Певица Алсу рассказала о главной тайне своей жизни

15.01.2017 17:00 | новости

Алсу рассказала о главной тайне в своей жизни. На персональной страничке Instagram она начала философствовать и рассказала жизненную мудрость, пишет источник.

Совместно с публикацией снимка в социальной сети Instagram Алсу решила поделиться с фолловерами жизненной позицией. Звезда добавила комментарий, в котором отметила, что главное в жизни расставить приоритеты между впечатлениями, эмоциями и взаимоотношениями.

Так она уверена, что часы за 3 и 30 тысяч долларов ничем не отличаются, так как показывают одинаковое время. Она также рассказала о лучших врачах, среди оказались друзья, спорт, правильное питание, уверенность в себе, отдых, внутрення гармония и солнечный свет.

Поклонники отметили правильность слов певицы. Многие снова засыпали её комментариями за новую фото и тоже начали рассуждать на философские темы. Мудрость Алсу порадовала подписчиков, и снимок набрал много лайков за короткое время.