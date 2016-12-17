В Почкучукском сельском поселении состоялся марийский обрядовый праздник «Шорыкйол»

15.01.2017 08:00 | новости Печать

В Почкучукском сельском поселении состоялся марийский обрядовый праздник «Шорыкйол»

В Почкучукском  сельском поселении силами администрации поселения и сельского Дома культуры состоялся марийский обрядовый праздник «Шорыкйол» (Марийские святки). Праздник проводился первый раз после долгого перерыва, благодаря активной рекламной кампании сразу собрал большую аудиторию. Сначала ряженые ходили по деревням, собирали угощения, исполняли святочные марийские песни, приглашали на праздник. Когда все участники и гости собрались в Доме культуры, карт (священник в марийской народной религии) прочитал молитву, чтобы наступивший год стал благополучным для каждой семьи, каждого жителя нашего поселения. После были игры, пляски, прекрасно выступил ансамбль «Кна Вел». На празднике было много ряженых, людей в национальных марийских платьях в соответствии с обрядовой традицией - в овечьей шкуре. Были вручены призы за национальный обрядовый костюм и приз зрительских симпатий.

Но праздник на этом не завершился: 8 января в Доме культуры при поддержке Почкучукской средней школы состоялся просмотр фильма «Шошо» (на марийском языке) и встреча со сценаристом фильма Денисом Осокиным, автором сценариев таких фильмов, как «Овсянки», «Небесные жены луговых мари», «Ангелы революции». Все эти фильмы получили большое количество кинематографических наград в нашей стране и за рубежом. Зрители тепло приняли фильм, много и заинтересованно говорили о сохранении национальных традиций и культуры мари. Денис Осокин не первый раз является гостем в наших краях, и мы надеемся на дальнейшие творческие встречи.


Ольга САННИКОВА


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