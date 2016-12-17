Жители Татарстана жалуются на поборы в школах и самоуправство администрации

Почти половина жалоб, поступивших в минобнауки республики за последний месяц прошлого года, касается коррупционных проявлений в учреждениях образования. А проверка в одном из детсадов Альметьевска завершилась уголовным делом, пишут "События" .

В министерстве образования и науки Татарстана подвели итоги антикоррупционного мониторинга, который проводил Департамент надзора и контроля в сфере образования. По всем фактам, изложенным в многочисленных сообщениях граждан о нарушениях в образовательных учреждениях, были проведены проверки и приняты меры.

Так, например, родители учеников школы №2 Высокогорского района пожаловались на принудительные сборы денег на охрану. В адрес начальника отдела образования райисполкома было внесено представление об устранении нарушения, и школа была вынуждена расторгнуть договор с ЧОП. Администрация Дубъязской средней школы того же района была уличена в сборе денег на рабочие тетради и новогодние подарки третьеклассникам. Директор и классный руководитель получили дисциплинарные взыскания.

Факты «принуждения к благотворительности» подтвердились и в казанском лицее № 121 (Центр образования № 178), в связи с чем на имя заместителя руководителя исполкома Казани по социальным вопросам направлено письмо с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности лиц, допустивших нарушения.

В гимназии №5 города Зеленодольска родителей принуждали покупать краску для ремонта. Несмотря на то, что в 2015-2016 году гимназии были выделены на это средства из городского бюджета. Выяснилось также, что родители покупали краску в обмен на освобождение школьников от летней практики. В итоге директору учебного учреждения было объявлено дисциплинарное взыскание.

А в детсаду №45 «Космос» города Альметьевска были обнаружены «мертвые души», которых никто не видел на рабочем месте, но которые исправно получали зарплату. Кроме того, некоторые родители пожаловались, что платили за детсад не по квитанции, а лично в руки заведующей.

- Все эти факты были выявлены в рамках очередной проверки, которую мы проводим систематически по собственной инициативе, - сообщил sntat.ru начальник управления образования Альметьевского района Дмитрий Садетдинов. - Заведующая уволена, а материалы проверки были переданы в следственные органы.

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Всего же в прошлом году в Департамент надзора и контроля в сфере образования минобрнауки Татарстана поступило 1182 обращения, из них 752 - по фактам коррупции. А за последний месяц 2016 года было получено 135 обращений, в том числе 67 - по вопросам коррупционной направленности. Пока подтвердилось только 18 фактов. Еще 30 обращений находятся в стадии рассмотрения.

Рейтинг жалоб на образовательные учреждения Татарстана:

1 место - нарушение законодательства об образовании

2 место - злоупотребление должностным положением руководителем, педагогом

3 место - сбор денежных средств и принуждение к благотворительности

4 место - конфликтные ситуации между участниками образовательных отношений

5 место - качество образования

Мнение

Анастасия Исаева, зампредседателя Комитета Госсовета Татарстана по образованию, культуре, науке и национальным вопросам

- Антикоррупционный мониторинг, который проводит министерство образования и науки республики - это очень хорошая практика. Ведь если люди сами не будут заявлять о подобных фактах, то с ними невозможно будет бороться. Необходимость такой обратной связи очевидна. Министр взял такие жалобы под свой непосредственный контроль и не оставляет ни одно обращение без внимания. Он систематически работает по каждому подтвердившемуся факту и принимает меры к нарушителям. Образование у нас бесплатное по Конституции, все должны пользоваться этим правом в полной мере и ни один руководитель образовательного учреждения не должен это право нарушать. Поэтому я призываю всех неравнодушных граждан не бояться, не молчать, а обязательно сообщать обо всех фактах коррупции и поборов в школах и детсадах. Ни один факт не должен быть безнаказанным. К нам, депутатам, во время приема граждан тоже поступают такие жалобы и мы, всегда, в рамках нашей деятельности, совместно с министерством образования и науки республики прорабатываем вопросы противодействия коррупции в этой сфере.

Иван Гущин, замначальника Управления президента Татарстана по вопросам антикоррупционной политики

- Нужно понимать, что если мы говорим про школы и детские сады, то все они в подчинении у муниципалитетов. Но министерство образования и науки - координатор и отвечает за отрасль в целом. Поэтому оно заинтересовано в профилактике коррупционных проявлений на местах, в том числе, бытовой коррупции и так называемых поборов. Есть определенный регламент, есть закон о благотворительной деятельности, которые регулируют все вопросы спонсорской помощи образовательным учреждениям. А все, что за рамками, должно пресекаться. И это делается. При министерстве образования и науки Татарстана несколько лет назад создана «горячая линия» по вопросам поборов. Мы анализировали динамику, и могу сказать, что еще года два-три назад был просто вал обращений. Но в результате систематической работы в этом направлении сейчас количество таких жалоб значительно сократилось.