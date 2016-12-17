Участница дорожного движения помешала проехать врачам на вызов: умер молодой человек (видео)

13.01.2017 20:30 | новости

Участница дорожного движения помешала проехать врачам на вызов. Женщина отказалась пропускать их машину, создав препятствие и перегородив путь. Пользователи социальных сетей возмущены таким поступком жительницы Камчатки и подписывают петицию, пишет jashtar.kg.

Скорая помощь не успела доехать к пациенту

Несколько дней назад в Петропавловске-Камчатском во дворе дома № 30 по улице Циолковского произошел конфликт между водителем автомобиля, пассажиром и медиками скорой помощи. Женщина, находившаяся за рулем, отказывалась уступать дорогу врачам.

По информации работников реанимобиля, они не могли подъехать к дому, где находился больной. Медики торопились на вызов к 21-летнему молодому человеку, который находился в критическом состоянии. Женщина, преградившая путь скорой, не реагировала ни на какие просьбы врачей. Сидевший рядом с ней пассажир вышел из автомобиля и устроил скандал. Медики вызвали наряд ГИБДД, но нарушительница скрылась в неизвестном направлении. Поскольку инцидент сильно задержал скорую помощь, врачи не успели спасти жизнь парня. Он скончался.

Эта ситуация вызвала широкий резонанс в социальных сетях. Некоторые пользователи отметили, что врачи могли бы покинуть скорую и дойти до квартиры пациента пешком. Тем не менее, большинство людей, узнавших об инциденте, посчитали автомобилистку виновной в смерти парня и решили создать петицию. В документе, размещенном на одном из порталов жителем Красноярска Никитой Ронжиным, отмечается, что за поступок женщину нужно привлечь к уголовной ответственности.

«Учитывая большой общественный резонанс этого вопиющего преступления, помимо формального штрафа в 500 рублей за блокировку дороги… Прошу привлечь женщину-водителя к уголовной ответственности с реальным сроком, а также ее пассажира как соучастника преступления. В будущем необходимо ужесточить наказание для таких случаев. Ведь, по сути, своими действиями они убили человека», — говорится в тексте петиции.