Началось голосование за участников конкурса «Смешной кадр в Новый год»!

16.01.2017 11:00 | новости

Ранее мы объявили среди своих подписчиков очередной фотоконкурс «Смешной кадр в Новый год». На конкурс прислали 16 фотографий:

Фото №1 - Гулия Даминова

Фото №2 – Эндже Гайнутдинова

Фото №3 – Ильяс Гайнутдинов

Фото №4 – Фидания Шаяхметова

Фото №5 – Рузиля Ризванова

Фото №6 – Илюза Гайнутдинова

Фото №7 – Дина Бикмухаметова

Фото №8 – Разина Хужина

Фото №9 – Ляйсан Мухамадиева

Фото №10 – Альбина Исенова

Фото №11 – Лилия Гарипова

Фото №12 – Альфира Зиганшина

Фото №13 – Татьяна Юскаева

Фото №14 – Алина Бакирова

Фото №15 – Альфия Иоргачева

Фото №16 – Файруза Гарипова

С сегодняшнего дня на нашем сайте начинается голосование за самый смешной кадр в Новый год.

Порядок голосования:

Участвующие в голосовании фотографии можно посмотреть, нажав на баннер «Смешной кадр в Новый год» или же пройдя по одноименной рубрике на главной странице сайта. Чтобы проголосовать за понравившуюся фотографию, необходимо найти номер конкурсанта в разделе «Опрос» на главной странице сайта и нажать «ОК».

Проголосовать за участников можно будет до 18 декабря 15.00 часов. Победителем станет участник, набравший самое большое количество голосов.

Предупреждение: сделавший себе накрутку, снимается с голосования!!!