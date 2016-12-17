Альфира Зиганшина, Большой Кукмор.
Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №12
13.01.2017 18:30 | Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" Печать
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В Республике
Пропавшая челнинка Рузиля Тимирова найдена живой
Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.
19:17 13.01.2017
Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.
19:17 13.01.2017
Глава Зеленодольского района: Мы не изымаем детей, мы не допускаем, чтобы они оказались в опасности
По словам главы района, та бумага, которая попала в руки журналистов, не является официальным документом.
19:12 13.01.2017
По словам главы района, та бумага, которая попала в руки журналистов, не является официальным документом.
19:12 13.01.2017
Гузель Удачина: Фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ в Зеленодольске не выявлено
По словам Удачиной, согласно нормам семейного законодательства изъятие ребенка у родителей допустимо только в случае наличия угрозы его жизни.
19:05 13.01.2017
По словам Удачиной, согласно нормам семейного законодательства изъятие ребенка у родителей допустимо только в случае наличия угрозы его жизни.
19:05 13.01.2017
Прокуратура не выявила в Зеленодольском районе фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ
Как выяснилось, указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически реализовано.
18:32 13.01.2017
Как выяснилось, указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически реализовано.
18:32 13.01.2017
В Национальном музее Татарстана встретили старый Новый год
Юные гости праздника искали тайники с подсказками среди экспонатов комплекса, пытаясь освободить Деда Мороза.
18:05 13.01.2017
Юные гости праздника искали тайники с подсказками среди экспонатов комплекса, пытаясь освободить Деда Мороза.
18:05 13.01.2017
Глава парламента РТ – журналистам: «Вы достойно выполняете великую миссию»
Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.
17:50 13.01.2017
Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.
17:50 13.01.2017
В Буинске готовятся к всероссийскому фестивалю «Идель-Урал. БУА – Пространство диалога»
Первый форум театров народов Поволжья и Урала пройдет на базе Буинского татарского драматического театра.
17:36 13.01.2017
Первый форум театров народов Поволжья и Урала пройдет на базе Буинского татарского драматического театра.
17:36 13.01.2017
День рождения Назиба Жиганова отметят в Казанской консерватории
Круглый стол «Размышления о национальном музыкальном театральном искусстве» пройдет накануне дня рождения композитора.
17:15 13.01.2017
Круглый стол «Размышления о национальном музыкальном театральном искусстве» пройдет накануне дня рождения композитора.
17:15 13.01.2017
В Челнах второй день ищут 39-летнюю женщину
К поискам челнинки подключились волонтеры и полиция.
17:06 13.01.2017
К поискам челнинки подключились волонтеры и полиция.
17:06 13.01.2017
Раиль Садриев: «В Буинске держать репертуарный театр невозможно, поэтому у нас бродвейская система»
В театре Камала стартовали гастроли Буинского татарского драматического театра.
16:51 13.01.2017
В театре Камала стартовали гастроли Буинского татарского драматического театра.
16:51 13.01.2017
К Макарьевскому монастырю и Свияжску из Казани запущены экскурсионные суда на воздушных подушках
Обзорные туры обслуживают 7 и 9-местные шаттлы «Татфлота».
16:46 13.01.2017
Обзорные туры обслуживают 7 и 9-местные шаттлы «Татфлота».
16:46 13.01.2017
Музыка Баха в сочетании с джазом прозвучала в Казани
Концерт Лады Лабзиной в сопровождении песочной анимации прошел в Татгосфилармонии.
16:26 13.01.2017
Концерт Лады Лабзиной в сопровождении песочной анимации прошел в Татгосфилармонии.
16:26 13.01.2017
Ильдар Халиков обеспокоен уровнем пенсий в Татарстане
На итоговом заседании коллегии ПФР по РТ Премьер-министр республики поручил разобраться в причинах низких пенсий в регионе.
16:10 13.01.2017
На итоговом заседании коллегии ПФР по РТ Премьер-министр республики поручил разобраться в причинах низких пенсий в регионе.
