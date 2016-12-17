Гороскоп на 16 января 2017 года для всех знаков зодиака

15.01.2017 21:00 | Общество Печать

Гороскоп на 16 января 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 16 января 2017 года

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Старайтесь не разочаровывать других людей. Сегодня от этого может зависеть ваша карьера, семейная стабильность или деловая репутация. Это подходящий момент для заключения или подтверждения долговременного соглашения, включая брачный контракт. Вечером у вас, скорее всего, появятся дополнительные источники финансирования, однако на первый план могут выйти не дела, а чувства (любовные интриги, сексуальные инстинкты).

Гороскоп для Тельца на 16 января 2017 года

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В начале дня ваше поведение будет диктоваться должностными обязанностями. Чувство долга может стать для вас поистине священным. Наиболее вдохновляющим периодом станет вечер. В это время вы будете пользоваться большой популярностью, но не исключено, что окружающие станут ждать от вас слишком многого. Это прекрасное время для романтической встречи. Не стоит отказывать в интимной близости постоянному партнёру.

Гороскоп для Близнецов на 16 января 2017 года

гороскоп на сегодня, близнецы

Сегодня вам может показаться, что вы окончательно разобрались в своих любовных делах и расставили все по местам. Но не спешите радоваться наступившему спокойствию, уже в конце этого дня оно может быть вновь разрушено. К вечеру, скорее всего, у вас появятся новые заманчивые планы и приятные обязанности, в которых деловые и финансовые моменты будут тесно переплетены с интригой и романтикой (например, вы заведете роман на работе).

Гороскоп для Рака на 16 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рак

Утром и днем ведите размеренный образ жизни, экономьте силы. Не допускайте отклонений от составленного плана, добросовестно выполняйте свои обязанности. Дать волю чувствам и творческому вдохновению вы сможете лишь ближе к вечеру. Это прекрасное время для развития любовной связи. При этом романтические отношения способны быстро перейти в интимную стадию.

Гороскоп для Льва на 16 января 2017 года

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Не откладывайте на поздний час обсуждение профессиональных проблем и иных серьёзных вопросов. В конце дня обстановка резко изменится, настроение станет отнюдь не деловым. Уделите время домочадцам, они будут нуждаться в заботе, моральной или материальной поддержке. Улучшение бытовых условий, скорее всего, потребует дополнительных средств. Любовные и супружеские отношения будут неполноценными без интимного контакта.

Гороскоп для Девы на 16 января 2017 года

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Днем хладнокровие и уравновешенность обеспечат вам успех в текущих делах. Вы сумеете отлично распорядиться своим бюджетом и будете правильно использовать полезные знакомства. Вечером от вашей деловитости не останется и следа, вы можете начать сорить деньгами или искать приключений. В поле вашего зрения может появиться очень привлекательный человек, поэтому не исключено, что вас ждёт любовное искушение.

Гороскоп для Весов на 16 января 2017 года

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Вплоть до вечера вам будет свойственна повышенная принципиальность. Даже в романтических отношениях и творческой работе вы будете склонны фанатично следовать правилам, ни на йоту от них не отступая. В конце дня опасайтесь чрезмерной расточительности, иначе растратите большую часть своих средств. В любовных делах постарайтесь не терять головы: бурные страсти могут привести к нежелательным последствиям.

Гороскоп для Скорпиона на 16 января 2017 года

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Утром вам не помешает самодисциплина, воздержанность в питании и в быту. Вечерние часы, напротив, будут склонять вас к всевозможным излишествам. Это прекрасное время для проявления ваших творческих задатков, особенно в сфере финансов, искусства, кулинарии. В конце дня вы будете способны безоговорочно покорить партнёра своей любовью и чувственностью и в результате добиться от него любых уступок.

Гороскоп для Стрельца на 16 января 2017 года

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Начало дня будет выглядеть безоблачным. А вот вечер способен преподнести вам ряд сюрпризов, к которым лучше заранее подготовиться. Именно к концу дня вами могут неожиданно овладеть бурные эмоции, вызванные любовными страстями и романтическими интригами. В деловой сфере желательно остерегаться крупных авантюр и незаконных сделок. Возможно улучшение бытовых условий и успешное решение домашних проблем.

Гороскоп для Козерога на 16 января 2017 года

гороскоп на сегодня, козерог

Сегодня работает стандартное правило - делу время, потехе час. Пока не настал вечер, исполняйте профессиональный долг, занимайтесь карьерой и укреплением личного статуса. Ближе к вечеру можно смело переключаться на удовлетворение личных запросов. Не отказывайтесь от приглашения провести вечер в хорошей компании, от нового любовного приключения. Возможно получение подарка, появление влиятельного покровителя или поклонника.

Гороскоп для Водолея на 16 января 2017 года

гороскоп на сегодня, водолей

Пока не наступил вечер, события будут развиваться по вашему плану и в целом вам будет не о чем беспокоиться. Во второй половине дня с осторожностью принимайте новые предложения и думайте, прежде чем уступать коварным искушениям. Профессиональная, любовная или финансовая авантюра, начатая в этот период, подарит вам незабываемые впечатления, но в перспективе может оставить вас без имущества и средств к существованию.

Гороскоп для Рыбы на 16 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

Днем не проявляйте активности. Ваш звездный час наступит вечером, будьте во всеоружии. В это время вы сумеете преследовать сразу несколько целей с одинаково впечатляющим результатом. Постарайтесь подчеркнуть свои естественные достоинства (например, красоту и сексапильность), это сделает вас ещё обольстительнее. Особый успех ждёт вас в сфере любви, искусства, посредничества, зарубежных контактов.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


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