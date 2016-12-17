Прокуратура не выявила в Зеленодольском районе фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ

13.01.2017 19:30 | новости

(Казань, 13 января, «Татар-информ»). Зеленодольская городская прокуратура по поручению прокуратуры республики провела проверку в связи с появившейся в ряде СМИ информацией об изъятии детей из семей, не оплачивающих счета за жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил ИА «Татар-информ» старший помощник прокурора РТ Руслан Галиев.

Проверка установила, что поручение главы Зеленодольского района, которое он дал отделу опеки и попечительства 12 декабря 2016 года об изъятии несовершеннолетних детей, проживающих в жилых помещениях с долгами по оплате услуг ЖКХ, реализовано не было.

Более того, выяснилось, что указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа.

По результатам проверки фактов отобрания детей в связи с наличием задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги не выявлено.

Вместе с тем поручение главы района содержит некорректную формулировку, дающую основания для неоднозначного толкования. Согласно статье 77 Семейного кодекса РФ, основанием для отобрания ребенка является непосредственная угроза его жизни или здоровью.

По данному факту начальнику отдела опеки и попечительства Зеленодольского муниципального района объявлено предостережение о недопустимости нарушений федерального законодательства и о возможной административной и уголовной ответственности.