Кукморяне, сохраним родной язык - национальное достояние!

15.01.2017 13:00 | Общество

Мы живем в многонациональной Республике Татарстан, где уже на протяжении многих веков бок о бок шагают по жизни представители разных конфессий и вероисповеданий. У каждого народа свой неповторимый язык, уникальные традиции и обычаи. И как-то так сложилось, что мы не только на словах, но и на деле стараемся толерантно относиться друг к другу. Конечно, всегда найдутся те, кто с ухмылкой возразит, что, мол, их, как представителей национального меньшинства, часто унижают и недопонимают. Возможно, что в чем-то они даже будут правы. Но тот факт, что мы сегодня, живя в такой многонациональной республике, обходимся пока без войн и межнациональных конфликтов, уже говорит о многом.

В детстве я часто думала о том, что жить в обществе носителей только твоего языка, наверное, здорово. Можно свободно пройти по широким коридорам и смело постучаться в любые двери, где тебя поприветствуют на твоем родном языке. Или просто зайти в любой продуктовый магазин в райцентре и попросить взвесить, к примеру, килограмм яблок. И при этом не надо бояться, что твоя просьба покажется кому-то нелепой только из-за плохого знания чужого языка. Мне казалось, что в соседней республике под многообещающим названием «Удмуртия» нам, удмуртам, живется намного проще. Может поэтому после окончания школы я решила поступить в Удмуртский государственный университет.

Но Ижевск оказался далеко не идеалом моих детских грез. Да, это был большой промышленный город с многотысячным населением, достаточно красивый и в то же время очень спокойный. И он имел полное право называться столицей, но как мне все время казалось, только не столицей удмуртов. Удмуртский язык я здесь слышала лишь на лекционных занятиях и семинарах по родному языку и литературе. Многие студенты-удмурты тоже почему-то предпочитали общаться между собой на русском языке. Большой радостью были походы в филармонию и в драмтеатр на выступления удмуртских артистов, визиты в редакции удмуртских республиканских газет «Удмурт дунне», «Зечбур!». Это были редкие, но запоминающиеся моменты счастья, когда действительно было ясное осознание того, что удмуртский мир тоже существует.

Со временем границы этого кругозора расширялись, и я понимала, что мы - очень интересная нация с самобытной культурой, литературой, искусством. Удмуртским языком уже всерьез начали заниматься не только видные удмуртоведы, такие как Михаил Атаманов, он же впоследствии переводчик Библии на удмуртский язык, но и молодые ученые. А самое главное - наш язык стал интересен для наших ближайших сородичей – эстонцев, финнов, венгров. Ветер перемен коснулся и литературы. Она стала более раскованной, весомое место в ней занимало и творчество нашего земляка Петра Захарова - видного удмуртского писателя и общественного деятеля, редактора журнала «Инвожо». Стремительными рывками развивались искусство и культура. Свой собственный голос уже имели средства массовой информации, вещающие на удмуртском языке.

Все было, но только не было ощущения полетного счастья, когда хочется от радости смеяться или плакать. И многое, самое лучшее, еще оставалось за кадром. Иногда мне кажется, что мы, удмурты, любим свой язык какой-то странной любовью. Мы делаем многое, чтобы он существовал, а может даже и процветал, но никогда не выкладываемся для этого на все сто процентов. Так, почти незаметно прошел у себя на родине юбилей нашего земляка Владислава Кириллова - детского писателя и поэта, лауреата премий таких видных писателей Удмуртии, как Айво Иви, Кузебай Герд, Иван Михеев. Конечно, можно было организовать с его участием беседу за круглым столом. Но разве в родные края приезжают лишь по пригласительным билетам?

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