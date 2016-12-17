В Кукморе открылась новая лыжная трасса

14.01.2017 13:00 | новости

Если для кого-то обильный снегопад – это лишние хлопоты, для любителей покататься на лыжах и санях – большая радость. В райцентре спустя 40 лет ожиданий открылась новая лыжная трасса, о которой можно только мечтать. Она начинается от родника центрального стадиона имени Рината Мухаметшина, проходит вдоль реки Нурминка у подножья кукморской горы до горнолыжной базы «Медная гора» и возвращается обратно. 2017-метровая трасса придется по душе учащимся школ, родителям и пожилым любителям спорта. Здесь планируется проведение различных мероприятий, сдача норм ГТО. Хотелось бы выразить огромную благодарность руководителям и инициаторам этого широкомасштабного проекта.