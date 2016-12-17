На коне к девчатам

15.01.2017 10:00 | Из ваших писем

С возрастом все чаще вспоминаешь молодость. Хотелось бы поделиться с одним из воспоминаний.

Этот случай произошел в сентябре 1959 года. Мне тогда было 17 лет, ходил на свидания к девушкам в соседнюю деревню Балыклы. В то время мой старший брат, работал в деревне Сабанчино комбайнером, завершалась уборка. Брат привел из этой деревни лошад, и мы приступили к заготовке дров из леса. В один вечер брат с супругой куда-то ушли. Лошадь осталась у нас. Покормив ее, закрыл в хлеву. Когда стемнело, ничего не говоря матери, я обуздал лошадь и поехал к своей девушке в Балыклы. Коняга стояла на привязи, а мы с девушкой сидели у ворот и разговаривали.

Когда я вернулся домой, у двери сидела уставшая мама, ожидая моего возвращения. Ох, и попало же мне от нее тогда! (Пусть земля ей будет пухом). Да я и сам был шустрым.

Когда я уехал гулять, мама ночью вышла проведать лошадь в хлеву. А ее там не оказалось. Мама, переживая, что лошадь ускакала, не могла уснуть. А я, как ни в чем не бывало, вернулся со свидания.