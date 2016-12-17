Гороскоп на 15 января 2017 года для всех знаков зодиака

14.01.2017 21:00 | Общество Печать

Гороскоп на 15 января 2017 года для всех знаков зодиака

Гороскоп для Овна на 15 января 2017 года

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Сегодня вам предстоит столкнуться либо с вежливостью, утонченностью и эстетизмом вашей второй половинки, либо с ее холодностью, принципиальностью и строгостью. Многое будет зависеть от вашего собственного поведения. Не забывайте, что в данные сутки вы нуждаетесь в партнёрстве гораздо больше, чем в свободе. Личная независимость может обернуться для вас одиночеством, вдвойне неприятным в выходной день.

Гороскоп для Тельца на 15 января 2017 года

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В этот день ваши отношения с окружающими людьми основываются на формальной справедливости, равновесии интересов и соблюдении прав. Укреплению любых контактов, в том числе родственных и дружеских, будет способствовать оказание взаимных услуг. Если вам не удается завоевать чужую искреннюю дружбу, опирайтесь на стандартные правила этикета, помогающие сохранить минимум взаимного уважения и доверия.

Гороскоп для Близнецов на 15 января 2017 года

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Сегодня вы инстинктивно почувствуете, как вести себя в той или иной ситуации. Зато рациональное мышление, обычно входящее в число ваших достоинств, может стать скрытым врагом. Именно под его влиянием вы способны начать критиковать любимого человека и выискивать в нем недостатки вместо того, чтобы просто наслаждаться общением с ним. Это не лучший момент для первого свидания и для вручения подарков.

Гороскоп для Рака на 15 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рак

Сегодня домашняя обстановка может показаться вам не слишком комфортной. Чтобы заблаговременно предупредить возможные разногласия с близкими людьми и уберечь себя от неприятностей, постарайтесь с самого утра настроиться на дипломатичный и умиротворенный лад. Держите свои чувства под контролем, не отвечайте раздражением на справедливую критику. Не стоит в эти сутки заниматься грязной работой по дому (например, уборкой).

Гороскоп для Льва на 15 января 2017 года

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Отправляться в дорогу, в гости, в компанию уважаемых людей разумнее после полудня. Утром велика вероятность неполадок в пути и иных мелких недоразумений. Вы можете опоздать к назначенному часу встречи, забыть дома мобильный телефон или водительские права. Не давайте серьёзных обещаний, если это не продиктовано крайней необходимостью. Если не знаете, как себя вести, придерживайтесь традиционного этикета.

Гороскоп для Девы на 15 января 2017 года

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В этот день не рекомендуется приобретать подарки. Чем сильнее ваше желание сделать приятное кому-либо, тем выше вероятность того, что вы ошибетесь в выборе. Если у вас нет другого выхода, воспользуйтесь советом консультанта, так как собственный вкус и логика могут вас подвести. Выбирайте классические вещи без намека на модерн, традиционные ароматы, благородные материалы, сдержанные пастельные тона.

Гороскоп для Весов на 15 января 2017 года

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В первой половине дня старайтесь быть сдержаннее. Контролируйте свои мысли и эмоции, тщательнее подбирайте слова для выражения чувств и желаний. В это время возможна повышенная подвижность (суетливость, нервозность, болтливость), которая может быть неверно истолкована окружающими. Не исключаются проблемы в дороге и отмены встреч. Приватный разговор, отправку письма, прием гостей стоит перенести на вечер.

Гороскоп для Скорпиона на 15 января 2017 года

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Утренние часы созданы для напряжённых размышлений, поисков информации и временного уединения. Как бы вам ни хотелось поделиться с другим человеком своими интересными выводами, откажитесь от их поспешного озвучивания. Именно в начале дня ваш собеседник может оказаться непонятливым или неспособным держать язык за зубами. Если доверительный разговор вам действительно необходим, перенесите его на вечер.

Гороскоп для Стрельца на 15 января 2017 года

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Сегодня стоит быть осмотрительнее даже в хорошо знакомой компании. Обсуждение совместных планов может привести к принципиальным разногласиям, но также и к конструктивным решениям, оригинальным выводам, интересным находкам. Возможны финансовые или правовые споры. Вам может быть одиноко без понимающего друга, способного рационально и трезво мыслить. Лишь его советы покажутся вам по-настоящему толковыми.

Гороскоп для Козерога на 15 января 2017 года

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Этим утром вы способны на повышенную коммуникабельность, суетливость, нервозность, любопытство, а также на весьма интенсивные размышления. Не исключается короткая поездка или прогулка, получение известия, интересный телефонный разговор. Ваши рассуждения могут оказаться ошибочными, вы рискуете получить или передать кому-либо неверную информацию. Вечером стоит расслабиться в мирной и спокойной обстановке.

Гороскоп для Водолея на 15 января 2017 года

гороскоп на сегодня, водолей

Сегодня вы уверены в себе и склонны мыслить предельно рационально. Это подходящее время для самообразования. Возможен повышенный интерес к чужим культурам, к связям с представителями других городов и стран. В то же время при контактах с иностранцами и приезжими стоит проявить осмотрительность. Не исключены проблемы с дистанционным общением (плохая телефонная связь, сбои в работе электронной почты).

Гороскоп для Рыбы на 15 января 2017 года

гороскоп на сегодня, рыбы

Сегодня окружающие люди будут часто казаться вам безнадёжными формалистами. Не исключено, что в их число попадут самые близкие вам существа (старый друг, партнёр по браку). В это время не стоит надеяться на задушевное общение: что-то будет мешать вашей и чужой искренности. Если вы хотите устроить встречу (прием гостей, свидание), чётко следуйте стандартному сценарию.


Источник статьи: http://astro-ru.ru


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