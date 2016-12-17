Кукморские юные спасатели радуют своими успехами

15.01.2017 14:00 | Из ваших писем

Мы, ученики восьмого класса, с удовольствием посещаем военно-патриотическое объединение «Юный спасатель» при Кукморской гимназии. Здесь мы получаем различные навыки: хождение строевым шагом, стрельба из винтовки, сбор-разбор автомата, туристическая подготовка, основные медицинские знания. Радуют «Юные спасатели» и своими успехами. В военной игре «Зарница» наша команда стала победителем, а в зональных соревнованиях, которые прошли в Сабинском районе, мы стали призерами. В слете военно-патриотических клубов, прошедшем в Казани, группа наших старшеклассников заняла второе место. В этом учебном году в республиканском конкурсе среди военно-патриотических клубов в номинации «Самый лучший военно-патриотический клуб» удостоились второго места.

Кроме соревнований мы любим ходить в походы и экскурсии. Многие из нас после окончания гимназии хотят продолжить учебу в военных учебных заведениях. Трое учащихся, которые посещали наш клуб, продолжают свое обучение в институте ФСБ в Москве. Мы гордимся нашими ребятами.