Далекий 1969-ый…

16.01.2017 15:00 | Общество

Как мне показалось, 2016 год пролетел очень быстро. Если молодежь строит планы на будущее, то с возрастом, оказывается, все чаще оглядываешься назад. В преддверии 2017 года – года Петуха по гороскопу, как обычно, я решила обратиться к пожелтевшим со временем подшивкам газет. Как-то одна женщина, позвонившая в редакцию, сказала: «Тоскую по 60-м, по годам моей молодости», может, поэтому я выбрала подшивку за 1969 год. Интересно, знали ли в то время о том, что это был год Петуха? Ведь тогда нужно было верить не в гороскопы, а в идеи марксизма-ленинизма – научную основу воспитания народных масс. Хоть и было уделено много внимания рабочим людям, отрасли сельского хозяйства, подшивка целиком пропитана именно этими идеями.



«Пусть 1969 год будет годом дальнейших побед сил мира, демократии и социализма, годом новых достижений нашего народа в строительстве коммунизма», - говорилось в новогоднем поздравлении советскому народу.

В 1969 году много внимания уделялось подготовке к празднованию 100-летия со дня рождения Ленина. Практически в каждом номере газеты речь шла о нем. «Наш великий вождь всегда жив, он среди нас, он и сейчас с нами», «Ленин! Как же дорого это имя! Я никогда не видел гениального Ильича, но он словно живой стоит перед глазами», - написано в письмах, пришедших в редакцию. В рубрике «Ленин живет в наших сердцах» было опубликовано много статей под заголовком «Ты подарил нам счастье, радость, гениальный Ленин!». В газете также представлен список тех, кто принимал активное участие в агитационной работе по коммунистическому воспитанию трудящихся.

Сегодня это все не укладывается в голове. Жизнь, идеалогия повернуты на 180 градусов. Хоть и говорили, что Ленин будет жить вечно, на сегодняшний день среди молодого поколения много тех, кто даже его не знает. И коммунизм остался непостроенным. Неизменным осталось одно – усердие и трудолюбие народа.

Нелегкой была жизнь в 1969 году.

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