В Большом Сардеке отпраздновали Старый Новый год (фото)

В Республике

Песков не подтвердил сообщения о подготовке встречи Путина и Трампа в Рейкьявике

Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.

17:49 15.01.2017 Представитель Трампа также опроверг эти сообщения.

В галерее «Хазинэ» состоится открытие выставки «Лес»

«Лес», который создают художники, – пространство метафизическое, оно имеет отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.

16:32 15.01.2017 «Лес», который создают художники, – пространство метафизическое, оно имеет отношение не к реальному пейзажу, а к внутреннему миру.

Создатели «Шерлока» попросили россиян не распространять спойлеры

Серию под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» нелегально «слили» в Интернет в субботу.

16:12 15.01.2017 Серию под названием «Последнее дело» (The Final Problem) в русской озвучке «Первого канала» нелегально «слили» в Интернет в субботу.

Елабужские пенсионеры отметили старый Новый год традиционным балом-маскарадом

Костюмированный бал проводится в городе уже в восьмой раз.

15:23 15.01.2017 Костюмированный бал проводится в городе уже в восьмой раз.

Татарстанские стрелки борются за сохранение дубль-трапа в олимпийской программе

Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.

12:34 15.01.2017 Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.

В Балтасинском районе в ДТП пострадали два водителя

Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.

10:53 15.01.2017 Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.

В новогодние праздники 110 тысяч туристов потратили в Татарстане более миллиарда рублей

На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.

08:30 15.01.2017 На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.

Президент Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с очередной победой в ралли «Дакар»

Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».

00:03 15.01.2017 Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».

Молодежный симфонический оркестр Татарстана даст концерт в парижском Диснейленде

Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.

21:38 14.01.2017 Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.

Внук Мусы Джалиля открыл V концертный сезон Молодежного симфонического оркестра РТ

На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.

21:27 14.01.2017 На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.

Сергей Карякин выиграл ралли-рейд «Дакар-2017» в зачете квадроциклов

Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.

21:00 14.01.2017 Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.

«Ак Барс» проиграл в Подольске «Витязю»

Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.

19:27 14.01.2017 Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.

Морозов о «Единой России»: «Если вывести РТ из этой конструкции, она станет другой»

По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.

18:31 14.01.2017 По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.

«КАМАЗ-Мастер» в 14-й раз стал победителем ралли «Дакар»

Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.

18:12 14.01.2017 Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.

Прокуратура РТ отметила свой профессиональный праздник

Президент Татарстана поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.

17:40 14.01.2017 Президент Татарстана поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.

Айрат Фаррахов: В работе над законопроектами нужен диалог с гражданским сообществом

Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

17:13 14.01.2017 Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Мухаметшин: «Единая Россия» должна быть открытой для конструктивных дискуссий

В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

17:00 14.01.2017 В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Зенит-Казань» уверенно переиграл красноярский «Енисей»

Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.

16:41 14.01.2017 Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.

В Татарстане совершена первая сделка по правилам исламских финансов

Пилотную сделку провел Сбербанк, лизинговая компания из РТ получила мударабу.

14:38 14.01.2017 Пилотную сделку провел Сбербанк, лизинговая компания из РТ получила мударабу.

Рустам Минниханов: Татарстан внесет вклад в укрепление позиций «Единой России»

Президент Татарстана принял участие в XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

13:45 14.01.2017 Президент Татарстана принял участие в XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

В Чистополе на пожаре погиб мужчина

Погибший проживал один и часто злоупотреблял спиртными напитками.

13:39 14.01.2017 Погибший проживал один и часто злоупотреблял спиртными напитками.

На программу развития общественных пространств в районах Татарстана выделят 2 млрд рублей

В республике будет реализована новая программа, подразумевающая объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон».

13:11 14.01.2017 В республике будет реализована новая программа, подразумевающая объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон».

Фото: Появились подробности аварии в Мензелинском районе

Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.

12:53 14.01.2017 Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.

В 2017 году в Татарстане капитально отремонтируют 998 многоквартирных домов

В 2017 году также в РТ будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.

12:48 14.01.2017 В 2017 году также в РТ будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.

Секретарем ТРО ВПП «Единая Россия» вновь стал Фарид Мухаметшин

Глава татарстанского парламента поблагодарил за оказанное доверие.

12:37 14.01.2017 Глава татарстанского парламента поблагодарил за оказанное доверие.

Президент РТ Рустам Минниханов вручил награды отличившимся сотрудникам прокуратуры

В Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры.

12:30 14.01.2017 В Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры.

Фото: В Альметьевском районе в аварии пострадали три человека

Спасатели помогли выбраться женщине из искореженной машины.

12:28 14.01.2017 Спасатели помогли выбраться женщине из искореженной машины.

В январе Татарстан рассчитывает выручить за молоко 2,5 млрд рублей

Рустам Минниханов рекомендовал муниципалитетам сосредоточить внимание на молочном животноводстве.

12:23 14.01.2017 Рустам Минниханов рекомендовал муниципалитетам сосредоточить внимание на молочном животноводстве.

Жители Казани назвали главным событием 2016 года жеребьевку Кубка конфедераций

Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.

11:54 14.01.2017 Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.