15 лет назад семья Мухаметзяновых выиграла 25 миллионов рублей. Как они живут сейчас? (фото)

15.01.2017 11:00 | Общество Печать

15 лет назад семья Мухаметзяновых выиграла 25 миллионов рублей. Как они живут сейчас? (фото)
История безработной российской семьи Мухаметзяновых, на которых в январе 2001 года свалилось невиданное счастье в виде 28 миллионов рублей, выигранных ими в лотерее «Бинго-шоу». 
Миллион долларов (по старому курсу) — деньги, конечно же, огромные, но давайте узнаем, как ими распорядились Мухаметзяновы и, как они живут сейчас.
 
 
В этом доме сейчас живут бывшие миллионеры из Черниковки
 
 
Деньгами сорили направо и налево – в первые месяцы никому не отказывали, давали взаймы (чаще – безвозвратно) едва ли не всем желающим, покупали родственникам и многочисленным приятелям гаражи, машины и прочие недешевые подарки.
 
 
Соседи гадали — неужели такое богатство можно пропить? Как выяснилось, ничего невозможного на свете нет. Сейчас дверь в элитную квартиру изрядно пошарпана, неработающий видеоглазок похож на искусственный – облагородить жилище, похоже, уже не на что. Доллары давно кончились. Дверь в элитную квартиру семьи Мухаметзяновых заменить средств нет На наш стук раздались шаги – это был старший сын Мухаметзяновых, Алексей. — Кто? Журналисты?! (Далее неразборчиво, шаги удаляются). По словам местных, дверь квартиры хлопает нечасто. Свалившееся 15 лет назад богатство в итоге превратило Мухаметзяновых в затворников. — Никого они не пускают, к ним как-то журналисты из Питера приезжали – и тем от ворот поворот, — рассказывает добродушная вахтерша. – Живут себе тихонько, после смерти Надежды и гостей у них не видать – разве что парнишка один заглядывает иногда к ребятам. Мать семейства, Надежда Мухаметзянова скончалась несколько лет назад. Овдовевшему главе семейства Рустему сейчас 57 лет, живет тихо – соседям не докучает. Одевается очень скромно — по виду и не скажешь, что был у человека миллион долларов. — Компаний он не водит, когда пьет – дома сидит, не шумит, конфликтов не устраивает. Нам не мешает – и мы в его жизнь не лезем, — говорят соседи «миллионеров» по площадке. А еще выяснилось, что Мухаметзяновы по-прежнему держат кошек. При жизни Надежда тащила с улицы каждого бездомного котенка – жалостливая была, иной раз и под 30 штук набиралось. Сейчас питомцев уже не так много, но пять-шесть имеется. — А они ведь еще рожают – всех топить не будешь. Так и плодятся. Рустем говорит, что он в память о жене продолжает ее дело, — рассказывают местные. Главу семейства во дворе видят часто — бегает в магазин неподалеку: то за продуктами, то за пивом.
— А сыновья его из дома почти не выходят. Но когда отец в запое, то за продуктами идет кто-нибудь из братьев. С голоду ведь помирать не будешь – приходится от компьютера оторваться, — говорит консьержка. Сыновья Рустема уже давно не школьники — взрослые мужчины, Алексею сейчас 27, а Рустему-младшему – 25. Парней учеба по-прежнему не интересует, а работать их никто не научил. Миллионов уже давно нет. И не прожить бы Мухаметзяновым на скромную пенсию отца семейства, если б не квартиры, которые остались от прежней, богатой, жизни – сейчас их сдают в аренду, пишет источник.

 


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