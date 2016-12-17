Фотоконкурс "Смешной кадр в Новый год" - фото №12

В Республике

Пропавшая челнинка Рузиля Тимирова найдена живой

Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.

19:17 13.01.2017 Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.

Глава Зеленодольского района: Мы не изымаем детей, мы не допускаем, чтобы они оказались в опасности

По словам главы района, та бумага, которая попала в руки журналистов, не является официальным документом.

19:12 13.01.2017 По словам главы района, та бумага, которая попала в руки журналистов, не является официальным документом.

Гузель Удачина: Фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ в Зеленодольске не выявлено

По словам Удачиной, согласно нормам семейного законодательства изъятие ребенка у родителей допустимо только в случае наличия угрозы его жизни.

19:05 13.01.2017 По словам Удачиной, согласно нормам семейного законодательства изъятие ребенка у родителей допустимо только в случае наличия угрозы его жизни.

Прокуратура не выявила в Зеленодольском районе фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ

Как выяснилось, указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически реализовано.

18:32 13.01.2017 Как выяснилось, указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически реализовано.

В Национальном музее Татарстана встретили старый Новый год

Юные гости праздника искали тайники с подсказками среди экспонатов комплекса, пытаясь освободить Деда Мороза.

18:05 13.01.2017 Юные гости праздника искали тайники с подсказками среди экспонатов комплекса, пытаясь освободить Деда Мороза.

Глава парламента РТ – журналистам: «Вы достойно выполняете великую миссию»

Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.

17:50 13.01.2017 Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.

В Буинске готовятся к всероссийскому фестивалю «Идель-Урал. БУА – Пространство диалога»

Первый форум театров народов Поволжья и Урала пройдет на базе Буинского татарского драматического театра.

17:36 13.01.2017 Первый форум театров народов Поволжья и Урала пройдет на базе Буинского татарского драматического театра.

День рождения Назиба Жиганова отметят в Казанской консерватории

Круглый стол «Размышления о национальном музыкальном театральном искусстве» пройдет накануне дня рождения композитора.

17:15 13.01.2017 Круглый стол «Размышления о национальном музыкальном театральном искусстве» пройдет накануне дня рождения композитора.

В Челнах второй день ищут 39-летнюю женщину

К поискам челнинки подключились волонтеры и полиция.

17:06 13.01.2017 К поискам челнинки подключились волонтеры и полиция.

Раиль Садриев: «В Буинске держать репертуарный театр невозможно, поэтому у нас бродвейская система»

В театре Камала стартовали гастроли Буинского татарского драматического театра.

16:51 13.01.2017 В театре Камала стартовали гастроли Буинского татарского драматического театра.

К Макарьевскому монастырю и Свияжску из Казани запущены экскурсионные суда на воздушных подушках

Обзорные туры обслуживают 7 и 9-местные шаттлы «Татфлота».

16:46 13.01.2017 Обзорные туры обслуживают 7 и 9-местные шаттлы «Татфлота».

Музыка Баха в сочетании с джазом прозвучала в Казани

Концерт Лады Лабзиной в сопровождении песочной анимации прошел в Татгосфилармонии.

16:26 13.01.2017 Концерт Лады Лабзиной в сопровождении песочной анимации прошел в Татгосфилармонии.

Ильдар Халиков обеспокоен уровнем пенсий в Татарстане

На итоговом заседании коллегии ПФР по РТ Премьер-министр республики поручил разобраться в причинах низких пенсий в регионе.

16:10 13.01.2017 На итоговом заседании коллегии ПФР по РТ Премьер-министр республики поручил разобраться в причинах низких пенсий в регионе.

ПФР по РТ: В «Электронной карте жителя Татарстана» нужна цифровая подпись

Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».

16:00 13.01.2017 Управляющий Отделением Пенсионного фонда РФ по РТ предложил повысить эффективность «Электронной карты жителя РТ».

