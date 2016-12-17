Графа ОДН исчезнет из квитанций за услуги ЖКХ

Нововведение больше не позволит управляющим компаниям не баланс скидывать на собственника. Вот только, когда жильцы начнут получать платежки без графы из трех букв, ясности пока нет. Насколько вообще это новшество изменит нашу жизнь портал sntat.ru разбирался вместе с экспертами.

С 1 января 2017 года вступил в силу новый порядок оплаты услуг ЖКХ, постановление было подписано премьер-министром России Дмитрием Медведевым. ОДН перевели из разряда коммунальных услуг в жилищные. Теперь расходы за электричество, газ, воду для содержания общего имущества в многоквартирном доме будут включаться в плату за обслуживание общего имущества.

Сейчас в наших счет-фактурах услуга ОДН идет отдельной графой сразу после воды, электричества и водоотведения. Вскоре, согласно новому постановлению, эта строчка перекочует туда, где указывается сумма за содержание жилья. Рядом с ней будут такие услуги, как уборка двора, подъезда, вывоз мусора, управление домов и другие не коммунальные платежи.

Что такое ОДН и как его рассчитывают?

Графа с аббревиатурой в три буквы в наших платежках расшифровывается, как «общедомовые нужды». ОДН рассчитывают следующим образом. Берется расход электричества и воды по всему дому и из него вычитается сумма того, что потребили в квартирах и нежилых помещениях. Для этого нужны показания общедомового счетчика и индивидуальных. Там, где их нет, рассчитывают по нормативу. Полученная разница и есть ОДН. Между собственниками жилых и нежилых помещений его распределяют пропорционально занимаемой ими площади. Это обыкновенная формула:

V одпу - (EV ипу + ЕVn + EVнжп) = Vодн,

где V одпу – это объем потребления воды или электричества по всему дому – показания общедомового счетчика,

EV ипу – объем потребления по индивидуальным приборам учета – показания по всем квартирам, где есть счетчики,

ЕVn – объем потребления по нормативу – показания тех квартир, где нет счетчиков и платят по нормативу,

EVнжп – объем потребления в нежилых помещениях – показания по счетчикам арендаторов в доме (кафе, магазинов, офисов),

Vодн – общедомовые нужды.

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В затраты общедомовых нужд входят такие как:

- энергия потребляемая домофонами,

- освещение мест общественного пользования,

- подъездных лестничных площадок и приподъездной территорий,

- технологические потери по внутридомовым сетям,

- энергия потребляемая лифтами и различным электрооборудованием (видеокамеры, насосы и др.).

К примеру, по холодной воде в сумму ОДН входит: мытье лестничных площадок, полив газонов и полисадников, внутридомовые потери в водосетях, промывка коммуникационных сетей. По горячей воде: внутридомовые потери, сброс воды в стояке (в случае ремонта батареи), технологический пролив системы при подготовке к отопительному сезону, опрессовка система отопления.

Комментируя нововведение в 2015 году, заместитель министра строительства и ЖКХ России Андрей Чибис отмечал: «Против данной поправки выступали многие ресурсоснабжающие организации и управляющие компании, привыкшие любой не баланс или утечку скидывать на собственника».

Что изменится?

В России существует практика, что сумма за общедомовые нужды может меняться каждый месяц и простому человеку с коммунальной арифметикой справиться практически невозможно. Суть нововведения - плата за ОДН будет фиксирована, а регионы получат право устанавливать норматив отдельно для каждого типового многоквартирного дома. Жильцы будут оплачивать исключительно столько, сколько необходимо для обслуживания их дома и больше не придется переплачивать за то, что потребил сосед или вытекло из трубы.

Получается, все что раньше татарстанцы оплачивали сверхнорматива по счетчикам за ОДН теперь ложится на плечи управляющих организаций. Нормативы не учитывают перерасходов энергии и утечек воды. Предельные нормативы должны быть опубликованы на сайте УК. Кроме того, ОДН появится на канализацию. Впрочем, перспектива нововведения до сих пор не ясна.

