Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №13

Уважаемые Николай Степанович и Надежда Петровна Саватеевы! Поздравляем Вас с бриллиантовой свадьбой – 60 лет совместной жизни. Желаем здоровья, долгих солнечных радостных дней. Президиум Совета ветеранов
13 января у нашей дорогой мамы, бабушки, прабабушки Михайловой Сони Шакировны, проживающией в деревне Старая Юмья, день рождения – 83 года. От всей души поздравляем тебя, родная. Желаем крепкого здоровья…
Наша любимая, дорогая сестренка, тетя Трофимова Ольга Николаевна на днях отмечает свой 60-летний юбилей. Мы от всей души поздравляем тебя с этой славной датой! Мы желаем тебе успеха, Верных, преданных…
Сегодня, 3 января, у главного редактора районной газеты «Хезмэт даны» («Трудовая слава») Шариповой Гульгены Мударисовны День рождения! Уважаемая Гульгена Мударисовна! Примите самые искренние и теплые поздравления в этот праздничный для…
Уважаемая наша коллега Минимуллина Дания Шагидулловна! От чистого сердца поздравляем тебя с замечательным юбилеем. Ровно 55 лет назад 1 января, как волшебный новогодний подарок, ты появилась на свет на радость…