В Кукморском районе праздновали... работая (фото)

14.01.2017 14:00 | Общество Печать

В Кукморском районе праздновали... работая (фото)

И в этом году с удовольствием отдохнули на новогодних и рождественских праздниках. Времени, чтобы сходить в гости, понежиться в теплой постельке или посмотреть любимую телепередачу на мягком диванчике, «покопаться» в Интернете, вместе с семьей полюбоваться красотами природы было предостаточно. Но не все в эти дни отдыхали. Есть люди, которым в новогодние каникулы было не до отдыха. Речь идет о медиках, работниках правоохранительных органов, газовой, дорожной служб, коммунального хозяйства, домов культуры, пожарных, животноводах.

- Год начали успешно. Отрадно, что обошлось без чрезвычайных происшествий, обморожений, отравлений и дорожно-транспортных происшествий, - говорят работники «Скорой помощи» Центральной районной больницы. – В первую неделю января от населения было принято 266 телефонных вызовов, 352 человека обратились за помощью в больницу. У многих обострились сердечно-сосудистые заболевания, поднялась температура в результате простудных заболеваний.

Из родильного отделения районной больницы получили радостную новость о рождении первого малыша в 2017 году. Здесь первого января в 23 часа 30 минут на свет появился мальчик весом 2,950 килограмм. Адель -второй ребенок у супругов Алины и Вадима Агиевых из Малой Чуры.

- Мы очень счастливы. Год Петуха подарил нам долгожданного второго сына. Нашему первому сыну Тимуру три года. И он свой день рождения отмечает в январе. Младшего брата он очень любит. Не отходит он него ни на шаг, - говорят счастливые родители. - И свидетельство о рождении ребенка в районном отделении ЗАГСа мы получили одними из первых. То, что дважды вошли в историю района, для нас большое событие.

В новогодние выходные – 6 и 7 января в районе сочетались браком четыре пары. По данным районного отдела ЗАГСа, Гульназ и Игорь Келлеры, Камиля и Назим Сиразиевы, Радана и Ханнан Фатыховы, Эльвира и Динар Хантимировы узаконили свои отношения.

В праздничные выходные было не до отдыха и сотрудникам ОГИБДД, полиции, МЧС. Они круглосуточно стояли на страже спокойствия и безопасности жителей района.

- 31 декабря около двух часов дня в одном из домов по улице Железнодорожная поселка случился пожар. Вместе с мебелью сгорела одна из комнат в трехкомнатной квартире. Сотрудники МЧС спасли двух человек. 3 января в восемь часов вечера в подъезде одного из многоэтажных домов по улице Ворошилова Кукмора загорелась детская коляска. К счастью, жильцы и другое имущество не пострадали, - говорит начальник пожарно-спасательной части Ильмир Хабибрахманов.

- Инспекторы ежедневно следили за безопасностью на дорогах. В первые восемь дней января были выявлены 12 водителей в состоянии алкогольного опьянения. У одного из таких горе-водителей не было даже водительского удостоверения. В январские праздники зарегистрировано 17 дорожно-транспортных происшествий. Основными причинами ДТП стали: несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущественного права на проезд транспортному средству, нарушение правил проезда перекрестка, - говорит начальник ОГИБДД Фирдус Фахрутдинов.

За праздники в дежурную часть РОВД поступило 62 заявления и сообщения, из них 2 – о телесных травмах в результате падения, 12 – о смертности, одно - о попытке самоубийства, 4 – об избиениях, 14 связаны с дорожно-транспортными происшествиями.

- За новогодние выходные 48 человек были привлечены к административной ответственности, - говорит начальник отдела внутренних дел  района Рамиль Нургалиев. – По заявлениям, поступившим в полицию, большинство несчастных случаев в семьях возникли в результате злоупотребления спиртными напитками. Так, 1 января в деревне Янцобино мужчина избил свою супругу и угрожал ей убийством. В тот же день в деревне Олуяз женщина 1976 года рождения избила своего родственника. На сегодняшний день принимаются решения о возбуждении уголовного дела по этим фактам. Инспекторы по работе с несовершеннолетними совместно с сотрудниками МЧС, социальной защиты проводили рейды в семьях, состоящих на учете. В результате было выявлено шесть родителей, которые находились в состоянии алкогольного опьянения при своих детях. Родителям восьми несовершеннолетних детей, которые находились в общественных местах без сопровождения взрослого с 10 часов вечера 6 утра до, а также на троих пьяных подростков были составлены протоколы.

Радовала в новогодние праздники и погода. Комфортный минус за окном, отсутствие обильных осадков и метелей. Одним словом, сама небесная канцелярия позаботилась о том, чтобы кукморяне смогли насладиться полноценной новогодней атмосферой. Но работники организации «Чистый город» ни дня не сидели сложа руки.

