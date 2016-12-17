На 7-м километре трассы Балтаси произошло ДТП: пострадали двое (фото)

15.01.2017 18:00 | ГИБДД сообщает

Накануне в 12.05 на единый номер вызова экстренных служб 112 в Балтасинском районе поступила информация о ДТП с пострадавшими на 7-м километре трассы Балтаси – Бурбаш, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по РТ.

Сотрудники пожарно-спасательной части №110 отряда №7 Федеральной противопожарной службы по РТ прибыли на место дорожного происшествия. На месте выяснилось, что легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance столкнулись лоб в лоб. Спасатели оказали первую помощь обоим водителям и передали их бригаде скорой помощи. Медики доставили мужчин на обследование в Балтасинскую ЦРБ, а после в травматологическое отделение Арской ЦРБ, пишет Татар-информ.