В Татарстане в 2016 году выполнен план по прививкам против столбняка и кори

В мире эпидемиологическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной.

15:44 13.01.2017 В мире эпидемиологическая ситуация по кори продолжает оставаться напряженной.

Роспотребнадзор РТ: В Казани, несмотря на запрет, продавали «фанфурики»

Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.

15:35 13.01.2017 Запрет на продажу непищевой спиртосодержащей жидкости с содержанием этилового спирта более 25 процентов действует до 25 января.

Экс-солистка «Лицея» найдена мертвой в собственной квартире

О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.

15:10 13.01.2017 О смерти Жанны Роштаковой сообщил ее друг и коллега Прохор Шаляпин.

Роспотребнадзор РТ и ученые рассказали о вреде метанола в «незамерзайках»

После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.

14:50 13.01.2017 После попадания всего 50 млг метанола внутрь нарушается работа нервной системы, и наступает полная слепота.

Мухаметшин: «Журналисты не умалчивают и не искажают информацию о Татфондбанке»

По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.

14:45 13.01.2017 По мнению Председателя Госсовета РТ, необходимы профессиональные журналисты, разбирающиеся в теме экономики.

Прокурор Татарстана поздравил СМИ с Днем российской печати

День российской печати отмечается 13 января.

14:44 13.01.2017 День российской печати отмечается 13 января.

В Татарстане может появиться центр разработок «Тинькофф»

Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.

14:35 13.01.2017 Рустам Минниханов в Москве встретился с основателем «Тинькофф Банка» Олегом Тиньковым.

Форвард Эменике согласился перейти в казанский «Рубин»

Теперь казанцам предстоит договориться с «Фенербахче», игроком которого является нигериец.

14:25 13.01.2017 Теперь казанцам предстоит договориться с «Фенербахче», игроком которого является нигериец.

Появились подробности смертельного ДТП в Рыбно-Слободском районе, в котором разбилась семья

Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.

14:10 13.01.2017 Пострадавших и погибшую извлекли из искореженного автомобиля прибывшие спасатели.

Фарид Мухаметшин о налогах: «70 процентов отдаем в федеральный центр – стимула нет»

Председатель Госсовета Татарстана высказался о межбюджетных отношениях федерального центра и регионов.

14:00 13.01.2017 Председатель Госсовета Татарстана высказался о межбюджетных отношениях федерального центра и регионов.

За год число пенсионеров в Татарстане выросло почти на 11 тыс. человек

В Отделении Пенсионного фонда России по РТ не готовы комментировать предложение Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.

13:33 13.01.2017 В Отделении Пенсионного фонда России по РТ не готовы комментировать предложение Алексея Кудрина о повышении пенсионного возраста.

«Викинг» впервые в истории отечественного кино вошел в топ мирового проката

За прошедшие выходные картина заработала 6,7 млн долларов, опередив по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота».

13:25 13.01.2017 За прошедшие выходные картина заработала 6,7 млн долларов, опередив по кассовым сборам американскую драму «Призрачная красота».

POZIS подвел предварительные итоги работы в 2016 году

Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.

13:17 13.01.2017 Несмотря на кризисные явления в экономике, компании удалось сохранить объем производства на уровне предыдущего года.

В Татарстане сотрудники МЧС проверят места для купелей на праздник Крещения Господня

В Татарстане Крещенские купания планируется провести в 122 местах.

13:10 13.01.2017 В Татарстане Крещенские купания планируется провести в 122 местах.

Названа самая опасная «незамерзайка» из числа продававшихся в Татарстане

Сотрудники Роспотребнадзора по РТ зафиксировали случаи нарушения правил оборота спиртосодержащих жидкостей в 44 торговых точках.

12:23 13.01.2017 Сотрудники Роспотребнадзора по РТ зафиксировали случаи нарушения правил оборота спиртосодержащих жидкостей в 44 торговых точках.