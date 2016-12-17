(Кукмор, «Трудовая слава»). За объективное и всестороннее освещение деятельности органов прокуратуры Республики Татарстан в средствах массовой информации, вклад в укрепление законности и правопорядка и в связи с 295-летием со дня образования прокуратуры России газете «Хезмэт даны» («Трудовая слава») объявлена Благодарность прокурора Татарстана Ильдуса Нафикова.
Прокурор Татарстана объявил Благодарность газете «Хезмэт даны» («Трудовая слава»)
16.01.2017 12:30 | Тема дня Печать
Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru
В Республике
В Казани простились с погибшей при крушении Ту-154 артисткой Ралиной Гильмановой
Девушка находилась на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию.
12:04 16.01.2017
Девушка находилась на борту разбившегося Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию.
12:04 16.01.2017
Подписано соглашение между Кабмином РТ и Правительством китайской провинции Хунан
Со стороны Татарстана подпись под документом поставил Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.
11:40 16.01.2017
Со стороны Татарстана подпись под документом поставил Премьер-министр Республики Татарстан Ильдар Халиков.
11:40 16.01.2017
Ученые NASA опубликовали фото инопланетных воинов на Марсе
В Сети появилось фото инопланетянина с оружием в руках.
10:54 16.01.2017
В Сети появилось фото инопланетянина с оружием в руках.
10:54 16.01.2017
Артем Здунов: «Правительство РТ в переговорах с ЦБ настаивает на спасении Татфондбанка»
В случае принятия решения о санации банка, будет произведена процедура bail-in.
10:41 16.01.2017
В случае принятия решения о санации банка, будет произведена процедура bail-in.
10:41 16.01.2017
«Ак Барс» вышел в плей-офф Кубка Гагарина
Команда с 94 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.
10:29 16.01.2017
Команда с 94 очками занимает третье место в Восточной конференции КХЛ.
10:29 16.01.2017
Найдены тела провалившихся под лед детей на реке в Краснодарском крае
Дети пошли по льду, чтобы срезать путь домой.
10:18 16.01.2017
Дети пошли по льду, чтобы срезать путь домой.
10:18 16.01.2017
В Казани в Крещение будет оборудовано пять купелей
По два места для купаний организуют в Приволжском и Кировском районах, еще одно – в Авиастроительном.
10:07 16.01.2017
По два места для купаний организуют в Приволжском и Кировском районах, еще одно – в Авиастроительном.
10:07 16.01.2017
Евгений Богачев: «Будем молиться, чтобы была санация Татфондбанка»
Экс-председатель Нацбанка РТ, президент баскетбольного клуба «УНИКС» рассказал, как создавался и развивался переживающий сегодня кризис ТФБ.
09:27 16.01.2017
Экс-председатель Нацбанка РТ, президент баскетбольного клуба «УНИКС» рассказал, как создавался и развивался переживающий сегодня кризис ТФБ.
09:27 16.01.2017
В Париже пройдет татарский Сабантуй
Проведение национального праздника станет частью соглашения о развитии туризма между столицами Франции и Татарстана.
08:54 16.01.2017
Проведение национального праздника станет частью соглашения о развитии туризма между столицами Франции и Татарстана.
08:54 16.01.2017
В Альметьевском районе в аварии с грузовиком пострадал один человек
Два транспортных средства столкнулись на трассе Казань — Оренбург.
08:49 16.01.2017
Два транспортных средства столкнулись на трассе Казань — Оренбург.
08:49 16.01.2017
Казанский Кремль в 2016 году посетили почти три миллиона человек
Количество экскурсантов главной достопримечательности столицы Татарстана выросло на 37 процентов.
08:31 16.01.2017
Количество экскурсантов главной достопримечательности столицы Татарстана выросло на 37 процентов.
08:31 16.01.2017
Челнинский перевозчик требует от структур КАМАЗа вернуть деньги за поставку некачественной техники
Приобретенный в лизинг «КАМАЗ», по версии истца, больше стоял, чем работал, за простой грузовика АО «Автопарк» требует 7 млн рублей.