- Насколько я понимаю, начисленные в квитанции за декабрь прошлого года 52.72 рубля за электроснабжение в новых платежках такой суммы уже не будет. Включаться должна будет только сумма в пределах норматива установленного законодательство. Только понять не могу, как будут устанавливать эти нормативы, счетчики же есть не у всех, - поделилась жительница Ново-Савиновского района Ирина Барышникова.

По словам первого заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ Татарстана Алексея Фролова, платежные документы сформированные с учетом изменений в законодательстве татарстанцы получат уже в начале февраля. Только как будет выглядеть новая квитанция, ответить никто не может. Решение об этом еще не принято.

- Понимание по данному вопросу будет к концу недели. Ведутся рабочие совещания. После принятия решения в Минстрое будут высчитываться нормативы. Неизвестно, будет ли эта строка в платежных квитанциях на территории республики, - прокомментировала sntat.ru заведующая сектором СМИ Гульназ Минниханова.

Для разъяснения ситуации корреспондент sntat.ru позвонила на «горячую линию» регионального центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ, но никакого ответа специалист дать не смогла. «У нас нет информации, сами ничего не знаем», - ответили в телефонном разговоре. В неведении, когда и каким образом начнет действовать новое постановление, находятся и представители управляющих компаниях. А вот в ТСЖ, напротив, уже понимают, к чему приведет новшество - удорожанию и дополнительным расходам.

- Сроки ввода сместились, в феврале получим платежки по-старому. Для ТСМ (бывшие ТСЖ - товарищество собственников жилья, - Ред.) изменения в лучшую сторону не отразятся. У нас тарифы ниже муниципальных, все расчеты мы включаем в план, и тарифы устанавливаем согласно планируемых расходов. ОДН мы оплачивали по решению общего собрания пропорционально квадратным метрам как сказано в Жилищном кодексе. На данный момент, если муниципальный тариф 2.80 руб., то у нас 1.40 руб., по новым квитанциям мы будем вынуждены увеличить тарифы на сантехсети. Если не прибавить, то не будет проводиться ремонт, и будут течь трубы. Куда бы ОДН не писали, оно все равно никуда не девается. Есть ряд неудобств в нововведениях, для оплаты «Водоканалу» нам необходимо будет поставить счетчики, а канализация - это трагедия. Только представьте, как устанавливать счетчик. К тому же это лишние расходы для дома. Как правило, вместо шести лет счетчики служат по три года и эти расходы по обслуживанию ложатся на жильцов, - прокомментировала ситуацию председатель ТСМ Ямашева 51, Лилия Хусаинова.

На сегодняшний день перспектива изменений в коммунальных квитанциях остается не ясна, будет ли это выгодно управляющим компаниям или наоборот сэкономит деньги жильцов пока неизвестно.

Мнения

Алексей Фролов, первый заместитель министра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

- По документу много вопросов, в рабочем порядке мы их вырабатываем. Чибис Андрей Владимирович дал комментарий о том, что этих строчек не будет вообще, хотя в постановлении говорится, что эти строки должны быть прописаны отдельно в жилищных услугах. Плюс еще там появляется отдельная строка канализация, которой раньше не было. Мы ищем, каким образом принять решение. У нас есть еще немного времени. В январе жители получат платежки за декабрь, а в феврале получим уже по новому порядку. Я думаю, к концу января мы сможем обсудить, какими будут переходные процессы.

Михаил Застела, председатель Центра общественного контроля в сфере ЖКХ РТ

- Сейчас как раз идет процесс устанавливания, какова должна быть разумная цена ОДН. В результате, если на самом деле израсходовано больше по дому на общественные дела и эта цифра превышает установленные, значит, это берется не с людей, а с управляющей компании. Появляется заинтересованность управляющей компании, чтобы электричество не воровали, чтоб вода не лилась. Сколько потратили жильцы, минус нормативы и остальное с управляющей компании. При нормальной работе это будет лучше. Это будет устаканиваться полгода. Приняла решение Россия, а регионы будут устанавливать свои величины. Я убежден, что жильцам это будет во благо.