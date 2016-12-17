(Кукмор, 16 января, "Трудовая слава") За многолетний добросовестный труд и большой вклад в развитие ветенарии республики Благодарность Президента Республики Татарстан объявлена руководителю Кукморского государственного ветеринарного объединения Каримуллину Рифату Накиповичу.
Кукморянину объявлена Благодарность Президента Республики Татарстан
16.01.2017 08:00 | Тема дня Печать
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В Республике
Евгений Богачев: «Будем молиться, чтобы была санация Татфондбанка»
Экс-председатель Национального банка РТ, президент баскетбольного клуба «УНИКС» рассказал, как создавался и развивался переживающий сегодня кризис ТФБ
09:27 16.01.2017
Экс-председатель Национального банка РТ, президент баскетбольного клуба «УНИКС» рассказал, как создавался и развивался переживающий сегодня кризис ТФБ
09:27 16.01.2017
В Париже пройдет татарский Сабантуй
Проведение национального праздника станет частью соглашения о развитии туризма между столицами Франции и Татарстана.
08:54 16.01.2017
Проведение национального праздника станет частью соглашения о развитии туризма между столицами Франции и Татарстана.
08:54 16.01.2017
В Альметьевском районе в аварии с грузовиком пострадал один человек
Два транспортных средства столкнулись на трассе Казань — Оренбург.
08:49 16.01.2017
Два транспортных средства столкнулись на трассе Казань — Оренбург.
08:49 16.01.2017
Казанский Кремль в 2016 году посетили почти три миллиона человек
Количество экскурсантов главной достопримечательности столицы Татарстана выросло на 37 процентов.
08:31 16.01.2017
Количество экскурсантов главной достопримечательности столицы Татарстана выросло на 37 процентов.
08:31 16.01.2017
Челнинский перевозчик требует от структур КАМАЗа вернуть деньги за поставку некачественной техники
Приобретенный в лизинг КАМАЗ, по версии истца больше стоял чем работал, за простой грузовика АО «Автопарк» требует у структур атогиганта 7 млн рублей
07:46 16.01.2017
Приобретенный в лизинг КАМАЗ, по версии истца больше стоял чем работал, за простой грузовика АО «Автопарк» требует у структур атогиганта 7 млн рублей
07:46 16.01.2017
Константин Хабенский стал самым популярным российским актером по версии «Яндекса»
За 15 лет отечественные киноленты собрали в прокате 1,78 миллиарда долларов.
01:13 16.01.2017
За 15 лет отечественные киноленты собрали в прокате 1,78 миллиарда долларов.
01:13 16.01.2017
Олимпийский чемпион Вик Уайлд приедет в Татарстан на чемпионат России по сноуборду
Соревнование пройдет в Верхнеуслонском районе на горнолыжном курорте «Свияжские холмы».
23:58 15.01.2017
Соревнование пройдет в Верхнеуслонском районе на горнолыжном курорте «Свияжские холмы».
23:58 15.01.2017
Появилось первое видео редкого морского дракона
Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров.
22:21 15.01.2017
Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров.
22:21 15.01.2017
Песков: сайт Президента России подвергается хакерским атакам сотни раз в день
Песков подчеркнул, что избранный Президент США Дональд Трамп ошибается, говоря, что за кибертаками против США стоит Россия.
21:49 15.01.2017
Песков подчеркнул, что избранный Президент США Дональд Трамп ошибается, говоря, что за кибертаками против США стоит Россия.
21:49 15.01.2017
Тайну белой шляпки предлагают раскрыть казанцам в центре «Эрмитаж»
Интерактивная экскурсия «Тайна белой шляпки» по выставке «Петербургский модерн. 1890 – 1910-е годы. Стиль и светская мода» перенесет на сто лет назад.
19:53 15.01.2017
Интерактивная экскурсия «Тайна белой шляпки» по выставке «Петербургский модерн. 1890 – 1910-е годы. Стиль и светская мода» перенесет на сто лет назад.
19:53 15.01.2017
Финка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону
Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова: стартовав 15-й, она финишировала 13-й.
19:05 15.01.2017
Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова: стартовав 15-й, она финишировала 13-й.
19:05 15.01.2017
Песков не подтвердил сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Рейкьявике
Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.
17:49 15.01.2017
Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.
17:49 15.01.2017
В галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки «Лес»
«Лес», который создают художники, – пространство метафизическое, оно имеет отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.
16:32 15.01.2017
«Лес», который создают художники, – пространство метафизическое, оно имеет отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.
16:32 15.01.2017
Создатели «Шерлока» попросили россиян не распространять спойлеры
Серию под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» нелегально «слили» в Интернет в субботу.
16:12 15.01.2017
Серию под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» нелегально «слили» в Интернет в субботу.
16:12 15.01.2017
Елабужские пенсионеры отметили старый Новый год традиционным балом-маскарадом
Костюмированный бал проводится в городе уже в восьмой раз.
15:23 15.01.2017
Костюмированный бал проводится в городе уже в восьмой раз.
15:23 15.01.2017
Татарстанские стрелки борются за сохранение дубль-трапа в олимпийской программе
Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.
12:34 15.01.2017
Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.
12:34 15.01.2017
В Балтасинском районе в ДТП пострадали два водителя
Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.
10:53 15.01.2017
Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.
10:53 15.01.2017
В новогодние праздники 110 тысяч туристов потратили в Татарстане более миллиарда рублей
На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.
08:30 15.01.2017
На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.
08:30 15.01.2017
Президент Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с очередной победой в ралли «Дакар»
Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».
00:03 15.01.2017
Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».
00:03 15.01.2017
Молодежный симфонический оркестр Татарстана даст концерт в парижском Диснейленде
Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.
21:38 14.01.2017
Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.
21:38 14.01.2017
Внук Мусы Джалиля открыл V концертный сезон Молодежного симфонического оркестра РТ
На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.
21:27 14.01.2017
На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.
21:27 14.01.2017
Сергей Карякин выиграл ралли-рейд «Дакар-2017» в зачете квадроциклов
Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.
21:00 14.01.2017
Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.
21:00 14.01.2017
«Ак Барс» проиграл в Подольске «Витязю»
Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.
19:27 14.01.2017
Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.
19:27 14.01.2017
Морозов о «Единой России»: «Если вывести РТ из этой конструкции, она станет другой»
По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.
18:31 14.01.2017
По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.
18:31 14.01.2017
«КАМАЗ-Мастер» в 14-й раз стал победителем ралли «Дакар»
Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.
18:12 14.01.2017
Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.
18:12 14.01.2017
Прокуратура РТ отметила свой профессиональный праздник
Президент Татарстана поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.
17:40 14.01.2017
Президент Татарстана поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.
17:40 14.01.2017
Айрат Фаррахов: В работе над законопроектами нужен диалог с гражданским сообществом
Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».
17:13 14.01.2017
Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».
17:13 14.01.2017
Мухаметшин: «Единая Россия» должна быть открытой для конструктивных дискуссий
В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
17:00 14.01.2017
В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
17:00 14.01.2017
«Зенит-Казань» уверенно переиграл красноярский «Енисей»
Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.
16:41 14.01.2017
Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.
16:41 14.01.2017
В Татарстане совершена первая сделка по правилам исламских финансов
Пилотную сделку провел Сбербанк, лизинговая компания из РТ получила мударабу.
14:38 14.01.2017
Пилотную сделку провел Сбербанк, лизинговая компания из РТ получила мударабу.
14:38 14.01.2017