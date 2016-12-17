Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №14

Сегодня у нашей коллеги, заместителя главного редактора газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») Нургалиевой Лилии Валериановны День рождения! Лилия Валериановна! От всей души желаем Вам крепкого здоровья, счастья, радости, улыбок, благополучия!…
Уважаемые Николай Степанович и Надежда Петровна Саватеевы! Поздравляем Вас с бриллиантовой свадьбой – 60 лет совместной жизни. Желаем здоровья, долгих солнечных радостных дней. Президиум Совета ветеранов
13 января у нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки Михайловой Сони Шакировны, проживающией в деревне Старая Юмья, день рождения – 83 года. От всей души поздравляем тебя, родная. Желаем крепкого здоровья…
Наша любимая, дорогая сестренка, тетя Трофимова Ольга Николаевна на днях отмечает свой 60-летний юбилей. Мы от всей души поздравляем тебя с этой славной датой! Мы желаем тебе успеха, Верных, преданных…
Сегодня, 3 января, у главного редактора районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») Шариповой Гульгены Мударисовны День рождения! Уважаемая Гульгена Мударисовна! Примите самые искренние и теплые поздравления в этот праздничный для…