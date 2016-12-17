Вчера на площади перед Парком Победы состоялся праздник «Встреча Старого Нового года». Гостей развлекали Дед Мороз, Снегурочка и сказочные герои. В программе были праздничный концерт с участием детских и взрослых коллективов, конкурс маскарадных костюмов и праздничная дискотека.
В Кукморе состоялась "Встреча Старого Нового года" (фото)
14.01.2017 16:30 | новости Печать
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В Республике
Прокуратура РТ отметила свой профессиональный праздник
Президент Татарстана поздравил надзорный орган с профессиональным праздником.
17:40 14.01.2017
Президент Татарстана поздравил надзорный орган с профессиональным праздником.
17:40 14.01.2017
Айрат Фаррахов: В работе над законопроектами нужен диалог с гражданским сообществом
Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».
17:13 14.01.2017
Депутат Госдумы выступил на XXVI конференции Татарстанского отделения партии «Единая Россия».
17:13 14.01.2017
Мухаметшин: «Единая Россия» должна быть открытой для конструктивных дискуссий
В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
17:00 14.01.2017
В Казани прошла XXVI конференция Татарстанского регионального отделения партии «Единая Россия».
17:00 14.01.2017
«Зенит-Казань» уверенно переиграл красноярский «Енисей»
Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.
16:41 14.01.2017
Победная серия казанского клуба в чемпионате России насчитывает уже 15 матчей подряд.
16:41 14.01.2017
Рустам Минниханов: Татарстан внесет вклад в укрепление позиций «Единой России»
Президент Татарстана принял участие в XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».
13:45 14.01.2017
Президент Татарстана принял участие в XXVI конференции регионального отделения партии «Единая Россия».
13:45 14.01.2017
В Чистополе на пожаре погиб мужчина
Погибший проживал один и часто злоупотреблял спиртными напитками.
13:39 14.01.2017
Погибший проживал один и часто злоупотреблял спиртными напитками.
13:39 14.01.2017
На программу развития общественных пространств в районах Татарстана выделят 2 млрд рублей
В республике будет реализована новая программа, подразумевающая объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон».
13:11 14.01.2017
В республике будет реализована новая программа, подразумевающая объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон».
13:11 14.01.2017
Фото: Появились подробности аварии в Мензелинском районе
Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.
12:53 14.01.2017
Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.
12:53 14.01.2017
В 2017 году в Татарстане капитально отремонтируют 998 многоквартирных домов
В 2017 году также в РТ будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.
12:48 14.01.2017
В 2017 году также в РТ будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.
12:48 14.01.2017
Секретарем ТРО ВПП «Единая Россия» вновь стал Фарид Мухаметшин
Глава татарстанского парламента поблагодарил за оказанное доверие.
12:37 14.01.2017
Глава татарстанского парламента поблагодарил за оказанное доверие.
12:37 14.01.2017
Президент РТ Рустам Минниханов вручил награды отличившимся сотрудникам прокуратуры
В Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры.
12:30 14.01.2017
В Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры.
12:30 14.01.2017
Фото: В Альметьевском районе в аварии пострадали три человека
Спасатели помогли выбраться женщине из искореженной машины.
12:28 14.01.2017
Спасатели помогли выбраться женщине из искореженной машины.
12:28 14.01.2017
В январе Татарстан рассчитывает выручить за молоко 2,5 млрд рублей
Рустам Минниханов рекомендовал муниципалитетам сосредоточить внимание на молочном животноводстве.
12:23 14.01.2017
Рустам Минниханов рекомендовал муниципалитетам сосредоточить внимание на молочном животноводстве.
12:23 14.01.2017
Жители Казани назвали главным событием 2016 года жеребьевку Кубка конфедераций
Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.
11:54 14.01.2017
Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.
11:54 14.01.2017
«Татэнергосбыт» предложил потребителям способ сэкономить на электроэнергии
Более 130 потребителей уже сэкономили свыше 100 млн рублей, перейдя на электронное взаимодействие.
11:39 14.01.2017
Более 130 потребителей уже сэкономили свыше 100 млн рублей, перейдя на электронное взаимодействие.
11:39 14.01.2017
Сергей Неверов отметил успешную работу татарстанского отделения «Единой России»
Зампредседателя Госдумы принимает участие в конференции ТРО ВПП «Единая Россия».
11:28 14.01.2017
Зампредседателя Госдумы принимает участие в конференции ТРО ВПП «Единая Россия».
