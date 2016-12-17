Если для кого-то обильный снегопад – это лишние хлопоты, для любителей покататься на лыжах и санях – большая радость. В райцентре спустя 40 лет ожиданий открылась новая лыжная трасса, о которой можно только мечтать. Она начинается от родника центрального стадиона имени Рината Мухаметшина, проходит вдоль реки Нурминка у подножья кукморской горы до горнолыжной базы «Медная гора» и возвращается обратно. 2017-метровая трасса придется по душе учащимся школ, родителям и пожилым любителям спорта. Здесь планируется проведение различных мероприятий, сдача норм ГТО. Хотелось бы выразить огромную благодарность руководителям и инициаторам этого широкомасштабного проекта.
В Кукморе открылась новая лыжная трасса
14.01.2017 13:00 | новости Печать
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В Республике
Жители Казани назвали главным событием 2016 года жеребьевку Кубка конфедераций
Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.
11:54 14.01.2017
Спортивные мероприятия на первую строчку рейтинга самых важных событий 2016 года поставил 61 процент жителей столицы Татарстана.
11:54 14.01.2017
«Татэнергосбыт» предложил потребителям способ сэкономить на электроэнергии
Более 130 потребителей уже сэкономили свыше 100 млн рублей, перейдя на электронное взаимодействие.
11:39 14.01.2017
Более 130 потребителей уже сэкономили свыше 100 млн рублей, перейдя на электронное взаимодействие.
11:39 14.01.2017
Сергей Неверов отметил успешную работу татарстанского отделения «Единой России»
Зампредседателя Госдумы принимает участие в конференции ТРО ВПП «Единая Россия».
11:28 14.01.2017
Зампредседателя Госдумы принимает участие в конференции ТРО ВПП «Единая Россия».
11:28 14.01.2017
Видео: Под Мензелинском на трассе столкнулись три автомобиля
Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.
11:01 14.01.2017
Водитель легкового автомобиля был госпитализирован в тяжелом состоянии.
11:01 14.01.2017
В Татарстане новоселье отпразднуют 200 семей, переселяющихся из аварийного жилья
Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.
10:57 14.01.2017
Рустам Минниханов распорядился активировать работу по подготовке проектной документации на строительство.
10:57 14.01.2017
Экипаж Андрея Каргинова на «КАМАЗе» стал победителем ралли Africa Eco Race 2017 среди грузовиков
После финиша спецучастка спортсмены покинули Мавританию и въехали в Сенегал, где пройдет торжественная церемония награждения победителей.
09:05 14.01.2017
После финиша спецучастка спортсмены покинули Мавританию и въехали в Сенегал, где пройдет торжественная церемония награждения победителей.
09:05 14.01.2017
После переезда поликлиника Республиканской офтальмологии вдвое увеличила пропускную способность
Однако увеличения квот на бесплатную медпомощь пока не предполагается.
08:11 14.01.2017
Однако увеличения квот на бесплатную медпомощь пока не предполагается.
08:11 14.01.2017
В Агрызе соорудили пятиметровые горки
Горки высотой 3 – 5 метров и протяженностью до 15 метров отвечают всем требованиям безопасности.
04:14 14.01.2017
Горки высотой 3 – 5 метров и протяженностью до 15 метров отвечают всем требованиям безопасности.
04:14 14.01.2017
В Елабуге открыли новый сезон выставок
В городе представлены сразу две новые экспозиции: «Аленький цветочек» и «Электронный фараон».
03:36 14.01.2017
В городе представлены сразу две новые экспозиции: «Аленький цветочек» и «Электронный фараон».
03:36 14.01.2017
Дедус из «Фиксиков» заговорил голосом народного артиста РТ Халима Залялова
Об актерах, занятых на татарском озвучивании известного мультсериала, рассказал руководитель студии «Аксу» Рустем Сарваров.
23:15 13.01.2017
Об актерах, занятых на татарском озвучивании известного мультсериала, рассказал руководитель студии «Аксу» Рустем Сарваров.
23:15 13.01.2017
Казанский ТЮЗ устроил для коллег из других театров «нашествие Дедов Морозов»
В Доме актера отпраздновали старый Новый год традиционным «капустником».
23:07 13.01.2017
В Доме актера отпраздновали старый Новый год традиционным «капустником».
23:07 13.01.2017
В реабилитационный центр «Дуслык» приехал Кыш Бабай
Тинчуринцы поздравили воспитанников приюта со Старым Новым годом.
22:10 13.01.2017
Тинчуринцы поздравили воспитанников приюта со Старым Новым годом.
22:10 13.01.2017
Интернет-магазин Татарского книжного издательства посещают 200 человек в день – Ильдар Сагдатшин
Некоторые книги, выпущенные издательством, находятся на сайте в бесплатном доступе.
22:03 13.01.2017
Некоторые книги, выпущенные издательством, находятся на сайте в бесплатном доступе.
22:03 13.01.2017
Увидела свет книга рассказов о Минтимере Шаймиеве Рабита Батуллы
В книгу вошли истории, рассказанные самим первым Президентом РТ и его супругой.
