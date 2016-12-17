Кукморский район за 11 дней января увеличил объемы производства молока

14.01.2017 15:00 | Сельское хозяйство

В Минсельхозпроде РТ состоялось совещание с участием начальников райсельхозуправлений и руководителей инвестиционных компаний. Совещание прошло под председательством заместителя Премьера-министра РТ – министра сельского хозяйства и продовольствия РТ Марата Ахметова.

Перед животноводами Татарстана в этом году стоит непростая задача – обеспечить рост производства продукции животноводства на 5%. Решению этих вопросов и была посвящена данная встреча.

С докладом на тему о производстве молока в районах республики выступил заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия РТ по животноводству Назип Хазипов.

«Средняя закупочная цена на молоко в Татарстане на сегодняшний день составляет 27,88 рублей за кг продукции», – сообщил заместитель министра.

По его словам, 16 районов республики успешно используют конъюнктуру рынка и обеспечивают высокие темпы роста валовых надоев молока. Так, Кукморский, Заинский и Атнинский районы за 11 дней января смогли увеличить объемы производства молока на 4 – 5,5 тонны. Большая работа за эти дни была проведена и в Нурлатском, Аксубаевском районах – рост составил 9% к уровню соответствующего периода 2016 года. Также в рядах лидеров – Балтасинский, Азнакаевский, Лениногорский, Сабинский, Тетюшский и Новошешминский районы. «В текущем году стремительно ворвались в список передовиков Мамадышский и Тюлячинский районы», – проинформировал Назип Хазипов.

Не везде уделяется должное внимание технологиям кормления и содержания скота, заметил заместитель министра. Среди них ООО «Транс Агро» Чистопольского района, КФХ «Бариев» Рыбно-Слободского района и др.

В ходе совещания было отмечено, что рост показателей возможен только при сбалансированном рационе кормления скота и правильной организации работы на местах.

Далее состоялось обсуждение и обмен мнениями по вопросам содержания дойного поголовья, состава кормов для животных и др.

Завершая встречу, Марат Ахметов призвал начальников райсельхозуправлений и руководителей компаний проанализировать деятельность хозяйств по производству молока, учесть имеющиеся резервы и исправить допущенные ошибки. «Конечно, производство молока – это не основа деятельности многих предприятий, но это способ увеличить финансовые ресурсы. Учитывая предстоящую посевную кампанию, средства не будут лишними», – отметил министр.