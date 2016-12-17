Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №14

В Республике

Морозов о «Единой России»: «Если вывести РТ из этой конструкции, она станет другой»

По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.

18:31 14.01.2017 По мнению члена Совета Федерации, Татарстан стал одним из стержней партийной организации и опорой Президента страны.

«КАМАЗ-Мастер» в 14-й раз стал победителем ралли «Дакар»

Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.

18:12 14.01.2017 Экипажи Эдуарда Николаева и Дмитрия Сотникова заняли на ралли первое и второе места.

Прокуратура РТ отметила свой профессиональный праздник

Президент Татарстана поздравил надзорный орган с профессиональным праздником.

17:40 14.01.2017 Президент Татарстана поздравил надзорный орган с профессиональным праздником.

Айрат Фаррахов: В работе над законопроектами нужен диалог с гражданским сообществом

Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

17:13 14.01.2017 Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».

Мухаметшин: «Единая Россия» должна быть открытой для конструктивных дискуссий

В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

17:00 14.01.2017 В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».

«Зенит-Казань» уверенно переиграл красноярский «Енисей»

Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.

16:41 14.01.2017 Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.

В Татарстане совершена первая сделка по правилам исламских финансов

Пилотную сделку провел Сбербанк, лизинговая компания из РТ получила мударабу.

14:38 14.01.2017 Пилотную сделку провел Сбербанк, лизинговая компания из РТ получила мударабу.

Рустам Минниханов: Татарстан внесет вклад в укрепление позиций «Единой России»

Президент Татарстана принял участие в XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

13:45 14.01.2017 Президент Татарстана принял участие в XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».

В Чистополе на пожаре погиб мужчина

Погибший проживал один и часто злоупотреблял спиртными напитками.

13:39 14.01.2017 Погибший проживал один и часто злоупотреблял спиртными напитками.

На программу развития общественных пространств в районах Татарстана выделят 2 млрд рублей

В республике будет реализована новая программа, подразумевающая объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон».

13:11 14.01.2017 В республике будет реализована новая программа, подразумевающая объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон».

Фото: Появились подробности аварии в Мензелинском районе

Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.

12:53 14.01.2017 Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.

В 2017 году в Татарстане капитально отремонтируют 998 многоквартирных домов

В 2017 году также в РТ будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.

12:48 14.01.2017 В 2017 году также в РТ будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.

Секретарем ТРО ВПП «Единая Россия» вновь стал Фарид Мухаметшин

Глава татарстанского парламента поблагодарил за оказанное доверие.

12:37 14.01.2017 Глава татарстанского парламента поблагодарил за оказанное доверие.

Президент РТ Рустам Минниханов вручил награды отличившимся сотрудникам прокуратуры

В Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры.

12:30 14.01.2017 В Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры.

Фото: В Альметьевском районе в аварии пострадали три человека

Спасатели помогли выбраться женщине из искореженной машины.

12:28 14.01.2017 Спасатели помогли выбраться женщине из искореженной машины.

В январе Татарстан рассчитывает выручить за молоко 2,5 млрд рублей

Рустам Минниханов рекомендовал муниципалитетам сосредоточить внимание на молочном животноводстве.

12:23 14.01.2017 Рустам Минниханов рекомендовал муниципалитетам сосредоточить внимание на молочном животноводстве.

Жители Казани назвали главным событием 2016 года жеребьевку Кубка конфедераций

Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.

11:54 14.01.2017 Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.

«Татэнергосбыт» предложил потребителям способ сэкономить на электроэнергии

Более 130 потребителей уже сэкономили свыше 100 млн рублей, перейдя на электронное взаимодействие.

11:39 14.01.2017 Более 130 потребителей уже сэкономили свыше 100 млн рублей, перейдя на электронное взаимодействие.

Сергей Неверов отметил успешную работу татарстанского отделения «Единой России»

Зампредседателя Госдумы принимает участие в конференции ТРО ВПП «Единая Россия».

11:28 14.01.2017 Зампредседателя Госдумы принимает участие в конференции ТРО ВПП «Единая Россия».

Видео: Под Мензелинском на трассе столкнулись три автомобиля

Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.

11:01 14.01.2017 Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.

В Татарстане новоселье отпразднуют 200 семей, переселяющихся из аварийного жилья

Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.

10:57 14.01.2017 Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.

После 11-го этапа Эдуард Николаев на «КАМАЗе» упрочил лидерство в грузовом зачете «Дакара»

Экипажи финишируют на последнем коротком спецучастке (64 километра) по маршруту Рио-Куарто — Буэнос-Айрес.

09:51 14.01.2017 Экипажи финишируют на последнем коротком спецучастке (64 километра) по маршруту Рио-Куарто — Буэнос-Айрес.

Экипаж Андрея Каргинова на «КАМАЗе» стал победителем ралли Africa Eco Race 2017 среди грузовиков

После финиша спецучастка спортсмены покинули Мавританию и въехали в Сенегал, где пройдет торжественная церемония награждения победителей.

09:05 14.01.2017 После финиша спецучастка спортсмены покинули Мавританию и въехали в Сенегал, где пройдет торжественная церемония награждения победителей.

После переезда поликлиника Республиканской офтальмологии вдвое увеличила пропускную способность

Однако увеличения квот на бесплатную медпомощь пока не предполагается.

08:11 14.01.2017 Однако увеличения квот на бесплатную медпомощь пока не предполагается.

В Агрызе соорудили пятиметровые горки

Горки высотой 3 – 5 метров и протяженностью до 15 метров отвечают всем требованиям безопасности.

04:14 14.01.2017 Горки высотой 3 – 5 метров и протяженностью до 15 метров отвечают всем требованиям безопасности.

В Елабуге открыли новый сезон выставок

В городе представлены сразу две новые экспозиции: «Аленький цветочек» и «Электронный фараон».

03:36 14.01.2017 В городе представлены сразу две новые экспозиции: «Аленький цветочек» и «Электронный фараон».

Дедус из «Фиксиков» заговорил голосом народного артиста РТ Халима Залялова

Об актерах, занятых на татарском озвучивании известного мультсериала, рассказал руководитель студии «Аксу» Рустем Сарваров.

23:15 13.01.2017 Об актерах, занятых на татарском озвучивании известного мультсериала, рассказал руководитель студии «Аксу» Рустем Сарваров.

Казанский ТЮЗ устроил для коллег из других театров «нашествие Дедов Морозов»

В Доме актера отпраздновали старый Новый год традиционным «капустником».

23:07 13.01.2017 В Доме актера отпраздновали старый Новый год традиционным «капустником».

В реабилитационный центр «Дуслык» приехал Кыш Бабай

Тинчуринцы поздравили воспитанников приюта со Старым Новым годом.

22:10 13.01.2017 Тинчуринцы поздравили воспитанников приюта со Старым Новым годом.