- Постоянно работали три КамАЗа, четыре трактора МТЗ-82, два погрузчика. Если днем вывозили снег с поселка, то вечером посыпали дороги песчано-соляной смесью. 4-6 января вывезли 153 рейса снега. Очистили все пешеходные дорожки. Содержали свои территории в чистоте и порядке и дворники, - говорит старший мастер организации «Чистый город» Нафиса Хазиахметова. – Так за работой пролетели рождественские каникулы…

Алсу ИДРИСОВА

 


Алсу ИДРИСОВА


Будь в курсе последних событий! Читай tatmedia.ru


Еще в этой категории: « Гороскоп на 14 января 2017 года для всех знаков зодиака

Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

В Республике
На программу развития общественных пространств в районах Татарстана выделят 2 млрд рублей
В республике будет реализована новая программа, подразумевающая объединение программ «Парки и скверы» и «Обустройство водоохранных зон».
13:11 14.01.2017
Фото: Появились подробности аварии в Мензелинском районе
Медики доставили в больницу водителя легкового автомобиля.
12:53 14.01.2017
В 2017 году в Татарстане капитально отремонтируют 998 многоквартирных домов
В 2017 году также в РТ будут капитально отремонтированы 44 учреждения культуры на сумму 338,2 млн рублей.
12:48 14.01.2017
Секретарем ТРО ВПП «Единая Россия» вновь стал Фарид Мухаметшин
Глава татарстанского парламента поблагодарил за оказанное доверие.
12:37 14.01.2017
Президент РТ Рустам Минниханов вручил награды отличившимся сотрудникам прокуратуры
В Казани проходит торжественное мероприятие, посвященное Дню работника прокуратуры.
12:30 14.01.2017
Фото: В Альметьевском районе в аварии пострадали три человека
Спасатели помогли выбраться женщине из искореженной машины.
12:28 14.01.2017
В январе Татарстан рассчитывает выручить за молоко 2,5 млрд рублей
Рустам Минниханов рекомендовал муниципалитетам сосредоточить внимание на молочном животноводстве.
12:23 14.01.2017
Жители Казани назвали главным событием 2016 года жеребьевку Кубка конфедераций
Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.
11:54 14.01.2017
«Татэнергосбыт» предложил потребителям способ сэкономить на электроэнергии
Более 130 потребителей уже сэкономили свыше 100 млн рублей, перейдя на электронное взаимодействие.
11:39 14.01.2017
Сергей Неверов отметил успешную работу татарстанского отделения «Единой России»
Зампредседателя Госдумы принимает участие в конференции ТРО ВПП «Единая Россия».
11:28 14.01.2017
Видео: Под Мензелинском на трассе столкнулись три автомобиля
Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.
11:01 14.01.2017
В Татарстане новоселье отпразднуют 200 семей, переселяющихся из аварийного жилья
Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.
10:57 14.01.2017
Экипаж Андрея Каргинова на «КАМАЗе» стал победителем ралли Africa Eco Race 2017 среди грузовиков
После финиша спецучастка спортсмены покинули Мавританию и въехали в Сенегал, где пройдет торжественная церемония награждения победителей.
09:05 14.01.2017
После переезда поликлиника Республиканской офтальмологии вдвое увеличила пропускную способность
Однако увеличения квот на бесплатную медпомощь пока не предполагается.
08:11 14.01.2017
В Агрызе соорудили пятиметровые горки
Горки высотой 3 – 5 метров и протяженностью до 15 метров отвечают всем требованиям безопасности.
04:14 14.01.2017
В Елабуге открыли новый сезон выставок
В городе представлены сразу две новые экспозиции: «Аленький цветочек» и «Электронный фараон».
03:36 14.01.2017
Дедус из «Фиксиков» заговорил голосом народного артиста РТ Халима Залялова
Об актерах, занятых на татарском озвучивании известного мультсериала, рассказал руководитель студии «Аксу» Рустем Сарваров.
23:15 13.01.2017
Казанский ТЮЗ устроил для коллег из других театров «нашествие Дедов Морозов»
В Доме актера отпраздновали старый Новый год традиционным «капустником».
23:07 13.01.2017
В реабилитационный центр «Дуслык» приехал Кыш Бабай
Тинчуринцы поздравили воспитанников приюта со Старым Новым годом.
22:10 13.01.2017
Интернет-магазин Татарского книжного издательства посещают 200 человек в день – Ильдар Сагдатшин
Некоторые книги, выпущенные издательством, находятся на сайте в бесплатном доступе.
22:03 13.01.2017
Увидела свет книга рассказов о Минтимере Шаймиеве Рабита Батуллы
В книгу вошли истории, рассказанные самим первым Президентом РТ и его супругой.
21:44 13.01.2017
В Москве начала работу выставка об истории татарского театра
Экспозиция в Театральном музее имени Бахрушина приурочена к 110-летию национального театра Татарстана.
21:33 13.01.2017
Экипаж Каргинова на «КАМАЗе» близок к победе на Africa Eco Race в зачете грузовиков
Завтра пройдет символический этап длиной в 42 километра и финиш на Розовом озере.
21:24 13.01.2017
В «Манеже» презентовали каталог к выставке о Тукае
Иллюстрированная брошюра в 400 страниц стала итогом работы целой творческой группы.
21:08 13.01.2017
Роспотребнадзор: В Татарстане втрое выросло число жалоб на косметологические услуги
Жители республики недовольны качеством платных медуслуг и навязыванием их в кредит.
20:13 13.01.2017
В Ставрополе маршрутка переехала четырехлетнего ребенка
Мальчик доставлен в реанимацию, у него диагностированы переломы таза и ключицы.
19:45 13.01.2017
Пропавшая челнинка Рузиля Тимирова найдена живой
Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.
19:21 13.01.2017
Глава Зеленодольского района: Мы не изымаем детей, мы не допускаем, чтобы они оказались в опасности
По словам главы района, та бумага, которая попала в руки журналистов, не является нормативным документом.
19:12 13.01.2017
Гузель Удачина: Фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ в Зеленодольске не выявлено
По словам Удачиной, согласно нормам семейного законодательства изъятие ребенка у родителей допустимо только в случае наличия угрозы его жизни.
19:05 13.01.2017
Прокуратура не выявила в Зеленодольском районе фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ
Как выяснилось, указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически реализовано.
18:32 13.01.2017
Показать еще