ГИБДД напоминает об ответственности за несвоевременную оплату штрафов

15.01.2017 12:00 | ГИБДД сообщает

Участникам дорожного движения в случае уклонения от уплаты штрафа за нарушение ПДД по решению суда сумма штрафа может быть увеличена вдвое, также в отношении нарушителя может быть применен арест на срок до 15 суток, напоминает пресс-служба ОГИБДД УМВД России по Казани.

При возбуждении производства по делу об административном правонарушении за уклонение от уплаты штрафа применяются обеспечительные меры: арест транспортного средства или иного имущества, запрет на выезд за пределы Российской Федерации.

В 2016 году сотрудниками Госавтоинспекции Казани составлено более 6 300 административных материалов, в каждом шестом случае принято решение о наложении ареста на гражданина.

Совместно с сотрудниками службы судебных приставов в отношении неплательщиков штрафов проведены 134 рейда, по результатам которых наложены 22 ареста на транспортные средства и 66 – на имущество. Вынесены более двух тысяч постановлений о запрете на выезд за пределы страны, более полутора тысяч – о запрете регистрационных действий на транспортные средства, арестованы около 1 800 банковских счетов граждан.

«Если вы оплачиваете административный штраф не позднее двадцати дней со дня вынесения постановления, то можете оплатить половину суммы – закон разрешает. Однако если исполнение постановления о назначении административного штрафа отсрочено, то он оплачивается полностью. Чтобы избежать конфликтных ситуаций, Госавтоинспекция Казани рекомендует своевременно оплачивать административные штрафы, а лучший способ не иметь проблем со штрафами – неукоснительно соблюдать правила дорожного движения», – рассказал ИА «Татар-информ» заместитель начальника отдела ГИБДД УМВД России по Казани Наиль Гибадуллин.