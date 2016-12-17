Файруза Гарипова, Каркаусь
Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №16
15.01.2017 13:30 | Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" Печать
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В Республике
Татарстанские стрелки борются за сохранение дубль-трапа в олимпийской программе
Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.
12:34 15.01.2017
Исполком ISSF решил поменять мужской дубль-трап на соревнование смешанных команд на траншейном стенде в ноябре 2016 года.
12:34 15.01.2017
В Балтасинском районе в ДТП пострадали два водителя
Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.
10:53 15.01.2017
Легковые автомобили «Лада Гранта» и Brilliance совершили лобовое столкновение.
10:53 15.01.2017
В новогодние праздники 110 тысяч туристов потратили в Татарстане более миллиарда рублей
На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.
08:30 15.01.2017
На снижение турпотока повлияли ужесточение правил выезда школьных групп и сокращение числа выходных дней.
08:30 15.01.2017
Президент Татарстана поздравил «КАМАЗ-Мастер» с очередной победой в ралли «Дакар»
Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».
00:03 15.01.2017
Рустам Минниханов подчеркнул, что в ралли «успех достается действительно сильнейшему, лучшему».
00:03 15.01.2017
Молодежный симфонический оркестр Татарстана даст концерт в парижском Диснейленде
Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.
21:38 14.01.2017
Талантливые воспитанники Светланы Лось выиграли пражский грант в 4,5 тыс. евро.
21:38 14.01.2017
Внук Мусы Джалиля открыл V концертный сезон Молодежного симфонического оркестра РТ
На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.
21:27 14.01.2017
На праздничном вечере прозвучали барочная классика и музыка из советского кино.
21:27 14.01.2017
Сергей Карякин выиграл ралли-рейд «Дакар-2017» в зачете квадроциклов
Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.
21:00 14.01.2017
Перед финальным этапом преимущество россиянина перевалило за час.
21:00 14.01.2017
«Ак Барс» проиграл в Подольске «Витязю»
Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.
19:27 14.01.2017
Казанцы потерпели четвертое поражение подряд.
19:27 14.01.2017
Морозов о «Единой России»: «Если вывести РТ из этой конструкции, она станет другой»
По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.
18:31 14.01.2017
По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.
18:31 14.01.2017
«КАМАЗ-Мастер» в 14-й раз стал победителем ралли «Дакар»
Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.
18:12 14.01.2017
Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.
18:12 14.01.2017
Прокуратура РТ отметила свой профессиональный праздник
Президент Татарстана поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.
17:40 14.01.2017
Президент Татарстана поздравил сотрудников надзорного ведомства с профессиональным праздником.
17:40 14.01.2017
Айрат Фаррахов: В работе над законопроектами нужен диалог с гражданским сообществом
Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».
17:13 14.01.2017
Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».
17:13 14.01.2017
Мухаметшин: «Единая Россия» должна быть открытой для конструктивных дискуссий
В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
17:00 14.01.2017
В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
17:00 14.01.2017
«Зенит-Казань» уверенно переиграл красноярский «Енисей»
Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.
16:41 14.01.2017
Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.
16:41 14.01.2017
В Татарстане совершена первая сделка по правилам исламских финансов
Пилотную сделку провел Сбербанк, лизинговая компания из РТ получила мударабу.
14:38 14.01.2017
Пилотную сделку провел Сбербанк, лизинговая компания из РТ получила мударабу.
14:38 14.01.2017
Рустам Минниханов: Татарстан внесет вклад в укрепление позиций «Единой России»
Президент Татарстана принял участие в XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».
13:45 14.01.2017
Президент Татарстана принял участие в XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».
13:45 14.01.2017
В Чистополе на пожаре погиб мужчина
Погибший проживал один и часто злоупотреблял спиртными напитками.
13:39 14.01.2017
Погибший проживал один и часто злоупотреблял спиртными напитками.
13:39 14.01.2017
На программу развития общественных пространств в районах Татарстана выделят 2 млрд рублей
В республике будет реализована новая программа, подразумевающая объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон».
13:11 14.01.2017
В республике будет реализована новая программа, подразумевающая объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон».
13:11 14.01.2017
Фото: Появились подробности аварии в Мензелинском районе
Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.
12:53 14.01.2017
Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.
12:53 14.01.2017
В 2017 году в Татарстане капитально отремонтируют 998 многоквартирных домов
В 2017 году также в РТ будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.
12:48 14.01.2017
В 2017 году также в РТ будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.
12:48 14.01.2017
Секретарем ТРО ВПП «Единая Россия» вновь стал Фарид Мухаметшин
Глава татарстанского парламента поблагодарил за оказанное доверие.
12:37 14.01.2017
Глава татарстанского парламента поблагодарил за оказанное доверие.
12:37 14.01.2017
Президент РТ Рустам Минниханов вручил награды отличившимся сотрудникам прокуратуры
В Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры.
12:30 14.01.2017
В Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры.
12:30 14.01.2017
Фото: В Альметьевском районе в аварии пострадали три человека
Спасатели помогли выбраться женщине из искореженной машины.
12:28 14.01.2017
Спасатели помогли выбраться женщине из искореженной машины.
12:28 14.01.2017
В январе Татарстан рассчитывает выручить за молоко 2,5 млрд рублей
Рустам Минниханов рекомендовал муниципалитетам сосредоточить внимание на молочном животноводстве.
12:23 14.01.2017
Рустам Минниханов рекомендовал муниципалитетам сосредоточить внимание на молочном животноводстве.
12:23 14.01.2017
Жители Казани назвали главным событием 2016 года жеребьевку Кубка конфедераций
Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.
11:54 14.01.2017
Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.
11:54 14.01.2017
«Татэнергосбыт» предложил потребителям способ сэкономить на электроэнергии
Более 130 потребителей уже сэкономили свыше 100 млн рублей, перейдя на электронное взаимодействие.
11:39 14.01.2017
Более 130 потребителей уже сэкономили свыше 100 млн рублей, перейдя на электронное взаимодействие.
11:39 14.01.2017
Сергей Неверов отметил успешную работу татарстанского отделения «Единой России»
Зампредседателя Госдумы принимает участие в конференции ТРО ВПП «Единая Россия».
11:28 14.01.2017
Зампредседателя Госдумы принимает участие в конференции ТРО ВПП «Единая Россия».
11:28 14.01.2017
Видео: Под Мензелинском на трассе столкнулись три автомобиля
Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.
11:01 14.01.2017
Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.
11:01 14.01.2017
В Татарстане новоселье отпразднуют 200 семей, переселяющихся из аварийного жилья
Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.
10:57 14.01.2017
Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.
10:57 14.01.2017
После 11-го этапа Эдуард Николаев на «КАМАЗе» упрочил лидерство в грузовом зачете «Дакара»
Экипажи финишируют на последнем коротком спецучастке (64 километра) по маршруту Рио-Куарто — Буэнос-Айрес.
09:51 14.01.2017
Экипажи финишируют на последнем коротком спецучастке (64 километра) по маршруту Рио-Куарто — Буэнос-Айрес.
09:51 14.01.2017