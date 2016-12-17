Гороскоп на 14 января 2017 года для всех знаков зодиака

13.01.2017 20:00 | Общество

Гороскоп для Овна на 14 января 2017 года

Сегодняшний вечер может оказаться временем сюрпризов, однако утром ничто не будет предвещать грозы. В первой половине дня потратьте часть времени на профилактику заболеваний. Это гораздо практичнее, чем выбрасывать деньги на дорогие лекарства. Во второй половине суток вас может удивить поведение любимого человека. Если каждый начнет настаивать на своём мнении, общение может кончиться перепалкой.

Гороскоп для Тельца на 14 января 2017 года

В это время для вас естественны перемены в сфере личных привычек, бытовых потребностей, вкусовых предпочтений, эстетических запросов. Возможно, вы получите сразу несколько перспективных предложений, выгодных для вашего будущего. Но осторожнее заводите новые знакомства: сегодня они могут обернуться появлением неожиданных обязательств. В течение суток не исключено непредвиденное изменение самочувствия.

Гороскоп для Близнецов на 14 января 2017 года

Этот день вам придётся начать с выполнения обязательных процедур (например, бытовых, медицинских или косметических). Вплоть до вечера избегайте тесного общения с раздраженными домочадцами. Это не лучшим образом отразится на вашем самочувствии. Вторая половина дня подарит вам более легкое и оптимистичное настроение. Вечером не усугубляйте любовных разногласий, в том числе возникших на сексуальной почве.

Гороскоп для Рака на 14 января 2017 года

Днем у вас будет достаточно времени для завершения недавних начинаний. Можно смело заниматься мелким ремонтом техники, принимать участие в делах соседей, попутчиков, детей, родственников. В конце дня вы начнете чутко реагировать на неожиданные домашние новости и резкие бытовые перемены. Вечерние события могут взбодрить вас, но могут и стать источником стресса. Не исключена временная смена места жительства.

Гороскоп для Льва на 14 января 2017 года

Пока не наступил вечер, стоит вести размеренный образ жизни. Не упускайте из виду важные детали и даже в быту старайтесь все делать по определённому плану. В конце дня у вас может появиться необходимость вступить с кем-либо в контакт (отправить письмо, обменяться мнениями, высказать претензии). Возможно, вам придётся отправиться в путь. Новости, которые вы узнаете, могут показаться вам настоящей сенсацией.

Гороскоп для Девы на 14 января 2017 года

Днем вам будет несложно управлять событиями. Однако к вечеру вы заметите, что ситуация выходит из-под вашего контроля и начинает развиваться по весьма неожиданному сценарию. Не исключен внезапный переворот в любовных отношениях и планах на отдых. В конце дня старайтесь не допускать незапланированных денежных трат и не давайте обещаний. Сегодня велика вероятность неверно оценить свои силы.

Гороскоп для Весов на 14 января 2017 года

В начале дня поберегите силы, они наверняка понадобятся вам ближе к вечеру. В конце дня может претерпеть неожиданные изменения ваше настроение, поведение или самочувствие. Если кто-либо из близких ведет себя неадекватно, напрашивается на конфликт или отказывается играть по вашим правилам, не драматизируйте ситуацию. В супружеской жизни дайте себе и партнёру право на небольшие капризы и чудачества.

Гороскоп для Скорпиона на 14 января 2017 года

Днем старайтесь не оставлять свои начинания незаконченными. Больше общайтесь с единомышленниками (например, друзьями по какому-либо оригинальному увлечению). Ближе к вечеру могут потребовать особого внимания контакты с партнёром по браку или с человеком, советами которого вы пользуетесь втайне от других людей. В это время не стоит безоговорочно верить громким заявлениям в средствах массовой информации.

Гороскоп для Стрельца на 14 января 2017 года

В первой половине суток могут быть непростыми ваши отношения с родителями. Если не хотите портить себе и другим выходные, не начинайте утро со скандалов и капризов. В конце дня у вас может появиться настоятельная необходимость вступить в переговоры с единомышленниками (обменяться новостями или обсудить очередной эксперимент). Не стоит вовлекать в нестандартное общение с ними своего партнёра по браку.

Гороскоп для Козерога на 14 января 2017 года

В начале дня экономнее расходуйте свои силы. Делайте только самоё необходимое и чаще отдыхайте. Если вы последуете этому совету, то вечером вам будет намного проще сохранять спокойствие и самообладание перед лицом непредвиденных перемен. В конце дня как можно точнее подбирайте слова для выражения своих мыслей и желаний, не пытайтесь грубо давить на собеседников и навязывать им собственную точку зрения.

Гороскоп для Водолея на 14 января 2017 года

Утром проявите аккуратность и последовательность. Вечером ждите сенсационных новостей и интересных предложений, будьте готовы срочно обдумать спорную оригинальную идею. Источником интригующих новостей может стать разговор с соседом, другом или попутчиком. Переписка с удаленным корреспондентом или сообщение, размещенное на интернет-портале, также будут способны пустить ваши мысли в новом направлении.

Гороскоп для Рыбы на 14 января 2017 года

Сегодня для вас начинается новая жизнь, более приятная и успешная. Будет меняться в лучшую сторону ваше настроение, самочувствие или благосостояние. Не исключены новые творческие идеи и заманчивые перспективы в любовной сфере. Однако в данные сутки для вас важно мнение окружающих. Вполне возможно, что вы предпочтете прислушаться к чужим суждениям и советам, а отнюдь не к собственным мыслям.