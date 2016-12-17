В Лубянах на базе подросткового клуба «Атлант» состоялась товарищеская встреча по хоккею с шайбой среди дворовых команд села в количестве 18 команд, игра закончилась вничью.
В Лубянах состоялась товарищеская встреча по хоккею с шайбой
14.01.2017 16:00 | Спорт Печать
В Лубянах на базе подросткового клуба «Атлант» состоялась товарищеская встреча по хоккею с шайбой среди дворовых команд села в количестве 18 команд, игра закончилась вничью.
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