16:10 13.01.2017
ПФР по РТ: В «Электронной карте жителя Татарстана» нужна цифровая подпись
Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».
16:00 13.01.2017
Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».
16:00 13.01.2017
В Татарстане в 2016 году выполнен план по прививкам против столбняка и кори
В мире эпидемиологическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной.
15:44 13.01.2017
В мире эпидемиологическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной.
15:44 13.01.2017
Роспотребнадзор РТ: В Казани, несмотря на запрет, продавали «фанфурики»
Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.
15:35 13.01.2017
Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.
15:35 13.01.2017
Экс-солистка «Лицея» найдена мертвой в собственной квартире
О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.
15:10 13.01.2017
О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.
15:10 13.01.2017
Роспотребнадзор РТ и ученые рассказали о вреде метанола в «незамерзайках»
После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.
14:50 13.01.2017
После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.
14:50 13.01.2017
Мухаметшин: «Журналисты не умалчивают и не искажают информацию о Татфондбанке»
По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.
14:45 13.01.2017
По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.
14:45 13.01.2017
Прокурор Татарстана поздравил СМИ с Днем российской печати
День российской печати отмечается 13 января.
14:44 13.01.2017
День российской печати отмечается 13 января.
14:44 13.01.2017
В Татарстане может появиться центр разработок «Тинькофф»
Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.
14:35 13.01.2017
Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.
14:35 13.01.2017
Форвард Эменике согласился перейти в казанский «Рубин»
Теперь казанцам предстоит договориться с «Фенербахче», игроком которого является нигериец.
14:25 13.01.2017
Теперь казанцам предстоит договориться с «Фенербахче», игроком которого является нигериец.
14:25 13.01.2017
Появились подробности смертельного ДТП в Рыбно-Слободском районе, в котором разбилась семья
Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.
14:10 13.01.2017
Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.
14:10 13.01.2017
Фарид Мухаметшин о налогах: «70 процентов отдаем в федеральный центр – стимула нет»
Председатель Госсовета Татарстана высказался о межбюджетных отношениях федерального центра и регионов.
14:00 13.01.2017
Председатель Госсовета Татарстана высказался о межбюджетных отношениях федерального центра и регионов.
14:00 13.01.2017
За год число пенсионеров в Татарстане выросло почти на 11 тыс. человек
В Отделении Пенсионного фонда России по РТ не готовы комментировать предложение Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.
13:33 13.01.2017
В Отделении Пенсионного фонда России по РТ не готовы комментировать предложение Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.
13:33 13.01.2017
«Викинг» впервые в истории отечественного кино вошел в топ мирового проката
За прошедшие выходные картина заработала 6,7 млн долларов, опередив по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота».
13:25 13.01.2017
За прошедшие выходные картина заработала 6,7 млн долларов, опередив по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота».
13:25 13.01.2017
POZIS подвел предварительные итоги работы в 2016 году
Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.
13:17 13.01.2017
Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.
13:17 13.01.2017
В Татарстане сотрудники МЧС проверят места для купелей на праздник Крещения Господня
В Татарстане Крещенские купания планируется провести в 122 местах.
13:10 13.01.2017
В Татарстане Крещенские купания планируется провести в 122 местах.
13:10 13.01.2017
Названа самая опасная «незамерзайка» из числа продававшихся в Татарстане
Сотрудники Роспотребнадзора по РТ зафиксировали случаи нарушения правил оборота спиртосодержащих жидкостей в 44 торговых точках.
12:23 13.01.2017
Сотрудники Роспотребнадзора по РТ зафиксировали случаи нарушения правил оборота спиртосодержащих жидкостей в 44 торговых точках.
12:23 13.01.2017
В 2017 году страховые пенсии проиндексируют на уровень фактической инфляции
Индексация пенсий пройдет в России 1 февраля и 1 апреля.
11:02 13.01.2017
Индексация пенсий пройдет в России 1 февраля и 1 апреля.
11:02 13.01.2017