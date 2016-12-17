В Кукморе произошло ДТП: пострадала 10-классница

(Кукмор, 16 января, «Трудовая слава»). 14 января, около 13.30, в Кукморе произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщил инспектор районного ОГИБДД Раниль Гиниятуллин. Водитель иномарки, двигаясь со стороны улицы Муссы Джалиля поселка Кукмор, не уступил дорогу водителю автомобиля «Калина», движущемуся по главной дороге по улице Степана Разина, и совершил столкновение. В результате ДТП пассажирка иномарки, 16-летняя школьница, получила травмы различной степени тяжести.
Уважаемые участники дорожного движения, будьте внимательны и осторожны на дорогах!