Моя родина – Кукмор

16.01.2017 16:00 | Из ваших писем Печать

Моя родина – Кукмор

Хоть я и нахожусь далеко от него, он мне очень дорог. Поселок просто не узнать. Я не была в Кукморе три года (живу в селе Дергачи Саратовской области) и не узнала его, произошло столько изменений. Я как раз попала на открытие набережной, когда приезжал Президент Рустам Минниханов. Хочется выразить благодарность главе района Сергею Димитриеву и пожелать ему успехов и удачи во всем. Сейчас мы приехали с внучкой, которая тоже восхищена преображением поселка. Гуляли вечером у Парка Победы, фотографировались у знаков зодиака, прошлись по набережной. В августе я была на встрече одноклассников своего покойного брата, где встретилась с Розой Салиховой, Милой Давлетшиной. Нас пригласили на 150-летие нашей школы, которое состоится через два года. Выпускники второй школы 1962 года, хотелось бы собраться напоследок, увидеться, ведь нам есть что вспомнить. Вы можете обратиться к Розе Салиховой (Гаяновой) (телефон 2-85-11) и Луизе Шакировой (2-95-13), они живут в Кукморе. И еще есть одна просьба: у нашей школы прекрасный музей. Наверняка, у вас есть вещи, достойные иметь там место. Желаю всего вам хорошего.  

 


Людмила Родыгина (Польская)


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