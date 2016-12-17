Кому из кукморян не надо платить НДФЛ?

14.01.2017 17:00 | новости

Правда ли, что с этого года некоторые граждане могут не платить подоходный налог?

Как рассказал Марат САФИУЛЛИН, глава Управления федеральной налоговой службы по РТ, с 1 января от уплаты НДФЛ освобождаются физлица, оказывающие услуги личных, домашних и иных подобных нужд. К таким относятся доходы по присмотру и уходу за детьми, больными и достигшими 80 лет, а также иными лицами, нуждающимися в постоянном постороннем уходе. Также не нужно платить НДФЛ от занятий репетиторством и уборки жилых помещений, ведению домашнего хозяйства.