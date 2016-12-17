В Казани простились с погибшей при крушении Ту-154 артисткой Ралиной Гильмановой

16.01.2017 13:30 | новости

(Казань, 16 января, «Татар-информ»). В Казани прошла церемония прощания с артисткой Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии им.Александрова Ралиной Гильмановой, сообщает пресс-служба Минкульта РТ.

Девушка в числе других артистов ансамбля находилась на борту разбившегося 25 декабря 2016 года Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию.

Проводить землячку пришли ее бывшие педагоги, сокурсники, друзья и родные. В церемонии прощания приняли участие министр культуры РТ Айрат Сибагатуллин, заместитель Военного комиссара РТ Рустэм Яхин, художественный руководитель Государственного ансамбля песни и танца РТ Айрат Хамитов.