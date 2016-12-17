В хозяйстве «Восток» Кукморского района состоялся семинар (фото)

14.01.2017 11:30 | Сельское хозяйство

В хозяйстве «Восток» с участием руководства района и глав сельских поселений прошел семинар-совещание, посвященный итогам работы за 2016 год. Участники семинара побывали на мегаферме, осмотрели благоустроенные животноводческие помещения, силосные траншеи, ознакомились с обеспеченностью хозяйства животноводческими кормами. Также, побывав в машинно-техническом парке, ознакомились с ходом ремонта.

На пленарной части совещания были подведены итоги работы и обозначен круг задач на будущее.

Ризиля КУРБАНОВА, фото автора