшие юмористические номера. В программе мероприятия были представлены: визитная карточка, конкурс капитанов, домашнее задание и многое другое. По итогам игр в финал вышли команды Большекукморского и Ятмас-Дусаевского сельских домов культуры.