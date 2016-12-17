В Татарстане за прошедшие сутки было произведено 3081,1 тонны молока: Кукмор в списке лидеров

13.01.2017 22:30 | Сельское хозяйство

В Татарстане за 12 января 2017 года валовой надой составил 3081,1 тонны молока (103% к соответствующей дате прошлого года). Всего за прошедшие сутки было реализовано 3493,2 тонны молока, в том числе сельхозформированиями – 2947,7 тонны (104%). Среднесуточный надой на 1 корову составил 13,2 кг, сообщает Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ.

Среди районов-лидеров, которые внесли свой вклад в производство молока – Кукморский (119%), Балтасинский (108%), Атнинский (118%), Сабинский (106%), Мамадышский (105%) и Актанышский (104%). Также отличился Заинский район (118%).

В нижней части рейтинга производства молока в республике расположились Мензелинский (98%), Менделеевский (98%), Муслюмовский (91%), Черемшанский (90%), Камско-Устьинский (73%) и Альметьевский (75%) районы.

В инвестиционных компаниях за 12 января было произведено 1575,6 тонны молока (102%) или 51% от республиканского объема. В данных предприятиях содержится 55% дойного поголовья республики при его продуктивности 12,1 кг молока на 1 корову в сутки. Снизили производство молока КФХ «Бариев» Рыбно-Слободского района (– 1,1 т), ООО «Соя Кулаево» (– 1 т), ООО «Газовик» (– 0,3 т) Пестречинского района, ООО «Транс Агро» Чистопольского района (– 2,5 т), ООО «Тюлячи-Агро» Тюлячинского района (– 2,6 т) и ООО «Арча» Арского района (– 7,9 т).