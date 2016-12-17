Благодаря врачам кукморянка встала на ноги

14.01.2017 19:00 | Из ваших писем

Жизнь моя протекала размеренно: я проводила дни, радуясь красоте Кукмора, благополучию и достатку. Но однажды в двери постучалась болезнь. Не выдержав боли в пояснице, вызвала «Скорую помощь». То ли укол не подошел – состояние мое ухудшилось, отнялась нижняя часть тела. Доставив меня в больницу, врачи тут же поставили правильный диагноз и приступили к лечению. В тот же вечер на оборудованной машине «Скорой помощи» меня отвезли в Арскую больницу.

Мне пришлось пролежать двадцать дней в отделении неврологии центральной районной больницы. Приятно, что в этом отделении царит чистота и порядок, теплое отношение врачей и медсестер к пациентам. Они с большой ответственностью относятся к своим обязанностям. И питание здесь хорошо организовано: кормят вкусно и полезно.

Благодаря врачам я постепенно встала на ноги. Это можно назвать чудом.