07:46 16.01.2017
Приобретенный в лизинг «КАМАЗ», по версии истца, больше стоял, чем работал, за простой грузовика АО «Автопарк» требует 7 млн рублей.
07:46 16.01.2017
Константин Хабенский стал самым популярным российским актером по версии «Яндекса»
За 15 лет отечественные киноленты собрали в прокате 1,78 миллиарда долларов.
01:13 16.01.2017
За 15 лет отечественные киноленты собрали в прокате 1,78 миллиарда долларов.
01:13 16.01.2017
Олимпийский чемпион Вик Уайлд приедет в Татарстан на чемпионат России по сноуборду
Соревнование пройдет в Верхнеуслонском районе на горнолыжном курорте «Свияжские холмы».
23:58 15.01.2017
Соревнование пройдет в Верхнеуслонском районе на горнолыжном курорте «Свияжские холмы».
23:58 15.01.2017
Появилось первое видео редкого морского дракона
Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров.
22:21 15.01.2017
Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров.
22:21 15.01.2017
Песков: сайт Президента России подвергается хакерским атакам сотни раз в день
Песков подчеркнул, что избранный Президент США Дональд Трамп ошибается, говоря, что за кибертаками против США стоит Россия.
21:49 15.01.2017
Песков подчеркнул, что избранный Президент США Дональд Трамп ошибается, говоря, что за кибертаками против США стоит Россия.
21:49 15.01.2017
Тайну белой шляпки предлагают раскрыть казанцам в центре «Эрмитаж»
Интерактивная экскурсия «Тайна белой шляпки» по выставке «Петербургский модерн. 1890 – 1910-е годы. Стиль и светская мода» перенесет на сто лет назад.
19:53 15.01.2017
Интерактивная экскурсия «Тайна белой шляпки» по выставке «Петербургский модерн. 1890 – 1910-е годы. Стиль и светская мода» перенесет на сто лет назад.
19:53 15.01.2017
Финка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону
Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова: стартовав 15-й, она финишировала 13-й.
19:05 15.01.2017
Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова: стартовав 15-й, она финишировала 13-й.
19:05 15.01.2017
Песков не подтвердил сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Рейкьявике
Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.
17:49 15.01.2017
Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.
17:49 15.01.2017
В галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки «Лес»
«Лес», который создают художники, – пространство метафизическое, оно имеет отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.
16:32 15.01.2017
«Лес», который создают художники, – пространство метафизическое, оно имеет отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.
16:32 15.01.2017
Создатели «Шерлока» попросили россиян не распространять спойлеры
Серию под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» нелегально «слили» в Интернет в субботу.
16:12 15.01.2017
Серию под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» нелегально «слили» в Интернет в субботу.
16:12 15.01.2017
Елабужские пенсионеры отметили старый Новый год традиционным балом-маскарадом
Костюмированный бал проводится в городе уже в восьмой раз.
15:23 15.01.2017
Костюмированный бал проводится в городе уже в восьмой раз.
15:23 15.01.2017
Татарстанские стрелки борются за сохранение дубль-трапа в олимпийской программе
Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.
12:34 15.01.2017
Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.
12:34 15.01.2017
В Балтасинском районе в ДТП пострадали два водителя
Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.
10:53 15.01.2017
Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.
10:53 15.01.2017
В новогодние праздники 110 тысяч туристов потратили в Татарстане более миллиарда рублей
На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.
08:30 15.01.2017
На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.
08:30 15.01.2017
Президент Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с очередной победой в ралли «Дакар»
Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».
00:03 15.01.2017
Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».
00:03 15.01.2017
Молодежный симфонический оркестр Татарстана даст концерт в парижском Диснейленде
Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.
21:38 14.01.2017
Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.
21:38 14.01.2017
Внук Мусы Джалиля открыл V концертный сезон Молодежного симфонического оркестра РТ
На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.
21:27 14.01.2017
На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.
21:27 14.01.2017
Сергей Карякин выиграл ралли-рейд «Дакар-2017» в зачете квадроциклов
Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.
21:00 14.01.2017
Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.
21:00 14.01.2017
«Ак Барс» проиграл в Подольске «Витязю»
Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.
19:27 14.01.2017
Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.
19:27 14.01.2017