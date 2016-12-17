Началось голосование за участников конкурса «Смешной кадр в Новый год»!

Ранее мы объявили среди своих подписчиков очередной фотоконкурс «Смешной кадр в Новый год». На конкурс прислали 16 фотографий:
Фото №1 - Гулия Даминова
Фото №2 – Эндже Гайнутдинова
Фото №3 – Ильяс Гайнутдинов
Фото №4 – Фидания Шаяхметова
Фото №5 – Рузиля Ризванова
Фото №6 – Илюза Гайнутдинова
Фото №7 – Дина Бикмухаметова
Фото №8 – Разина Хужина
Фото №9 – Ляйсан Мухамадиева
Фото №10 – Альбина Исенова
Фото №11 – Лилия Гарипова
Фото №12 – Альфира Зиганшина
Фото №13 – Татьяна Юскаева
Фото №14 – Алина Бакирова
Фото №15 – Альфия Иоргачева
Фото №16 – Файруза Гарипова
С сегодняшнего дня на нашем сайте начинается голосование за самый смешной кадр в Новый год.
Порядок голосования:
Участвующие в голосовании фотографии можно посмотреть, нажав на баннер «Смешной кадр в Новый год» или же пройдя по одноименной рубрике на главной странице сайта. Чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию, необходимо найти номер конкурсанта в разделе «Опрос» на главной странице сайта и нажать «ОК».
Проголосовать за участников можно будет до 18 декабря 15.00 часов. Победителем станет участник, набравший самое большое количество голосов.
Предупреждение: сделавший себе накрутку, снимается с голосования!!!