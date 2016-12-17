Кукморянину объявлена Благодарность Президента Республики Татарстан

В Республике

Евгений Богачев: «Будем молиться, чтобы была санация Татфондбанка»

Экс-председатель Национального банка РТ, президент баскетбольного клуба «УНИКС» рассказал, как создавался и развивался переживающий сегодня кризис ТФБ

09:27 16.01.2017 Экс-председатель Национального банка РТ, президент баскетбольного клуба «УНИКС» рассказал, как создавался и развивался переживающий сегодня кризис ТФБ

В Париже пройдет татарский Сабантуй

Проведение национального праздника станет частью соглашения о развитии туризма между столицами Франции и Татарстана.

08:54 16.01.2017 Проведение национального праздника станет частью соглашения о развитии туризма между столицами Франции и Татарстана.

В Альметьевском районе в аварии с грузовиком пострадал один человек

Два транспортных средства столкнулись на трассе Казань — Оренбург.

08:49 16.01.2017 Два транспортных средства столкнулись на трассе Казань — Оренбург.

Казанский Кремль в 2016 году посетили почти три миллиона человек

Количество экскурсантов главной достопримечательности столицы Татарстана выросло на 37 процентов.

08:31 16.01.2017 Количество экскурсантов главной достопримечательности столицы Татарстана выросло на 37 процентов.

Челнинский перевозчик требует от структур КАМАЗа вернуть деньги за поставку некачественной техники

Приобретенный в лизинг КАМАЗ, по версии истца больше стоял чем работал, за простой грузовика АО «Автопарк» требует у структур атогиганта 7 млн рублей

07:46 16.01.2017 Приобретенный в лизинг КАМАЗ, по версии истца больше стоял чем работал, за простой грузовика АО «Автопарк» требует у структур атогиганта 7 млн рублей

Константин Хабенский стал самым популярным российским актером по версии «Яндекса»

За 15 лет отечественные киноленты собрали в прокате 1,78 миллиарда долларов.

01:13 16.01.2017 За 15 лет отечественные киноленты собрали в прокате 1,78 миллиарда долларов.

Олимпийский чемпион Вик Уайлд приедет в Татарстан на чемпионат России по сноуборду

Соревнование пройдет в Верхнеуслонском районе на горнолыжном курорте «Свияжские холмы».

23:58 15.01.2017 Соревнование пройдет в Верхнеуслонском районе на горнолыжном курорте «Свияжские холмы».

Появилось первое видео редкого морского дракона

Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров.

22:21 15.01.2017 Ученые предполагают, что рубиновые драконы обитают на глубине более 50 метров.

Песков: сайт Президента России подвергается хакерским атакам сотни раз в день

Песков подчеркнул, что избранный Президент США Дональд Трамп ошибается, говоря, что за кибертаками против США стоит Россия.

21:49 15.01.2017 Песков подчеркнул, что избранный Президент США Дональд Трамп ошибается, говоря, что за кибертаками против США стоит Россия.

Тайну белой шляпки предлагают раскрыть казанцам в центре «Эрмитаж»

Интерактивная экскурсия «Тайна белой шляпки» по выставке «Петербургский модерн. 1890 – 1910-е годы. Стиль и светская мода» перенесет на сто лет назад.

19:53 15.01.2017 Интерактивная экскурсия «Тайна белой шляпки» по выставке «Петербургский модерн. 1890 – 1910-е годы. Стиль и светская мода» перенесет на сто лет назад.

Финка Кайса Мякяряйнен выиграла гонку преследования на этапе КМ по биатлону

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова: стартовав 15-й, она финишировала 13-й.

19:05 15.01.2017 Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова: стартовав 15-й, она финишировала 13-й.

Песков не подтвердил сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Рейкьявике

Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.

17:49 15.01.2017 Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.

В галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки «Лес»

«Лес», который создают художники, – пространство метафизическое, оно имеет отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.

16:32 15.01.2017 «Лес», который создают художники, – пространство метафизическое, оно имеет отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.

Создатели «Шерлока» попросили россиян не распространять спойлеры

Серию под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» нелегально «слили» в Интернет в субботу.

16:12 15.01.2017 Серию под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» нелегально «слили» в Интернет в субботу.

Елабужские пенсионеры отметили старый Новый год традиционным балом-маскарадом

Костюмированный бал проводится в городе уже в восьмой раз.

15:23 15.01.2017 Костюмированный бал проводится в городе уже в восьмой раз.

Татарстанские стрелки борются за сохранение дубль-трапа в олимпийской программе

Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.

12:34 15.01.2017 Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.

В Балтасинском районе в ДТП пострадали два водителя

Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.

10:53 15.01.2017 Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.

В новогодние праздники 110 тысяч туристов потратили в Татарстане более миллиарда рублей

На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.

08:30 15.01.2017 На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.

Президент Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с очередной победой в ралли «Дакар»

Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».

00:03 15.01.2017 Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».

Молодежный симфонический оркестр Татарстана даст концерт в парижском Диснейленде

Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.

21:38 14.01.2017 Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.

Внук Мусы Джалиля открыл V концертный сезон Молодежного симфонического оркестра РТ

На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.

21:27 14.01.2017 На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.

Сергей Карякин выиграл ралли-рейд «Дакар-2017» в зачете квадроциклов

Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.

21:00 14.01.2017 Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.

«Ак Барс» проиграл в Подольске «Витязю»

Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.

19:27 14.01.2017 Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.

Морозов о «Единой России»: «Если вывести РТ из этой конструкции, она станет другой»

По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.

18:31 14.01.2017 По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.

«КАМАЗ-Мастер» в 14-й раз стал победителем ралли «Дакар»

Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.

18:12 14.01.2017 Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.

Прокуратура РТ отметила свой профессиональный праздник

Президент Татарстана поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.

17:40 14.01.2017 Президент Татарстана поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.

Айрат Фаррахов: В работе над законопроектами нужен диалог с гражданским сообществом

Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

17:13 14.01.2017 Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Мухаметшин: «Единая Россия» должна быть открытой для конструктивных дискуссий

В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

17:00 14.01.2017 В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Зенит-Казань» уверенно переиграл красноярский «Енисей»

Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.

16:41 14.01.2017 Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.