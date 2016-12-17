Кукморяне тоскуют по Василе

13.01.2017 18:00 | Из ваших писем

Прошел год с тех пор, как не стало рядом с нами моей коллеги Васили Галимуллиной. Бег времени нельзя остановить, часы идут вперед неумолимо. Мы всегда помним о ней, скучаем. Вместе с Василей мы проработали в Псякской школе 20 лет. Она была настоящим учителем, хорошим специалистом, отлично знающим свой предмет, эрудированным человеком, обладала хорошими организаторскими способностями. За годы работы учителем, классным руководителем, заместителем директора по учебно-воспитательной работе она старалась дать хорошее, качественное образование своим ученикам, помогала им найти свою дорогу в жизни, а учителям оказывала методическую помощь.

Возлюби ближнего своего, гласит народная мудрость. Эти слова как нельзя лучше подходят нашей Василе. Ведь она любила свою работу, учеников, коллег, стала для нас товарищем, другом. Светлая память о ней будет долго жить в наших сердцах.

Большое счастье иметь любимую работу и крепкую семью. Мой дом - моя крепость, говорят в народе. Вместе с супругом Робертом воспитали троих детей, каждому дали высшее образование. Двое пошли по стопам матери, выбрали профессию учителя, один стал военным. И дети вобрали от родителей только лучшие качества: трудолюбие, порядочность. Василя была счастливой бабушкой 4 внуков. И с единственной родственницей Асией жила в мире и согласии. Были друг другу опорой и поддержкой.

Наша коллега была человеком, влюбленным в красоту. Любила цветы, чистоту и порядок. Летом цветы в палисаднике, плавно качаясь на ветру, будто вспоминают свою хозяйку Василю.