Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №13

В Республике

В реабилитационный центр «Дуслык» приехал Кыш Бабай

Тинчуринцы поздравили воспитанников приюта со Старым Новым годом.

22:10 13.01.2017 Тинчуринцы поздравили воспитанников приюта со Старым Новым годом.

Интернет-магазин Татарского книжного издательства посещают 200 человек в день – Ильдар Сагдатшин

Некоторые книги, выпущенные издательством, находятся на сайте в бесплатном доступе.

22:03 13.01.2017 Некоторые книги, выпущенные издательством, находятся на сайте в бесплатном доступе.

Увидела свет книга рассказов о Минтимере Шаймиеве Рабита Батуллы

В книгу вошли истории, рассказанные самим первым Президентом РТ и его супругой.

21:44 13.01.2017 В книгу вошли истории, рассказанные самим первым Президентом РТ и его супругой.

В Москве начала работу выставка об истории татарского театра

Экспозиция в Театральном музее имени Бахрушина приурочена к 110-летию национального театра Татарстана.

21:33 13.01.2017 Экспозиция в Театральном музее имени Бахрушина приурочена к 110-летию национального театра Татарстана.

Экипаж Каргинова на «КАМАЗе» близок к победе на Africa Eco Race в зачете грузовиков

Завтра пройдет символический этап длиной в 42 километра и финиш на Розовом озере.

21:24 13.01.2017 Завтра пройдет символический этап длиной в 42 километра и финиш на Розовом озере.

В «Манеже» презентовали каталог к выставке о Тукае

Иллюстрированная брошюра в 400 страниц стала итогом работы целой творческой группы.

21:08 13.01.2017 Иллюстрированная брошюра в 400 страниц стала итогом работы целой творческой группы.

Роспотребнадзор: В Татарстане втрое выросло число жалоб на косметологические услуги

Жители республики недовольны качеством платных медуслуг и навязыванием их в кредит.

20:13 13.01.2017 Жители республики недовольны качеством платных медуслуг и навязыванием их в кредит.

В Ставрополе маршрутка переехала четырехлетнего ребенка

Мальчик доставлен в реанимацию, у него диагностированы переломы таза и ключицы.

19:45 13.01.2017 Мальчик доставлен в реанимацию, у него диагностированы переломы таза и ключицы.

Пропавшая челнинка Рузиля Тимирова найдена живой

Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.

19:21 13.01.2017 Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.

Глава Зеленодольского района: Мы не изымаем детей, мы не допускаем, чтобы они оказались в опасности

По словам главы района, та бумага, которая попала в руки журналистов, не является нормативным документом.

19:12 13.01.2017 По словам главы района, та бумага, которая попала в руки журналистов, не является нормативным документом.

Гузель Удачина: Фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ в Зеленодольске не выявлено

По словам Удачиной, согласно нормам семейного законодательства изъятие ребенка у родителей допустимо только в случае наличия угрозы его жизни.

19:05 13.01.2017 По словам Удачиной, согласно нормам семейного законодательства изъятие ребенка у родителей допустимо только в случае наличия угрозы его жизни.

Прокуратура не выявила в Зеленодольском районе фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ

Как выяснилось, указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически реализовано.

18:32 13.01.2017 Как выяснилось, указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически реализовано.

В Национальном музее Татарстана встретили старый Новый год

Юные гости праздника искали тайники с подсказками среди экспонатов комплекса, пытаясь освободить Деда Мороза.

18:05 13.01.2017 Юные гости праздника искали тайники с подсказками среди экспонатов комплекса, пытаясь освободить Деда Мороза.

Глава парламента РТ – журналистам: Вы достойно выполняете великую миссию

Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.

17:50 13.01.2017 Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.

В Буинске готовятся к всероссийскому фестивалю «Идель-Урал. БУА – Пространство диалога»

Первый форум театров народов Поволжья и Урала пройдет на базе Буинского татарского драматического театра.

17:36 13.01.2017 Первый форум театров народов Поволжья и Урала пройдет на базе Буинского татарского драматического театра.

День рождения Назиба Жиганова отметят в Казанской консерватории

Круглый стол «Размышления о национальном музыкальном театральном искусстве» пройдет накануне дня рождения композитора.

17:15 13.01.2017 Круглый стол «Размышления о национальном музыкальном театральном искусстве» пройдет накануне дня рождения композитора.

В Челнах второй день ищут 39-летнюю женщину

К поискам челнинки подключились волонтеры и полиция.

17:06 13.01.2017 К поискам челнинки подключились волонтеры и полиция.

Раиль Садриев: В Буинске держать репертуарный театр невозможно, поэтому у нас бродвейская система

В театре Камала стартовали гастроли Буинского татарского драматического театра.

16:51 13.01.2017 В театре Камала стартовали гастроли Буинского татарского драматического театра.

К Макарьевскому монастырю и Свияжску из Казани запущены экскурсионные суда на воздушных подушках

Обзорные туры обслуживают 7 и 9-местные шаттлы «Татфлота».

16:46 13.01.2017 Обзорные туры обслуживают 7 и 9-местные шаттлы «Татфлота».

Музыка Баха в сочетании с джазом прозвучала в Казани

Концерт Лады Лабзиной в сопровождении песочной анимации прошел в Татгосфилармонии.

16:26 13.01.2017 Концерт Лады Лабзиной в сопровождении песочной анимации прошел в Татгосфилармонии.

Ильдар Халиков обеспокоен уровнем пенсий в Татарстане

На итоговом заседании коллегии ПФР по РТ Премьер-министр республики поручил разобраться в причинах низких пенсий в регионе.

16:10 13.01.2017 На итоговом заседании коллегии ПФР по РТ Премьер-министр республики поручил разобраться в причинах низких пенсий в регионе.

ПФР по РТ: В «Электронной карте жителя Татарстана» нужна цифровая подпись

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».

16:00 13.01.2017 Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».

В Татарстане в 2016 году выполнен план по прививкам против столбняка и кори

В мире эпидемиологическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной.

15:44 13.01.2017 В мире эпидемиологическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной.

Роспотребнадзор РТ: В Казани, несмотря на запрет, продавали «фанфурики»

Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.

15:35 13.01.2017 Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.

Экс-солистка «Лицея» найдена мертвой в собственной квартире

О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.

15:10 13.01.2017 О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.

Роспотребнадзор РТ и ученые рассказали о вреде метанола в «незамерзайках»

После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.

14:50 13.01.2017 После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.

Мухаметшин: Журналисты не умалчивают и не искажают информацию о Татфондбанке

По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.

14:45 13.01.2017 По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.

Прокурор Татарстана поздравил СМИ с Днем российской печати

День российской печати отмечается 13 января.

14:44 13.01.2017 День российской печати отмечается 13 января.

В Татарстане может появиться центр разработок «Тинькофф»

Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.

14:35 13.01.2017 Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.