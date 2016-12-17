Пропавшая челнинка Рузиля Тимирова найдена

13.01.2017 21:00 | новости

Волонтеры встретили женщину в 26-м комплексе, около дома №15, где она живет. Женщина возвращалась домой. Рузиля была крайне удивлена, что ее ищут столько человек. Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.

Напомним, что Рузиля Тимирова вышла из дома 26/15, который находится напротив торгового центра «Эссен», 12 января в 7 утра и направилась на трамвайную остановку «Детская поликлиника». Должна была доехать до торгового центра «Джумба», чтобы дальше сесть на вахтенный автобус, который следует до места ее работы. В автобусе коллеги ее не видели, до работы она не добралась. Ее мобильный телефон недоступен больше суток, пишет "Татар-информ".