21:44 13.01.2017
В книгу вошли истории, рассказанные самим первым Президентом РТ и его супругой.
21:44 13.01.2017
В Москве начала работу выставка об истории татарского театра
Экспозиция в Театральном музее имени Бахрушина приурочена к 110-летию национального театра Татарстана.
21:33 13.01.2017
Экспозиция в Театральном музее имени Бахрушина приурочена к 110-летию национального театра Татарстана.
21:33 13.01.2017
Экипаж Каргинова на «КАМАЗе» близок к победе на Africa Eco Race в зачете грузовиков
Завтра пройдет символический этап длиной в 42 километра и финиш на Розовом озере.
21:24 13.01.2017
Завтра пройдет символический этап длиной в 42 километра и финиш на Розовом озере.
21:24 13.01.2017
В «Манеже» презентовали каталог к выставке о Тукае
Иллюстрированная брошюра в 400 страниц стала итогом работы целой творческой группы.
21:08 13.01.2017
Иллюстрированная брошюра в 400 страниц стала итогом работы целой творческой группы.
21:08 13.01.2017
Роспотребнадзор: В Татарстане втрое выросло число жалоб на косметологические услуги
Жители республики недовольны качеством платных медуслуг и навязыванием их в кредит.
20:13 13.01.2017
Жители республики недовольны качеством платных медуслуг и навязыванием их в кредит.
20:13 13.01.2017
В Ставрополе маршрутка переехала четырехлетнего ребенка
Мальчик доставлен в реанимацию, у него диагностированы переломы таза и ключицы.
19:45 13.01.2017
Мальчик доставлен в реанимацию, у него диагностированы переломы таза и ключицы.
19:45 13.01.2017
Пропавшая челнинка Рузиля Тимирова найдена живой
Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.
19:21 13.01.2017
Женщина не стала рассказывать, где она была все это время.
19:21 13.01.2017
Глава Зеленодольского района: Мы не изымаем детей, мы не допускаем, чтобы они оказались в опасности
По словам главы района, та бумага, которая попала в руки журналистов, не является нормативным документом.
19:12 13.01.2017
По словам главы района, та бумага, которая попала в руки журналистов, не является нормативным документом.
19:12 13.01.2017
Гузель Удачина: Фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ в Зеленодольске не выявлено
По словам Удачиной, согласно нормам семейного законодательства изъятие ребенка у родителей допустимо только в случае наличия угрозы его жизни.
19:05 13.01.2017
По словам Удачиной, согласно нормам семейного законодательства изъятие ребенка у родителей допустимо только в случае наличия угрозы его жизни.
19:05 13.01.2017
Прокуратура не выявила в Зеленодольском районе фактов отбирания детей из-за долгов по ЖКХ
Как выяснилось, указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически реализовано.
18:32 13.01.2017
Как выяснилось, указанное протокольное поручение не было облечено в форму официального документа и фактически реализовано.
18:32 13.01.2017
В Национальном музее Татарстана встретили старый Новый год
Юные гости праздника искали тайники с подсказками среди экспонатов комплекса, пытаясь освободить Деда Мороза.
18:05 13.01.2017
Юные гости праздника искали тайники с подсказками среди экспонатов комплекса, пытаясь освободить Деда Мороза.
18:05 13.01.2017
Глава парламента РТ – журналистам: Вы достойно выполняете великую миссию
Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.
17:50 13.01.2017
Фарид Мухаметшин поздравил представителей СМИ с Днем российской печати.
17:50 13.01.2017
В Буинске готовятся к всероссийскому фестивалю «Идель-Урал. БУА – Пространство диалога»
Первый форум театров народов Поволжья и Урала пройдет на базе Буинского татарского драматического театра.
17:36 13.01.2017
Первый форум театров народов Поволжья и Урала пройдет на базе Буинского татарского драматического театра.
17:36 13.01.2017
День рождения Назиба Жиганова отметят в Казанской консерватории
Круглый стол «Размышления о национальном музыкальном театральном искусстве» пройдет накануне дня рождения композитора.
17:15 13.01.2017
Круглый стол «Размышления о национальном музыкальном театральном искусстве» пройдет накануне дня рождения композитора.
17:15 13.01.2017
В Челнах второй день ищут 39-летнюю женщину
К поискам челнинки подключились волонтеры и полиция.
17:06 13.01.2017
К поискам челнинки подключились волонтеры и полиция.
17:06 13.01.2017
Раиль Садриев: В Буинске держать репертуарный театр невозможно, поэтому у нас бродвейская система
В театре Камала стартовали гастроли Буинского татарского драматического театра.
16:51 13.01.2017
В театре Камала стартовали гастроли Буинского татарского драматического театра.
16:51 13.01.2017
К Макарьевскому монастырю и Свияжску из Казани запущены экскурсионные суда на воздушных подушках
Обзорные туры обслуживают 7 и 9-местные шаттлы «Татфлота».
16:46 13.01.2017
Обзорные туры обслуживают 7 и 9-местные шаттлы «Татфлота».
16:46 13.01.2017