Письма кукморян - наша радость

14.01.2017 11:00 | Общество

Письмо по-прежнему остается самой популярной формой общения и обмена информацией. Правда, со временем меняются его виды. Электронные заменяют письма, написанные вручную и отправленные в конвертах.

И наша редакция получает письма, многие из которых приходят на электронный адрес Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript . А письма, что приходят по почте в конвертах, мы берем в руки с любовью, словно дети, обрадовавшиеся сладостям. За прошлый год в журнале зарегистрировано более 900 писем. Среди них есть от жителей нашего и соседних районов, других городов, проделавшие долгий путь. Если официальные письма освещаются незамедлительно, то заметки читателей регулярно публикуются под рубрикой «Почта». Также на страницах «Вечерние посиделки», «Литературная страничка» занимают места увлекательные, жизненные заметки, стихи. Некоторые сообщения в сокращенном виде могут быть размещены в новостной колонке, а некоторые можно прочитать на сайте kukmor-rt.ru.

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