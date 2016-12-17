Хочешь погреться?! Плати! Магазин предлагает жителям погреться за деньги

14.01.2017 22:00 | новости

В одном из магазинов жители Челябинска заметили необычное объявление, в котором предлагается погреться в общественном помещении за деньги.

«Тепло платное» — именно таким приветствием встречает посетителей магазин. За 10 рублей администрация предлагает погреться, при этом уточняется, что детям вход бесплатный.

Снимок входной двери вызвал бурную реакцию в сети не только среди южноуральцев, но и среди жителей всей страны. «Я б чек потребовал, заплатив», — делятся своим мнением интернет-пользователи. При этом все сошлись во мнении, что Челябинск по-прежнему отстаивает свое право называться самым «суровым» городом России, пишет источник.