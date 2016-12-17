Давайте посмеёмся! (анекдоты)

14.01.2017 18:00 | Смейтесь на здоровье

С теперешним бы умом – да обратно в молодость… Уж я бы глупости творил гораздо интереснее!

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Фотографу на корпоративе заплатили дважды: за то, чтобы и снимал, и за то, чтобы все стер.

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Дорогой, купи мне телефон.

А как же тот другой, который у тебя есть?

Другой купит мне шубу.

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Вчера интересные надписи читал: «Здесь был Вася», «Здесь был Коля»…

- Ну и что в них интересного?

- Так я внутри своего шкафа читал…

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Замечено, что у многих с 35-ти до 45-ти происходит сложный переходный процесс. Они переходят с 46-го на 56-ой размер…

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– Наши цены упали духом – покупайте!!!

- Подождем, пока они упадут в обморок.

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По утрам в семье зарядкой занимался только мобильный..

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– Записал себя на бокс, а жену на карате.

- Ну и?

- Теперь вообще не ссоримся. Боимся оба…

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Когда моей младшенькой был годик, застала ее сосущей флакон с зеленкой. Как она этот флакон достала – загадка. В панике звоню врачу.

- Что делать? Малая напилась зеленки!

Врач:

- Как ребенок выглядит, что делает?

- Улыбается зелеными губами, высовывает зеленый язык сквозь зеленые зубы… Что делать?

В трубке истерический смех врача:

- ФОТОГРАФИРУЙ!

– Мама, я вот подумал: стану-ка я космонавтом! Вот я когда-нибудь женюсь, жена будет все время говорить: пропылесось, уберись, вынеси мусор, сходи в магазин… А я не могу – я в КОСМОСЕ!

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До новых штрафов за «пешеходный переход» водители делились на вежливых и невежливых. Теперь они делятся на вежливых и жадных…