11:28 14.01.2017
Видео: Под Мензелинском на трассе столкнулись три автомобиля
Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.
11:01 14.01.2017
Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.
11:01 14.01.2017
В Татарстане новоселье отпразднуют 200 семей, переселяющихся из аварийного жилья
Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.
10:57 14.01.2017
Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.
10:57 14.01.2017
После 11-го этапа Эдуард Николаев на «КАМАЗе» упрочил лидерство в грузовом зачете «Дакара»
Экипажи финишируют на последнем коротком спецучастке (64 километра) по маршруту Рио-Куарто — Буэнос-Айрес.
09:51 14.01.2017
Экипажи финишируют на последнем коротком спецучастке (64 километра) по маршруту Рио-Куарто — Буэнос-Айрес.
09:51 14.01.2017
Экипаж Андрея Каргинова на «КАМАЗе» стал победителем ралли Africa Eco Race 2017 среди грузовиков
После финиша спецучастка спортсмены покинули Мавританию и въехали в Сенегал, где пройдет торжественная церемония награждения победителей.
09:05 14.01.2017
После финиша спецучастка спортсмены покинули Мавританию и въехали в Сенегал, где пройдет торжественная церемония награждения победителей.
09:05 14.01.2017
После переезда поликлиника Республиканской офтальмологии вдвое увеличила пропускную способность
Однако увеличения квот на бесплатную медпомощь пока не предполагается.
08:11 14.01.2017
Однако увеличения квот на бесплатную медпомощь пока не предполагается.
08:11 14.01.2017
В Агрызе соорудили пятиметровые горки
Горки высотой 3 – 5 метров и протяженностью до 15 метров отвечают всем требованиям безопасности.
04:14 14.01.2017
Горки высотой 3 – 5 метров и протяженностью до 15 метров отвечают всем требованиям безопасности.
04:14 14.01.2017
В Елабуге открыли новый сезон выставок
В городе представлены сразу две новые экспозиции: «Аленький цветочек» и «Электронный фараон».
03:36 14.01.2017
В городе представлены сразу две новые экспозиции: «Аленький цветочек» и «Электронный фараон».
03:36 14.01.2017
Дедус из «Фиксиков» заговорил голосом народного артиста РТ Халима Залялова
Об актерах, занятых на татарском озвучивании известного мультсериала, рассказал руководитель студии «Аксу» Рустем Сарваров.
23:15 13.01.2017
Об актерах, занятых на татарском озвучивании известного мультсериала, рассказал руководитель студии «Аксу» Рустем Сарваров.
23:15 13.01.2017
Казанский ТЮЗ устроил для коллег из других театров «нашествие Дедов Морозов»
В Доме актера отпраздновали старый Новый год традиционным «капустником».
23:07 13.01.2017
В Доме актера отпраздновали старый Новый год традиционным «капустником».
23:07 13.01.2017
В реабилитационный центр «Дуслык» приехал Кыш Бабай
Тинчуринцы поздравили воспитанников приюта со Старым Новым годом.
22:10 13.01.2017
Тинчуринцы поздравили воспитанников приюта со Старым Новым годом.
22:10 13.01.2017
Интернет-магазин Татарского книжного издательства посещают 200 человек в день – Ильдар Сагдатшин
Некоторые книги, выпущенные издательством, находятся на сайте в бесплатном доступе.
22:03 13.01.2017
Некоторые книги, выпущенные издательством, находятся на сайте в бесплатном доступе.
22:03 13.01.2017
Увидела свет книга рассказов о Минтимере Шаймиеве Рабита Батуллы
В книгу вошли истории, рассказанные самим первым Президентом РТ и его супругой.
21:44 13.01.2017
В книгу вошли истории, рассказанные самим первым Президентом РТ и его супругой.
21:44 13.01.2017
В Москве начала работу выставка об истории татарского театра
Экспозиция в Театральном музее имени Бахрушина приурочена к 110-летию национального театра Татарстана.
21:33 13.01.2017
Экспозиция в Театральном музее имени Бахрушина приурочена к 110-летию национального театра Татарстана.
21:33 13.01.2017
Экипаж Каргинова на «КАМАЗе» близок к победе на Africa Eco Race в зачете грузовиков
Завтра пройдет символический этап длиной в 42 километра и финиш на Розовом озере.
21:24 13.01.2017
Завтра пройдет символический этап длиной в 42 километра и финиш на Розовом озере.
21:24 13.01.2017