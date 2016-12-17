Жительница Княгора получила открытку от Путина (фото)

(Кукмор, «Трудовая слава»). На днях жительнице деревни Княгор Садыковой Алтынай Сагитовне исполнилось 95 лет. Юбиляра поздравила заместитель главы района Равия Каримуллина, вручила имениннице Поздравительную открытку Президента Российской Федерации Владимира Путина, Благодарственное письмо главы района и памятный подарок. Также Алтынай Садыкову поздравил глава Поч.Кучукского сельского поселения Фаниз Гайнутдинов.
Мы, коллектив редакции газеты «Трудовая слава», присоединяемся к поздравлениям, желаем Алтынай Сагитовне здоровья, душевного спокойствия и благополучия.