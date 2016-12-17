В Кукморе продолжается проект «Сотвори чудо своими руками»

Уважаемые читатели!
В начале прошлого года мы объявили проект «Сотвори чудо своими руками», направленный на выявление местных достопримечательностей, архитектурных и природных памятников. В течение года их количество достигло 21. В этот список включены:
1. Фестиваль-ярмарка «Кукморские валенки».
2. Начало ремонтных работ в церкви деревни Танькино.
3. Турнир по национальной борьбе на приз главы района.
4. Конкурс-фестиваль песни «Кукмара кышы-2016».
5. Турнир по мини-футболу на приз газеты «Хезмэт даны».
6. Конкурс песен имени Фасиля Ахметова.
7. Фестиваль «Балкыш - Сияние».
8. Республиканский праздник «Гырон быдтон».
9. Новый дом культуры в Лельвиже.
10. Родник «Акъяр» в Асан-Елге.
11. Новая мечеть в Кошкино.
12. Новый дом культуры в Малой Чуре.
13. Зона отдыха на набережной реки Нурминка.
14. Год цветов в Туембаше.
15. Родник «Савия» в Ядыгере.
16. Обновленная мечеть в Байлянгаре.
17. Родник «Фарида» в деревне Камышлы.
18. Мечеть «Нур» в Уркуше.
19. Новый ФАП в Большом Сардеке.
20. Освящение колоколов в церкви святых апостолов Петра и Павла.
21. Новая мечеть в Вахитово.
И нынче проект продолжается. Вашему вниманию предлагаем еще одну достопримечательность.