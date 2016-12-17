В Кукморском районе праздновали... работая (фото)

14.01.2017 14:00 | Общество

И в этом году с удовольствием отдохнули на новогодних и рождественских праздниках. Времени, чтобы сходить в гости, понежиться в теплой постельке или посмотреть любимую телепередачу на мягком диванчике, «покопаться» в Интернете, вместе с семьей полюбоваться красотами природы было предостаточно. Но не все в эти дни отдыхали. Есть люди, которым в новогодние каникулы было не до отдыха. Речь идет о медиках, работниках правоохранительных органов, газовой, дорожной служб, коммунального хозяйства, домов культуры, пожарных, животноводах.

- Год начали успешно. Отрадно, что обошлось без чрезвычайных происшествий, обморожений, отравлений и дорожно-транспортных происшествий, - говорят работники «Скорой помощи» Центральной районной больницы. – В первую неделю января от населения было принято 266 телефонных вызовов, 352 человека обратились за помощью в больницу. У многих обострились сердечно-сосудистые заболевания, поднялась температура в результате простудных заболеваний.

Из родильного отделения районной больницы получили радостную новость о рождении первого малыша в 2017 году. Здесь первого января в 23 часа 30 минут на свет появился мальчик весом 2,950 килограмм. Адель -второй ребенок у супругов Алины и Вадима Агиевых из Малой Чуры.

- Мы очень счастливы. Год Петуха подарил нам долгожданного второго сына. Нашему первому сыну Тимуру три года. И он свой день рождения отмечает в январе. Младшего брата он очень любит. Не отходит он него ни на шаг, - говорят счастливые родители. - И свидетельство о рождении ребенка в районном отделении ЗАГСа мы получили одними из первых. То, что дважды вошли в историю района, для нас большое событие.

В новогодние выходные – 6 и 7 января в районе сочетались браком четыре пары. По данным районного отдела ЗАГСа, Гульназ и Игорь Келлеры, Камиля и Назим Сиразиевы, Радана и Ханнан Фатыховы, Эльвира и Динар Хантимировы узаконили свои отношения.

В праздничные выходные было не до отдыха и сотрудникам ОГИБДД, полиции, МЧС. Они круглосуточно стояли на страже спокойствия и безопасности жителей района.

- 31 декабря около двух часов дня в одном из домов по улице Железнодорожная поселка случился пожар. Вместе с мебелью сгорела одна из комнат в трехкомнатной квартире. Сотрудники МЧС спасли двух человек. 3 января в восемь часов вечера в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Ворошилова Кукмора загорелась детская коляска. К счастью, жильцы и другое имущество не пострадали, - говорит начальник пожарно-спасательной части Ильмир Хабибрахманов.

- Инспекторы ежедневно следили за безопасностью на дорогах. В первые восемь дней января были выявлены 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У одного из таких горе-водителей не было даже водительского удостоверения. В январские праздники зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами ДТП стали: несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущественного права на проезд транспортному средству, нарушение правил проезда перекрестка, - говорит начальник ОГИБДД Фирдус Фахрутдинов.

За праздники в дежурную часть РОВД поступило 62 заявления и сообщения, из них 2 – о телесных травмах в результате падения, 12 – о смертности, одно - о попытке самоубийства, 4 – об избиениях, 14 связаны с дорожно-транспортными происшествиями.

- За новогодние выходные 48 человек были привлечены к административной ответственности, - говорит начальник отдела внутренних дел района Рамиль Нургалиев. – По заявлениям, поступившим в полицию, большинство несчастных случаев в семьях возникли в результате злоупотребления спиртными напитками. Так, 1 января в деревне Янцобино мужчина избил свою супругу и угрожал ей убийством. В тот же день в деревне Олуяз женщина 1976 года рождения избила своего родственника. На сегодняшний день принимаются решения о возбуждении уголовного дела по этим фактам. Инспекторы по работе с несовершеннолетними совместно с сотрудниками МЧС, социальной защиты проводили рейды в семьях, состоящих на учете. В результате было выявлено шесть родителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения при своих детях. Родителям восьми несовершеннолетних детей, которые находились в общественных местах без сопровождения взрослого с 10 часов вечера 6 утра до, а также на троих пьяных подростков были составлены протоколы.

Радовала в новогодние праздники и погода. Комфортный минус за окном, отсутствие обильных осадков и метелей. Одним словом, сама небесная канцелярия позаботилась о том, чтобы кукморяне смогли насладиться полноценной новогодней атмосферой. Но работники организации «Чистый город» ни дня не сидели сложа руки.

- Постоянно работали три КамАЗа, четыре трактора МТЗ-82, два погрузчика. Если днем вывозили снег с поселка, то вечером посыпали дороги песчано-соляной смесью. 4-6 января вывезли 153 рейса снега. Очистили все пешеходные дорожки. Содержали свои территории в чистоте и порядке и дворники, - говорит старший мастер организации «Чистый город» Нафиса Хазиахметова. – Так за работой пролетели рождественские каникулы…

Алсу ИДРИСОВА